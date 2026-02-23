Javier de Andrés, líder del PP vasco: 'Si el juez condena a 400 años a un etarra, no lo puedes sacar en 19 por decisión política'

Apunta que el sistema fiscal vasco es poco competitivo y aboga por recuperar la meritocracia y la libertad frente a políticas identitarias y clientelistas.

De Andrés defiende limitar la capacidad de la administración penitenciaria para reducir penas a etarras y critica la concesión de beneficios penitenciarios por motivos políticos.

Señala el fracaso de la política de euskaldunización y denuncia que la exigencia del euskera ha provocado la marcha de profesionales cualificados de Euskadi.

Javier de Andrés, líder del PP vasco, critica la gestión del PNV y dice que el partido se ha entregado a la izquierda, alejándose de sus bases tradicionales.

Javier de Andrés (Vitoria, 1967) es periodista de formación, fue diputado general de Álava y delegado del Gobierno en Euskadi. Es, sobre todo, en quien Alberto Núñez Feijóo ha depositado su confianza para reconstruir el centro derecha en un territorio hostil al PP. Lo rescató en 2023 para presidir el partido en País Vasco y frenar una caída libre.

La entrevista tiene lugar en la sede de EL ESPAÑOL, aprovechando una visita a Madrid, donde se confiesa como un foralista pragmático, defiende el concierto económico y denuncia la "mala gestión" del nacionalismo, como tres pilares para presentar a su PP como única alternativa a un PNV "entregado a la izquierda".

Divide su discurso entre el mensaje a las clases medias y profesionales "hartas de impuestos altos" y la denuncia de las políticas "identitarias" y "clientelistas". Lo sazona con ataques al "modelo totalitario" de Bildu y sus duros diagnósticos sobre la euskaldunización y la inmigración.

En persona, De Andrés es un hombre afable y extraordinariamente hablador, que encadena el análisis histórico, las metáforas y las cifras con dardos a sus rivales políticos: "El PNV ha pasado de exigir ocho apellidos vascos a blanquear la delincuencia extranjera", resume.

Entre bromas, reconoce al entrevistador la fatiga a la que le somete durante la hora larga de conversación, obligado a bajar al matiz más que a lanzar titulares. El resultado es una charla densa, tanto que al final hay entre 10 y 12 frases para elegir un encabezamiento.

Javier de Andrés: "El nacionalismo ha hundido la economía vasca"

Usted fue llamado por Feijóo a "refundar" el PP vasco desde un perfil más autonomista. ¿Qué significa exactamente eso, en qué se diferencia de la etapa de Carlos Iturgaiz?

La llamada de Feijóo se produce, en primer lugar, porque fueron mis compañeros en el PP del País Vasco los que creyeron que yo podía hacerme cargo del partido en ese momento, después de mi trayectoria. Lo que yo aporto de novedad en este equipo es una experiencia de gobierno, que no había sido frecuente, por no decir que nadie la había tenido.

No es habitual en el PP vasco.

Yo he sido delegado del Gobierno, he sido presidente de Diputación de Álava y tengo una trayectoria de experiencia en la Administración.

Hoy en día, la tensión que hubo con el tema de la violencia e incluso el nacionalismo ha trascendido a una situación que sucede en el resto de España y del mundo: que volvemos a las posiciones tradicionales de izquierda y derecha. Y ahí, realmente, nosotros somos la única referencia de centro derecha en el País Vasco, porque el PNV está entregado a la izquierda. Muy comprometido, muy obligado.

Su experiencia de gobierno, ¿en qué concretamente le da ventaja a usted? En credibilidad, 'yo soy un señor que ha gobernado y sé cómo va esto', o en capacidad para traducir las teorías en propuestas.

Por un lado, nosotros tenemos una trayectoria que fue muy positiva en las instituciones, cuando pudimos gobernar. Pero además, yo creo que tenemos también que observar la mala gestión que está viendo el PNV. Ésas que, por cosas de una dimensión ética y de toda índole superior, habían quedado marginadas.

