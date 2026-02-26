Un estudio revela que la unión de las izquierdas le ayuda a subir 18 escaños, pero no evita la mayoría absoluta de PP y Vox

El liderazgo del frente común de izquierdas sigue en el aire tras la renuncia de Yolanda Díaz a ser candidata en 2027.

La candidatura conjunta de izquierdas, incluyendo a ERC, Bildu y BNG, alcanzaría un 14,9% de los votos y 47 escaños.

La coalición PP-Vox obtendría 190 escaños, frente a los 202 que le otorgan las encuestas actuales, según el algoritmo de Kalman.

Un estudio indica que la unión de las izquierdas ajenas al PSOE sumaría 18 escaños más, pero no impediría la mayoría absoluta de PP y Vox.

La unión de todas las izquierdas a la izquierda del PSOE que viene reclamando Gabriel Rufián podría arrancar hoy 18 escaños a la derecha en unas elecciones generales, pero no impediría en ningún caso la mayoría absoluta de PP y de Vox en el Congreso.

La suma de las formaciones de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal sería de 190 escaños, en lugar de los 202 que le otorga la media de encuestas publicadas hasta ahora.

Estos datos son el resultado de un informe demoscópico que aplica el algoritmo de Kalman a los sondeos y realiza una media ponderada que da más peso a los más fiables y filtra sesgos.

En un escenario de frente común de las izquierdas, al margen del PSOE, esa candidatura obtendría un 14,9% y 47 escaños. El PSOE, según la fórmula aplicada, perdería cuatro escaños: pasaría de de 107 a 103.

Esa coalición, que incluiría a ERC, Bildu y BNG, obtendría 18 escaños más que la suma de todas ellas si fueran por separado.

Enfrente, Vox sería el principal perjudicado en provincias medianas y pequeñas, al ser relegado a la cuarta posición en algunas circunscripciones. Aun así, y según este estudio, sólo perdería 4 diputados, pasando de 65 a 61, ya que mantendría la tercera plaza.

La metodología utilizada es la aplicada por el consultor en Comunicación Política Ricardo Gómez y el experto en Demoscopia Electoral Arcadio Mateo.

Así pues, la propuesta de un frente común no amenazaría teóricamente la mayoría absoluta de PP y Vox en las próximas elecciones generales. Pero hay que tener en cuenta que las encuestas en las que se basa este estudio se hacen sobre un escenario que hoy no contemplan esa candidatura conjunta.



Según Ricardo Gómez, habría que analizar además "las transferencias del PSOE a ese frente amplio" así como "la capacidad de movilizar a los casi 2 millones de abstencionistas de izquierdas" que recogen las encuestas.

Tres escenarios

El informe plantea tres escenarios: el actual, otro en el que concurrieran sólo Sumar y Podemos juntos, y un tercero, más ambicioso, de ese frente común que incluyera a ERC, Bildu y BNG. En ninguno, como muestra el gráfico, se ve amenazada la mayoría de PP y Vox.

Ya ha habido ejemplos de candidaturas conjuntas. En el año 2000, la coalición en el Senado entre PSOE e IU, con Joaquín Almunia como líder, obtuvo un resultado casi 10 puntos inferior al de 4 años atrás (1996) por separado. Claro que entonces el candidato había sido Felipe González y el PSOE estaba en el Gobierno.

En 2016, Podemos e IU fueron juntos a las generales y obtuvieron los mismos escaños que unos meses atrás por separado en diciembre de 2015.

Por tanto, el candidato de la supuesta coalición electoral de toda la izquierda no-PSOE tiene importancia a la hora de impulsar o frenar el efecto suma de las distintas siglas.

No sería lo mismo que el candidato fuese Gabriel Rufián que Ada Colau, Pablo Bustinduy o Ernest Urtasun, una vez se ha autodescartado este miércoles Yolanda Díaz.

Actualmente, el PP está, según el algoritmo de Kalman aplicado a todas las encuestas publicadas, en un 32% de los votos, 6 puntos por encima del PSOE (26%). Vox está en un 19%.

Por su parte, Sumar y Podemos están en un 7% y 4%, respectivamente, y la suma de ERC, Bildu y BNG se encuentra en el 3,9%.