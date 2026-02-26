Junts le tumba a Sánchez su "escudo social" en un pleno muy tenso que fractura la relación del PSOE con Puigdemont

El Ejecutivo logró aprobar otros decretos relacionados con pensiones y ayudas a víctimas de accidentes ferroviarios, pero sigue sin poder sacar adelante el "escudo social" completo.

El debate en el Congreso fue especialmente tenso, con fuertes reproches entre el Gobierno, sus socios y Junts, aumentando la distancia entre Moncloa y Waterloo.

El rechazo de Junts se centra en la moratoria anti-desahucios, exigiendo que las medidas sociales se presenten por separado y proponiendo que el Gobierno asuma el alquiler de familias vulnerables.

Junts, junto a PP, Vox y UPN, ha tumbado de nuevo el decreto ómnibus del "escudo social" del Gobierno, evidenciando una fractura en la relación entre PSOE y Puigdemont.

La legislatura se está construyendo a base de momentos inéditos. Este jueves, PP, Vox, Junts y UPN volvieron a tumbar por segunda vez el decreto ómnibus sobre el “escudo social”, lo que obligará al Gobierno a volver a presentarlo por tercera vez, ahora aún más troceado.

Por un lado, con las medidas a favor del bono social energético, las entregas a cuenta o ayudas a los afectados por la dana, pero sin la moratoria anti-desahucios.

La táctica del ómnibus, de convertir los decretos en un cajón de sastre, ya no le funciona al Ejecutivo.

Desde Junts, Marta Madrenas acusaba a Pedro Sánchez de “chantaje político” y de “forzar las costuras del respeto democrático” con esta estrategia, a la par que criticaba que se siga prolongando la moratoria anti-desahucios que se empezó a aplicar durante el confinamiento por el coronavirus.

“Una medida excepcional en una penitencia indefinida”, aseguraba la portavoz de Carles Puigdemont, quien preguntaba: “Si todo va tan bien y España va como un cohete, ¿por qué siguen gobernando como si estuviéramos en pandemia permanente?”

Madrenas instaba al Gobierno a presentar el escudo social por separado, porque su partido está a favor, pero "en contra de los okupas”.

De hecho, ya han registrado una Proposición No de Ley que pide que, cuando se declare a una familia como vulnerable, el Ejecutivo se haga cargo del pago del alquiler. En su batería de medidas también pide que se transfiera el Ingreso Mínimo Vital a la Generalitat.

La postura de Junts irritaba al Gobierno y a sus socios, con una contundencia inusitada contra Junts. El ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, lamentaba la “excusa falsaria de los famosos okupas” y recordaba que Junts votó a favor “del mismo texto en 2025”.

El debate mostró cómo está aumentando la brecha entre Moncloa y Waterloo con unos ataques contra los postcovergentes que, hasta ahora, se habían guardado en otras ocasiones. Incluso hasta la jornada previa a la votación cuando Sánchez evitó criticar la postura que le adelantó Miriam Nogueras.

“Ni okupas, ni okupos, no engañen”, afirmaba Bolaños, hombre fuerte del Ejecutivo, quien admitía que sabía que Junts no iba a cambiar el sentido de su voto, pero que “su objetivo era que, cuando se suban a esta tribuna, se avergüencen”.

Una estrategia que luego replicaron el resto de portavoces de la izquierda, dirigiéndose a la bancada de Junts. Jordi Salvador, de ERC, los acusó de “formar un bloque con la extrema derecha franquista”.

Aína Vidal, de los Comunes, los tildó de “sicarios de los fondos buitres” y los equiparó con el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, del PP: “¿Quién necesita a desokupa teniendo a Junts?”

A los ataques contra Junts se sumaba hasta la portavoz socialista, Montse Mínguez, quien dejaba el tradicional guante de terciopelo para sus socios separatistas y lamentaba que “se vayan a llevar el aplauso de PP y Vox, que los quiere ilegalizar".

La brecha entre el Gobierno y sus socios con Junts sigue creciendo en pleno bloqueo legislativo.

En el Ejecutivo ya no ocultan su malestar con Puigdemont: “Ya no se quieren sentar ni a negociar”, admiten fuentes gubernamentales con amargura, mientras recalcan que van a presentar los Presupuestos pese a que, a día de hoy, parece una quimera su aprobación.

Desde PP y Vox criticaban al Gobierno por ineficaz y recordaban que esta sería la sexta prórroga del Real Decreto de desahucios.

El popular José Vicente Marí Bosó recordaba que, en 2025, en el ómnibus “nos coló la prórroga del DAO”, que se investiga ahora por violación, y que “mezclan con medidas periódicas, recurrentes, y las traen porque son incapaces de aprobar Presupuestos”.

El diputado de Feijóo aseguraba que el escudo social “debe ser un medio para sacar a la gente de la vulnerabilidad, no para mantenerla”.

Desde Vox, el joven diputado Carlos H. Quero recordaba que, desde que la moratoria anti-desahucios está en vigor, “tenemos la mitad de los pisos en alquiler y eso significa que suben los precios”.

El diputado derechista acusaba a la “casta depredadora de recursos” de “mandar al garete a mi generación” e instaba al Gobierno a que les dé una “alternativa habitacional” a las personas que se declaran vulnerables.

Una medida que también planteaba Junts, que aseguraba que es el Gobierno quien puede pagar el alquiler si están en una situación de precariedad temporal y frenar así un desahucio.

Hernández Quero también preguntaba al Gobierno: ¿Qué sabemos de ellos tras seis prórrogas? ¿Siguen siendo vulnerables?

Unas preguntas que no tienen respuesta.

Por contra, el Ejecutivo sacaba adelante el decreto para revalorizar las pensiones, tras trocearlo del ómnibus hace un mes, y otro para ayudar a las víctimas de las tragedias ferroviarias en Adamuz y Gélida. Lo hacía con el respaldo de Junts, pero también del PP y UPN.

Ahora, el Ejecutivo tiene el dilema de si debe aprobar por tercera vez este ómnibus, pero si trocea la moratoria, todo indica que decaerá de forma definitiva.

Quizás por eso este pleno tenía cierto sabor a despedida de una medida que lleva en vigor más de un lustro.