Hoy, por ejemplo, Osakidetza se ha convertido en una sanidad que sí es la más cara de España, pero no es la mejor de España. La educación está en el puesto 14 en los informes de PISA. Y tenemos las viviendas en los precios más caros de todo el país, en una Comunidad Autónoma que tan solo ha crecido en 100.000 personas en los últimos 40 años... eso es lo que entra en Madrid cada año.

En Madrid, la sensación ha sido siempre que a los vascos les gobernaban las derechas, pero tenían unos servicios sociales como si los gobernaran las izquierdas. ¿Eso ya no es así?

¡Claro! Vamos a ver, se ha creado ese prejuicio favorable por desconocimiento y también porque eso no era objeto de debate político. Aún sorprende que yo, en el Parlamento vasco, hable de cómo es posible que el nacionalismo haya llevado a la educación vasca al puesto 14. Es que eso es una enmienda a la totalidad a tu historia. ¿Cómo es posible que el Gobierno vasco haya conducido a que la industria haya pasado de ser el 50% de su PIB a ser el 22%, que es ahora? ¡Y sin embargo, la gente sigue creyendo que la industria, cómo la cuidan!

Ese tipo de cosas son muy relevantes. ¿Cómo es posible que el País Vasco, que era el 7,4% de la riqueza española, ahora sea el 5,7%? Algo se ha hecho mal.

¿Y qué han hecho mal?

Que han imprimido todo su sesgo ideológico, por encima del éxito de los servicios públicos, a primar el objetivo de constituir una sociedad identitaria. Y eso ha privado de escoger a los mejores, de tomar las mejores decisiones a cambio de escoger a los que son más cercanos, los que son más leales. Eso tiene consecuencias.

Mirando los resultados electorales, en 2023, se frenó la caída de apoyos que tenía el PP vasco. En 2024, ustedes mejoraron resultados, pero las últimas encuestas dicen que la cosa se ha parado. ¿Está fallando algo en su mensaje de ofrecerse como alternativa a un PNV 'entregado a las izquierdas'?

Mire, yo he ganado tres veces las elecciones en Álava. Si hubiera creído las encuestas, no hubiera ganado nunca.

El lunes pasado, sacamos una estupenda que decía que Feijóo va a gobernar...

Sí, sí, pero las del País Vasco son otra cosa.

Ah, vale.

Las encuestas en el País Vasco son otra cosa. Mire, las últimas que han salido dan un recuerdo del voto al PP del 8% en Vitoria. Y tuvimos el 20%. A partir de ahí...

A lo mejor, es que es difícil recordar que uno votó al PP...

[Risas] Entonces, no son fiables las encuestas. Y las mismas empresas que han hecho éstas también nos dieron unos resultados mucho peores de los que luego tuvimos. No nos podemos creer las encuestas, menos aún en una situación en la que el PNV está incómodo, porque ve que pierde pie sociológicamente, y está forzando mucho el tezanismo.

¿Y por dónde lo pierde? Ustedes han conseguido que cale el mensaje de que el PNV le vota todo a Pedro Sánchez, aunque sea muy de izquierdas. ¿Es por eso que se le escapan sus votantes? Quien recoge los réditos al caer el PNV es Bildu, no ustedes, que son la derecha alternativa al PNV...

Nos gustaría recogerlos, eso seguro. Si tú tienes esa base social pero le votas toda la agenda social a Irene Montero, la ley LGTBI, la del 'sí es sí', la autodeterminación de género... estás traicionando a tu electorado, ¿no?

Si tienes unos votantes que saben lo que es hacer la declaración trimestral del IVA y lo que haces es subir todos los impuestos, establecer nuevas regulaciones y controles de todo tipo que ocupan dinero y tiempo a toda esta gente... estás trabajando en contra de los intereses de tu electorado.

"El PNV ha traicionado a su electorado, vive de la agenda de la izquierda y apoya la usurpar la propiedad privada, si tienes 3 casas el 'inquiokupa' se queda"

¿Y eso lo están detectando ustedes?

