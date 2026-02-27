La Casa Real pide a Juan Carlos I que "recupere la residencia fiscal en España" si opta por retornar de Abu Dabi

Juan Carlos I reside en Emiratos Árabes Unidos desde agosto de 2020 y realiza visitas puntuales a España, sin pernoctar en Zarzuela ni recibir asignación de la Casa del Rey desde hace casi seis años.

El debate se reactivó tras las declaraciones de Feijóo y otros líderes populares, que apoyan el regreso de Juan Carlos I tras la desclasificación de los papeles del 23-F.

Volver a tener residencia fiscal en España implicaría que el Emérito tributaría por todas sus rentas y patrimonio mundiales.

La Casa Real señala que Juan Carlos I debería recuperar la residencia fiscal en España si decide regresar desde Abu Dabi.

La Casa Real se reafirma en que la decisión de Juan Carlos I de volver a España le compete únicamente a él.

Sin embargo, fuentes de Zarzuela subrayan a EL ESPAÑOL que, si opta por retornar de Abu Dabi, debería "recuperar la residencia fiscal en España".

Las mismas fuentes precisan que ese paso contribuiría a "salvar su imagen y reputación de especulaciones y posibles críticas a él y, por consiguiente, a la Corona como institución".

Trasladar su residencia fiscal a España implicaría que Juan Carlos I tendría que tributar aquí por todas sus rentas y patrimonio mundiales.

Cabe recordar que en Emiratos Árabes no hay IRPF ni impuestos sobre las ganancias personales.

El debate se abrió este jueves tras las palabras de Alberto Núñez Feijóo, que expresó su deseo de que el Rey Emérito vuelva tras la desclasificación de los papeles del 23-F.

A esa petición se sumaron otros presidentes populares como Isabel Díaz Ayuso (Comunidad de Madrid) o Juanma Moreno (Andalucía).

En respuesta, fuentes del Palacio de la Zarzuela insistieron en que la posible vuelta es una decisión personal que corresponde exclusivamente al Emérito.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, afirmó por su parte que el Gobierno "nunca le ha impedido" regresar y que ese paso depende de él y de la Casa Real, "no del Ejecutivo y ni mucho menos del jefe de la oposición".

Zarzuela recuerda que Juan Carlos I ya viaja a España cuando así lo decide, en visitas privadas y sin agenda oficial, y que no existe impedimento legal alguno para su retorno definitivo.

Juan Carlos I abandonó España el 3 de agosto de 2020, cuando comunicó a Felipe VI su decisión de trasladar su residencia a Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos, tras los escándalos sobre sus finanzas y vida privada.

Desde entonces vive allí de forma estable, con visitas puntuales a nuestro país, generalmente a regatas en Sanxenxo (Pontevedra), sin pernoctar nunca en Zarzuela.

También lleva casi seis años sin percibir la asignación anual que tenía fijada en los presupuestos de la Casa del Rey.

En sus recientes memorias, Juan Carlos I ha expresado su deseo de regresar a España