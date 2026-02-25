El PSOE busca a la desesperada un "cambio de cromos" con Junts para evitar que tumbe por segunda vez el decreto ómnibus

Podemos pide al Gobierno que vuelva a presentar el decreto si no se aprueba, y Junts insiste en que solo negociará si obtiene contrapartidas.

El Gobierno ha fragmentado el decreto para garantizar la aprobación de medidas como la revalorización de las pensiones, que sí apoyarán PP y Junts.

La moratoria anti desahucios incluida en el decreto es el principal punto de fricción, pues propietarios denuncian que les obliga a soportar impagos.

El PSOE busca un acuerdo con Junts para evitar que tumbe por segunda vez el decreto ómnibus del 'escudo social'.

El Gobierno y el PSOE han asumido que esta legislatura, cada votación es un Vietnam. Este jueves, en el Congreso, tendrán que volver a pasar por ese trance.

El real decreto denominado del "escudo social" está en la cuerda floja debido a la moratoria anti desahucios que beneficia a los okupas.

Plataformas de propietarios y de afectados por okupaciones denuncian que se sigue cargando en los dueños la obligación de soportar impagos mientras la Administración no ofrece soluciones.

Todo depende de Junts. Los de Carles Puigdemont parecen decididos a tumbar por segunda vez la convalidación. Eso sí, su sola abstención permitiría a Pedro Sánchez salvar la situación.

"Estamos en un cambio de cromos", admiten fuentes socialistas. No quieren entrar a valorar las negociaciones pero son conscientes de que Junts no regala los votos.

No es la primera vez que Miríam Nogueras vota en contra de este texto. Ya lo hizo hace un mes, cuando unió sus votos a los de PP y Vox.

En esa ocasión, el Gobierno presentó todo un decreto ómnibus que ahora se ha visto obligado a trocear para que la oposición vote, al menos, la revalorización de las pensiones, que se presenta en otro real decreto separado.

El Gobierno se mueve en un delicado alambre para sumar a partidos como PNV y Junts, y no perder votos a su izquierda.

"Ya se rebajó mucho", admiten en Sumar tras el pacto del Gobierno con los nacionalistas vascos, para que la moratoria anti desahucios no afecte a los propietarios de hasta dos viviendas, algo que irritó a Podemos.

Moncloa buscó un pacto con el PNV para ver si así se acercaba a los postulados de Junts. Pero en el Gobierno constatan que se ha roto la tradicional alianza entre el PNV y Junts, que antes estaban bastante en sintonía en cuestiones sociales y económicas.

Ahora sólo le queda al Gobierno pelear la abstención. Los de Puigdemont vuelven a su clásico discurso: no votan si no obtienen algo a cambio.

Podemos pide tercera vez

En Podemos ya piden al Gobierno que vuelva a presentar el decreto una tercera vez si cayera este jueves. "Debe tener un plan B para estas 60.000 familias que están en riesgo de desahucio", afirmaba Ione Belarra.

Si Junts mantiene su voto en contra, sería la primera vez que Moncloa tendría que presentar por tercera vez un Real Decreto para aprobarlo.

Hasta ahora, solía suceder que, o bien lo volvían a presentar tras negociarlo e incluir peticiones de los socios, o bien, si era un ómnibus, lo troceaban para que saliera adelante y se rebajaban algunos aspectos.

La cuestión ahora es qué puede rebajar para atraer a Junts y no perder por el camino a Sumar, Bildu o Podemos.

PP y Junts sí votarán en ese pleno del jueves a favor de la revalorización de las pensiones conforme al IPC —un 2,7 % con carácter general— ya favor de las ayudas a las víctimas del descarrilamiento de Adamuz y Gélida.

Este último decreto es el más nuevo, lo impulsa Transportes pero lo presentará Ángel Víctor Torres, ya que el ministro Óscar Puente tendrá que ausentarse del pleno por cuestiones privadas.