Algo se está percibiendo, hay tensiones dentro del PNV. Tenemos que seguir trabajando para que se vea que la alternativa es el PP, porque la situación de ellos es de tal dependencia de la izquierda que no van a poder reaccionar.

Pero permítame. Si lo que les diferenciaba a ustedes del PNV siempre fue, esencialmente, lo identitario... en eso el PNV no ha cambiado. Siguen siendo nacionalistas. ¿Cómo se van a ir al PP?

Pues mire, por muchas razones. Yo lo que no encuentro son razones para seguir votando al PNV.

Claro, como que es usted el líder del PP.

Sí, pero incluso para un votante tradicional del PNV... mire, por ejemplo, fueron los primeros en quitar el impuesto de sucesiones. Pero es que ahora juega a ponerlo de nuevo. Y a la política de izquierdas de limitar los precios de los alquileres, de limitar el derecho a la propiedad con la prohibición de los desahucios a los inquiokupas.

Ahí hay muchas razones. Pero fíjese, yo a sus votantes les diría 'oye, ¿tú eres consciente de que el PNV ha fracasado en la política de euskaldunización? ¿Eres consciente de que no se ha avanzado nada en el uso social del euskera, que sólo se ha utilizado como herramienta para el control social y para adjudicación de puestos de trabajo?'.

Explíqueme eso, porque de repente tengo al líder del PP vasco hablando del fracaso de la euskaldunización.

Bueno, le podría dar una frase bastante lapidaria.

¿A Javier de Andrés le mola esto de euskaldunizar?

Yo sé que era un propósito que tenía una parte de la sociedad, mantener el conocimiento del euskera y su uso. Eso comprometió al conjunto de la sociedad, es la realidad. Muchos padres decidieron, por distintas circunstancias, enviar a sus hijos a estudiar en euskera.

No se ha conseguido. Después de 40 años de nacionalismo, no hay profesionales cualificados con el conocimiento de euskera exigido para ocupar las plazas de personal sanitario, de ingeniero o de abogado. No los hay. No hay juicios en euskera, nadie va al notario a hacer un acta en euskera. Eso no se ha producido. El propósito de normalizar el uso del euskera ha fracasado.

Visto desde Madrid, ese uso del idioma como bandera identitaria sólo ha logrado, entonces, que haya más cafres a este lado diciendo que todo lo que suene a euskaldun está mal.

Yo creo que lo que han conseguido son dos cosas. Una, que los puestos de la Administración, que tenían unos niveles de exigencia de euskera altísimos que la sociedad no podía dar, al final los han acabado ocupando gente muy, digamos, de la médula del nacionalismo...

Javier de Andrés, líder del PP vasco, apura un café durante su entrevista con EL ESPAÑOL. Sara Fernández

Hay cirujanos que son más nacionalistas que cirujanos, quiere decir.

Ahí está, ahí está. Ésa es una de las cosas que han conseguido. Otra cosa es que la gente cualificada se ha marchado de Euskadi, porque hay muchos médicos que sabían que no iban a conseguir nunca una plaza fija en el sistema vasco de salud y decidieron irse a Madrid, a Valladolid o a Zaragoza, donde enseguida se han consolidado.

Por eso tenemos la administración más inestable de toda España, con una eventualidad en torno al 50%.

Imagínese Javier de Andrés 'lehendakari', ¿su política de euskaldunización cómo sería?

Lo que tenemos que hacer es adaptar la exigencia de la administración al uso real y a la capacidad que tiene la sociedad vasca de poder responder a esa llamada profesional.

Eso me vale para personas de 30 y 40 años. ¿Y con los chavales de diez?

