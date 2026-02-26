El PP reprueba a Sánchez por Gibraltar: "Dilapida la ventaja de soberanía que España tenía por el Brexit y huye de las Cortes"

Entre las críticas, destacan la ausencia de un plan claro de inversiones para el Campo de Gibraltar y la cesión de protagonismo en materia de seguridad y gestión del aeropuerto.

El PP denuncia la falta de transparencia del Gobierno, señalando que la oposición no ha tenido acceso al texto completo ni a los detalles del tratado.

Los populares critican que el acuerdo sobre Gibraltar se gestione entre Bruselas y Londres, dejando a España como ejecutora sin voz propia y sin debate en las Cortes.

El PP acusa a Pedro Sánchez de ceder la posición de ventaja que España tenía sobre Gibraltar tras el Brexit y de ocultar el tratado negociado entre la UE y Reino Unido.

El Partido Popular ha estallado contra Pedro Sánchez tras conocer el texto íntegro del tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar: "Ha dilapidado la posición de ventaja que tenía España sobre la soberanía de Gibraltar, con el Brexit", resumen fuentes de la dirección nacional del PP.

Los populares sostienen que el presidente del Gobierno ha "claudicado" y renunciado a utilizar el Brexit para reforzar la posición española sobre la colonia británica en suelo español.

Y arremete contra la ocultación del tratado, en contraste con los esfuerzos de explicación del mismo que lleva haciendo el gobierno de Fabián Picardo en la Roca, desde hace más de un mes.

"Sánchez claudica para que las Cortes no decidan", insisten estas fuentes cercanas a Alberto Núñez Feijóo. "También quiere gobernar sin el parlamento en este caso". Para el PP es inadmisible permitir que la negociación y la firma se canalicen "sólo entre Bruselas y Londres".

Hay que recordar que el Ejecutivo de Mariano Rajoy, en su momento, logró que durante la negociación del acuerdo de divorcio entre la UE y Reino Unido, se incluyese una cláusula para que "en cualquier decisión" sobre Gibraltar, España tuviera "la última palabra".

Como ya informaba EL ESPAÑOL este jueves, según el PP, "cualquier acuerdo sobre Gibraltar debe ser debatido y votado en las Cortes por razones constitucionales y por puro sentido democrático".

Porque "lo que afecta a los españoles", desarrolla este portavoz, "se decide en el Parlamento español, no en un despacho de la Comisión Europea ni en Downing Street", añade.

"Un gendarme sin voz"

En Génova se reprocha a Sánchez que "ha cedido todo el protagonismo a Europa y se quita el problema de en medio". Según la lectura de los populares, España se "autoexcluye" porque Sánchez no quiere asumir su rendición ya que, haber sido parte en el tratado le habría forzado a llevarlo al Congreso.

"El resultado es que son la UE y Londres quienes establecen el marco, y España queda como mera ejecutora en los controles, un gendarme sin voz propia", critican en el PP.

A su juicio, éste no es más que otro síntoma claro de que Sánchez "soluciona sus problemas cediendo y levantando muros donde le conviene", con una pauta que equiparan a sus pactos internos con independentistas.

Los populares denuncian que esta "claudicación" diluye la posición de ventaja que España obtuvo con la salida británica de la UE. "El acuerdo dilapida la oportunidad que daba el Brexit para reabrir la cuestión de la soberanía", insisten.

Este jueves se hizo público por fin el texto completo del tratado negociado oficialmente entre la Comisión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar, aunque las reuniones siempre tuvieron presencia española... y desde hace año y medio Madrid aceptó también sentarse de igual a igual con el gobierno de la Roca.

Tras más de cinco años de negociaciones, el pacto político se cerró en junio de 2025 y el jurídico se anunció en diciembre. Sin embargo, el documento ha sido secreto hasta este 26 de febrero, cuando el 10 de abril ya está prevista su entrada en vigor.

Esto obliga a una ratificación exprés en el Parlamento Europeo y en el de Westminster. Y en ese contexto, el PP denuncia que Moncloa no ha informado a la oposición del contenido del documento ni de sus implicaciones.

Contrasta esa opacidad con la actitud del ejecutivo de Gibraltar, que sí entregó una copia del texto a la oposición hace dos semanas y ha explicado los detalles básicos a todas las partes implicadas en la colonia británica.

Por ese "desprecio institucional" y por el contenido del tratado, el PP ha salido a reprobar la actitud del Ejecutivo, además de anunciar una batalla política contra lo que considera una cesión de soberanía sin control democrático.

"Más asimetría"

"En política interna", sostiene el PP, "Sánchez da dádivas a sus socios independentistas catalanes y vascos, y en política internacional a Marruecos o a Reino Unido, como pasa ahora con Gibraltar", apuntan.

Uno de los puntos que más irrita en la oposición es el manido concepto de "prosperidad compartida, que tanto se invoca en el texto". Según los populares, "en ningún momento se detallan inversiones, programas concretos o qué transferencias se van a realizar".

El Campo de Gibraltar, cuya economía se verá afectada profundamente por la caída de la Verja y la unión aduanera que se impondrá, borrando de facto la frontera, "sigue sin un plan de inversiones serio que reduzca la brecha de renta con los ciudadanos del Peñón", señalan.

Además, "sin una equiparación fiscal" y sin medidas de desarrollo en la comarca, "no cabe hablar de prosperidad compartida, sino de más asimetría", advierte el PP.

Desde el PP, se recuerda que "seguirá habiendo vallas y perímetros" en torno al aeropuerto y a las instalaciones militares británicas.

Cláusulas "inaceptables"

Otra de las críticas se dirige a lo que llaman "peligros añadidos" en materia militar y de seguridad. "Reino Unido consigue que España asuma de facto la base militar instalada en la colonia, en un espacio además ilegalmente ocupado donde llegan y se reparan submarinos nucleares", advierten.

Y "el colmo de la capitulación", remachan desde Génova, "es la creación de una empresa conjunta para gestionar el aeropuerto, que podrá constituirse en cualquier país de la UE… menos en España".

Ven en esa cláusula una cesión simbólica y práctica que, dicen, "ningún Gobierno responsable debería aceptar".

Los populares señalan además una larga lista de cuestiones que el acuerdo no aclara. Citan, entre otras, la situación de los pescadores españoles, los riesgos medioambientales o el alcance de la cooperación judicial.

"El texto es muy prolijo en lo que interesa a Gibraltar y muy vago en lo que afecta a los intereses concretos de los españoles del Campo y del Estrecho", resumen. Y temen que los detalles se cierren después "por la puerta de atrás", sin control parlamentario.

Por último, el PP alerta sobre las prisas de la entrada en vigor. Recuerda que la aplicación provisional del tratado, sin pasarlo por las Cortes y "marginando al principal partido de España", coincide con la inminente puesta en marcha del nuevo sistema europeo de entradas y salidas (EES) el 10 de abril.

"Se busca aprovechar la ventana antes de que el EES complique más el debate público", interpretan en Génova. Y concluyen que "este acuerdo da ventajas a Gibraltar y al Reino Unido que no tenían antes del Brexit, mientras España pierde posición y renuncia a hacer valer su soberanía".