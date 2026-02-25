Los ministros convierten Moncloa en Ferraz y usan sus comparecencias para hacer oposición en sus comunidades

La portavoz Elma Saiz acusó al PP de rendirse ante Vox y criticó su modelo educativo y el rechazo al decreto del 'escudo social'.

Otros ministros, como Pilar Alegría, María Jesús Montero, Diana Morant y Mónica García, también han usado estas comparecencias para hacer oposición autonómica.

El ministro Óscar López, líder del PSOE en Madrid, aprovechó la comparecencia para ejercer de oposición autonómica contra Ayuso en lugar de centrarse en su labor ministerial.

El Gobierno utilizó la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para criticar al alcalde de Móstoles y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El Gobierno aprovechó este martes la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para pedir la dimisión del alcalde de Móstoles, para acusar a una presidenta autonómica de fomentar "salvajadas", arremeter contra su jefe de Gabinete y acusar al PP de ser "ultraderecha" y carecer de humanidad.

Esta comparecencia, que debe servir cada semana para que los ministros expliquen los acuerdos de la reunión del Gobierno, fue de nuevo la prolongación de la sede socialista. Algo que se repite cada semana, con días extremos como el vivido este martes en la Moncloa.

Esta vez fue el ministro de Transformación Digital, Óscar López, y, obviamente, el objeto de sus críticas la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

López es líder del PSOE de Madrid y, por tanto, será candidato frente a Ayuso y ejerce de líder de la oposición en la Comunidad. Como tal actuó, aunque debía dar cuenta de sus propuestas como ministro.

Antes que él han hecho lo mismo durante meses desde Moncloa Pilar Alegría, María Jesús Montero, Diana Morant y Mónica García. Es decir, los ministros que ejercen de oposición autonómica.

Fuentes próximas a López explican que el ministro se limitó a responder preguntas sobre el caso del alcalde del PP de Móstoles acusado de acoso sexual, del que aseguró que dice "salvajadas siguiendo el manual de Ayuso", con mención expresa a Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad.

El ministro fue preguntado también por la crisis en el PSOE de Alcalá de Henares, pero a eso no respondió y se remitió al partido de Madrid que él lidera.

Esas fuentes añaden que la presidenta de la Comunidad de Madrid arremete sin pudor contra el Gobierno central y Pedro Sánchez en las ruedas de prensa institucionales como presidenta.

Elma Saiz, portavoz del Gobierno, habló de la "rendición del PP ante Vox"y aseguró que Alberto Núñez Feijóo "ha pasado de blanquear la ultraderecha a ser la ultraderecha".

También introdujo críticas a Ayuso y su modelo de universidades privadas, asegurando que el PP "se está cargando el ascensor social de la educación pública".

La portavoz arremetió contra el PP por su voto en contra del decreto del denominado "escudo social" este próximo jueves, omitiendo los reparos a esa norma que también mantiene Junts, socio del Gobierno.

Y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, hasta se extendió sobre el futuro del espacio a la izquierda del PSOE y las opciones futuras de los partidos que forman Sumar.