Lo que hay que hacer es, primero, dar libertad. Para primar los derechos profesionales y el respeto a los derechos fundamentales en la educación. Imagine ahora, con tanta inmigración, con niños que hablan idiomas que no son el castellano, y los meten a estudiar en euskera, cuando en su casa igual hablan árabe o suajili. Así que no se forman ni en su lengua ni en la de socialización, que es el castellano, porque no hablan euskera, con lo cual los estás conduciendo al fracaso escolar. ¡Es lo que está pasando!

Al alumnado que en su casa habla en español, siendo vascos de toda la vida, le sometes a un sistema educativo que no es en su lengua materna. Eso tiene un coste. Lo dicen todos los modelos de la UNESCO y el conocimiento pedagógico, que es mejor desarrollar las capacidades en la lengua materna. ¿Eso se ha probado?

Me está diciendo que el euskera, de aquí a dos generaciones, se queda en marginal.

El euskera tiene espacio en la medida en que los euskaldunes sigan hablándolo. Por supuesto que sí, y ojalá creciente entre los euskaldunes y la gente que creo que lo hable en su ámbito social. Pero en la población migrante lo veo un reto imposible si ni siquiera se ha conseguido con los vascos castellanoparlantes.

Vayamos de nuevo al Parlamento Vasco. ¿Volvería usted a utilizar el término 'exterminio' para desear el declive político de Bildu? ¿O aquel día se le calentó a usted la boca y se arrepiente?

El término estaba empleado en el sentido de la antítesis del exterminio real que ellos aplicaron con un éxito, desde luego, no desdeñable. Y también se tendría que aplicar a su modelo totalitario... de una forma, es verdad, metafórica.

Pero si resulta que la metáfora tapa el propósito de su uso, pues igual habría sido mejor decir 'erradicación'. Porque en Euskadi tenemos que erradicar el totalitarismo. En Europa, es una cosa excepcional que haya un tercio de la sociedad defendiendo una causa totalitaria.

Bueno, votar a Bildu no implica ser como su líder, que sí es un terrorista convicto... sería lo mismo que considerar 'fascistas' a todos los votantes de Vox. ¿Hay un 18% de fascistas en España?

Vamos a ver. Pero un 30% puede votar un modelo totalitario si resulta que, por conveniencia política, renuncias a hacer oposición a ese fenómeno radical. El PSOE y el PNV han decidido incorporar a Bildu dentro de los partidos homologables al ámbito democrático por sus intereses. Es decir, han renunciado a hacer una oposición ética a Bildu. Y eso Bildu lo ha aprovechado.

¿Y qué nos falta, que reconozcan que aquello estuvo mal y que nunca debió hacerse? Hay quien los compara al caso norirlandés, y allí a los herederos del IRA sí se les ha homologado, han gobernado...

Es tan compleja la comparación, son dos casos tan distintos que yo creo que seguro que nos equivocamos si entramos ahí.

De acuerdo, pero allí se acabaron abrazando unionistas y republicanos.

Para empezar, allí se vulneraron derechos fundamentales desde los dos lados. Entonces, hubo una renuncia por ambas partes al uso de métodos totalitarios. Eso yo creo que es lo más relevante de todo. Y luego, hay mil circunstancias distintas.

Lo que hace falta es que fracase el propósito totalitario de Bildu. Y eso no se está gestionando bien, porque al PSOE le convienen sus votos. Antes de que Bildu reconozca su fracaso moral, se le ha habilitado como un socio respetable.

"Bildu defiende un modelo totalitario y son un mal moral, hay que erradicarlos"

¿Sigue habiendo homenajes a etarras y no nos enteramos?

¡Diariamente! Y obstrucción de otras expresiones de libertad. En las últimas semanas, hemos visto cómo se ha vandalizado la sede del PP y la de una sociedad gastronómica, porque no comparten su forma de reclutar socios. Hay ataques a la policía autonómica y a medios de comunicación.

O sea, hay una presión constante. Si ves cómo es la universidad pública vasca, cómo está, cómo es el interior, la opresión de toda la cartelería...

...la Facultad de Políticas de la UCM, en Madrid, también hay que decir que es fina.

Claro, es que es parte del propósito radical.

Pero los aurreskus en los pueblos, ¿eso ya no pasa, lo hacen en privado?

No, no, claro. Eso ya lo hacen en privado.

Se lo decía porque acabamos de conocer la semilibertad de Txeroki, el tercer grado al asesino de José Luis López de la Calle. Según publicábamos en EL ESPAÑOL, la consejera vasca de Justicia concede una de estas medidas de gracia cada 11 días desde que está en el cargo. ¿Qué le dice usted a quien defiende que si ETA ya no existe, pues los presos tienen que salir?

A ver, es como sacar al asesino de su suegra alegando que su suegra ya no existe. Pero hombre, no por eso debe salir a la calle... 'No va a volver a matar a su suegra', de acuerdo. Pero eso no quiere decir que no tenga una responsabilidad con el conjunto de la sociedad, ¿no?

Si relativizas todo lo que hicieron simplemente porque hayan dejado de hacerlo, tal vez por oportunismo, estás renunciando a una exigencia ética, y eso es un daño moral muy grande a la sociedad vasca.

La consejera es del PSOE, pero aunque fuera del PNV... el caso es que son competencias del Estado cedidas al País Vasco. De aquí a un año, las encuestas dicen que el señor Feijóo gobernará este país. ¿Retirará esas competencias para que no pase más?

Lo que hay que hacer es repensar cuáles son las atribuciones que se le dan a la Administración penitenciaria para el cumplimiento de penas. Porque si una persona con 400 años de condena se excarcela vía administrativa en 19, ésa es una reducción de pena muy grande sin control judicial. ¿Qué sentido tiene exigir penas severas en los juzgados si luego, por la vía administrativa, se libera a una persona con tantos asesinatos en tan poco tiempo? Yo creo que igual no se tendría que dar tanta libertad a la parte administrativa del sistema penitenciario.

Por otra parte, la Fiscalía se tendría que emplear más y mejor, porque no recurre todo. Ellos juegan en el filo de la navaja, a ver si la cuelan. Hace poco, a un terrorista asesino de cuatro personas lo querían soltar tras 11 años de condena; recurrió a la Fiscalía y se ha reconducido, pero las pretensiones que tenían eran obvias.

Me está diciendo que desde el Gobierno central se podría hacer algo.

El Congreso de los Diputados tendría que pensar si tiene algún sentido que las penas para asesinos múltiples, al final, se queden en unos años insuficientes, sobre todo cuando ni siquiera han pedido perdón. Creo que se tendría que limitar la capacidad de la administración penitenciaria para salvar de tantos años de condena a criminales múltiples.

Hablando de criminales... en las últimas semanas, hemos publicado que diferentes gobiernos del PNV actúan distinto respecto a publicar listados con los países de origen de los delincuentes. ¿Cómo lo ven ustedes?

En el PNV tienen tensiones, y tienen conciencia de tenerlas. No se puede pasar de exigir ocho apellidos vascos a que uno que se acaba de empadronar en una casa que ha okupado también es vasco, después de haber aparecido por ahí desde África. Esas tensiones en el PNV son difíciles de resolver, claro, porque dependen de la izquierda pero, a la vez, dicen 'vamos a contar el origen de los delincuentes para evitar discursos falsos'.

¡Hombre! Resulta que los datos dicen que el 70% de los delitos con violencia están causados por extranjeros. Pues igual lo que era falso era el relato de que el origen no tenía nada que ver.

Javier de Andrés, líder del PP del País Vasco, entrevistado en la sede de EL ESPAÑOL. Sara Fernández

¿Y tiene que ver?

Yo lo que digo es lo siguiente. ¿Y ahora qué? Ahora que ya sabemos, ¿vais a seguir apoyando a un PSOE que quiere regularizar graciosamente incluso a personas que puedan haber cometido delitos? ¿Vais a seguir apoyando a Sánchez, que se va a Mauritania a decir que hacen falta cientos de miles de personas más?

Porque, ¿de qué me sirve que reconozcan que la delincuencia procede de esas personas que han llegado de manera irregular, si luego no hacen nada para cambiar estas cosas? Ni resuelven sus tensiones internas ni, sobre todo, resuelven el problema.

Cuando usted dijo no es lo mismo celebrar el Domingo de Resurrección que el Ramadán, ¿estaba hablando de inmigración o a qué se refería?

El Domingo de Resurrección es el Aberri Eguna, o sea, el día de la patria vasca. Para el nacionalismo, su origen de pensamiento está en el integrismo católico. Y ahora, acaba de decir Aitor Esteban que igual el que le siga se llama Hasán. Pues oye, eso es muy difícil de explicar dentro del PNV. Yo quise poner de relevancia esa contradicción; esas palabras me parece que venían a cuento.

Usted ha denunciado también un supuesto 'efecto llamada' de las ayudas sociales vascas, que son más cuantiosas y menos exigentes que en otras regiones de España. ¿Les cuesta responder a la regularización de Sánchez, masiva y sin control, sin que les acusen de xenófobos?

Es importante esto. En toda Europa se remarca el concepto de las fronteras y de que lo normal es que quien venga aquí sea con la autorización. Por vacaciones, porque vienes a trabajar... Si yo quiero ir a Venezuela o quiero ir a Uganda, me van a pedir también unos papeles, ¿no?

Ahora, también tenemos que tener todo el respeto hacia esas personas, desde el humanismo que inspira las formas en las que actúa el PP. Pero lo que es absurdo es hasta dónde nos está llevando la izquierda, que parece que defender la frontera, tan necesaria como que existen las puertas en las casas, te convierte en un radical.

Hay otras izquierdas, en otros países...

Eso es una pretensión de la izquierda que odia Europa. Y es por lo que se está viniendo abajo la izquierda, afortunadamente. Es decir, Cuba, Venezuela... pero, ¿por qué apoyan a los ayatolás?

Si ya no es una cuestión de izquierda o derecha, siempre verás que la elección de la izquierda es por aquel fenómeno que cause daño a la civilización europea. Por ejemplo, Putin. Es que todo lo que cause daño a Europa les va bien.

Pues oiga, cuando su rival se esté equivocando, no le interrumpa.

Bueno, pero sí que quiero que la sociedad sea consciente de hacia dónde nos lleva la izquierda. Y creo que se está dando cuenta. Fíjese, y se está dando cuenta. En Europa y en España lo estamos viendo. Aunque hay tres sitios de España donde no, que son Cataluña, Navarra y País Vasco. ¿Por qué? Porque el fenómeno nacionalista ha entrado en ese juego perverso de la izquierda, que va a causar daño al modelo europeo.

El PNV, como ERC, Junts, como Bildu... han entrado en ese juego. ¡Y nos infligimos un daño a nosotros mismos! Eso es lo que le crea contradicción al PNV. Y me estoy metiendo en mensajes que son difíciles de colocar en un titular, pero creo que aquí está el meollo de la cuestión.

"La izquierda siempre va a lo que daña Europa: Putin, los ayatolás y borrar las fronteras"

No se preocupe, no todo iba a ir al titular.

En el PNV, que es un partido antiliberal y lo ha sido siempre, ha llegado al punto en el cual está yendo contra lo que es nuestra propia identidad, nuestra historia, nuestra pertenencia a un espacio social y cultural superior, como es España, como es Europa... pero hay una parte del PNV que sigue jugando a la agenda de Irene Montero, y tienen dificultades para reconocer que Maduro es un dictador.

A mí me gusta dar respuestas más cortas... pero le doy la oportunidad de que medite eso. Recientemente, hemos visto al PNV liado con el tema de la okupación: 'Está bien que no se pueda desahuciar, pero vale, si sólo tienes una segunda vivienda, habría que hacer una excepción'. ¡Oye, pues qué bien! El PNV, como las izquierdas, considera que la propiedad no es un derecho, sino una concesión del poder.

Es más...

Si tienes una segunda vivienda, vale, dispón de ella como quieras. Pero cuando tengas una tercera, no. Porque es el Gobierno el que decide, no tú.

...le decía, además, que el efecto es que uno se convierte ya en 'fondo buitre' sin derechos garantizados en cuanto tenga un tercer piso.

Eso es, el PNV ha acabado defendiendo la usurpación de la propiedad privada.

El 'lehendakari' ha pedido también las competencias de inmigración, como Junts.

Está entrando ya en la fase de dejar a un lado el Estatuto, porque está básicamente cumplido. Ahora, esas competencias, las de puertos y aeropuertos, no corresponden porque son exclusivas del Estado. El nacionalismo es que el Estado renuncie a ejercer sus funciones. Y eso no guarda equilibrio con un sistema democrático coherente.

Porque, al final, una parte de la sociedad decidiría sobre los puertos que puede haber en Galicia o en Valencia, pero que el resto de España no decidiría sobre los puertos del País Vasco. O que la sociedad vasca decida sobre los impuestos del conjunto de España sin que el conjunto de España pueda decir nada sobre los impuestos de los vascos.

Eso es lo que pasa ya en el Congreso.

Claro, el presidente del Gobierno lo es por el apoyo que tiene de los nacionalistas, sin que el conjunto de España pueda hacer lo mismo en Cataluña o en el País Vasco.

Y eso lleva a una descompensación de las influencias que hace que a buena parte de la sociedad vasca y catalana le dé igual que España se vaya al carajo, porque tienen una distancia con la cual lo miran todo con frialdad.

¿Es por eso que el PNV y el PSE están trabajando en un nuevo estatuto, porque el actual ya está prácticamente cumplido? Le he leído a usted criticar que no se está contando con el PP para esas negociaciones. A lo mejor, usted no cree que haya que cambiarlo y por eso no le llaman.

El Estatuto se puede mejorar mucho.

Dígame en qué.

Tenemos que superar problemas de libertad. Para poder estudiar en la lengua que tú quieres; para garantizarte un empleo, independientemente de tus circunstancias lingüísticas o identitarias. Tenemos que hacer una Comunidad Autónoma en la que el nepotismo y el clientelismo no lo invadan todo, porque el dedo del PNV es el que decide todo.

Explique eso.

Mire, el PNV se ríe de Pedro Sánchez cuando le han pillado con lo de su hermano porque la designación arbitraria de puestos de trabajo es absoluta y total en Euskadi. Les da risa.

¡Pues denuncien! Nosotros estamos encantados de publicar esos titulares.

Pues mire, la elección de la dirección del Guggenheim, que se tenía que relevar a la persona que lo llevaba. Buscan una empresa de selección alemana. Oye, ¡qué bien! Un experto internacional de arte contemporáneo que va a elegir esta compañía de headhunters alemana...

Y seleccionan a alguien que nunca ha dirigido una pinacoteca, a quien no se le conoce experiencia o conocimiento de comisariado de un artista contemporáneo, cuya trayectoria está relacionada con la moda... Y fíjate tú, esa persona es la hija de Arzalluz.

"Al PNV le da la risa con la corrupción de Sánchez, ¡si la hija de Arzalluz es quien dirige el Guggenheim!"

¡Coño, la empresa alemana ésa se lo ha montado bien!

¿Verdad? ¡Qué puntería! O sea, te buscas una empresa alemana... para que sea la hija de Arzalluz.

No puede ser que eso se considere natural y conveniente para la sociedad vasca.

Usted insiste en que el PP debe liderar el centro derecha y no mirar a Vox. Pero eso en el País Vasco es fácil, porque Vox no llega al 3% de apoyo. ¿Le vale a usted que Feijóo haya matizado su 'compromiso' por 'deseo' de no tener a Abascal de ministro?

A ver, hay una mayoría social en España que hemos visto expresada con claridad en Extremadura y en Aragón. Lo vamos a ver en cada sitio donde se convoque a los ciudadanos. Si quieres un cambio para aportar, en primer lugar, una cosa tan elemental como una ética básica y respeto a las instituciones, eso lo va a hacer el PP con todo el que se quiera sumar. No se puede desdeñar a cualquier otra formación política. Y eso es lo principal en este momento.

Yo sí digo lo siguiente: la diferencia entre Vox y el PP existe. Hay cosas que podemos compartir, pero hay diferencias sustanciales, y cada vez se van a ver más.

Ponga un ejemplo.

Vox ha renunciado a esa parte de su electorado, y sobre todo de sus dirigentes, que estaban en la línea colindante con el PP. Espinosa de los Monteros, Macarena Olona... gente que compartía un espacio, e incluso que vino del PP, que han ido desapareciendo. Tan sólo queda Abascal, oriundo del PP. Lo demás se ha sido sustituyendo por personalidades políticas con una personalidad muy diferente.

El nuevo sesgo de Vox está mucho más identificado con discursos que encajan en la izquierda. Ahora, no resulta chocante que se metan con los obispos, con el Papa, con el Rey, con la Unión Europea, con el sistema empresarial. Es decir, discursos que gustan a la izquierda.

Los oligarcas, los ricos, los 'grandes tenedores' de vivienda.

Eso es. Es decir, discursos que a la izquierda le suenan bien. Por eso consigue votos en ese espacio. El siguiente paso, que es el que tiene que desvelar el PP. Oye, pero en Vox también hay mucha gente que estima los discursos del PP de respeto institucional, a elementos estructurales de nuestra tradición.

Y yo creo que esas diferencias se van a notar con el tiempo, aunque espero que eso no impida que haya una colaboración en la búsqueda de los elementos comunes.

Cuando cambiaron a Iván Espinosa de los Monteros por Jorge Buxadé, también detecté que renunciaban al liberalismo a cambio de un enfoque más cercano al falangismo.

Está mal que un entrevistador dé su opinión [risas].

Cierto, esto lo quitaremos.

Pero la cosa va por ahí.

Javier de Andrés, presidente del PP en el País Vasco, entrevistado por Alberto D. Prieto, subdirector de EL ESPAÑOL. Sara Fernández

Ahora viene una que para mí es difícil de entender.

¿La pregunta o la respuesta?

Todas las respuestas que he escuchado a políticos vascos y navarros del PP... ¿cómo me defiende usted el cupo vasco y a la vez me critica la pretensión del separatismo catalán de tener el suyo? A mí me importa un pimiento que esté en la Constitución o no, en el sentido de si me parece justo o injusto. Es un privilegio, una desigualdad, en todo caso.

A ver, lo que necesita el sistema de concierto y cupo es transparencia. Un elemento básico es que el cupo no se debe negociar, se tiene que calcular. Y llevamos muchos años en los que da la sensación de que hay más negociación que cálculo. Porque si se hace un cálculo, ese modelo es equilibrado. Por eso está respaldado por la Unión Europea.

Explíqueme eso de que es equilibrado.

El sistema, si se aplica adecuadamente, deja en el territorio vasco el riesgo unilateral, porque el sistema de concierto te puede salir bien o te puede salir mal.

¿Alguna vez le ha salido mal al Gobierno vasco?

El concierto seguramente nació por la debilidad económica que tenía el País Vasco antes de la Revolución Industrial. El País Vasco era un espacio especialmente pobre de España y tuvo una serie de exenciones, por esa circunstancia que se vivió en ese momento.

Bueno, pues eso ya se ha superado, ¿no?

Pero si tú gestionas mal tu economía, podría conducir a que sea una pérdida, no una cosa positiva. Es decir, el concierto en sí mismo no significa un privilegio; al País Vasco se le dice cuánto tiene que poner en la hucha común. Luego, si tú has ganado más, estupendo. Pero si no, es un problema.

Es como si en una familia no pusiera cada uno una parte porcentual de su sueldo en la caja común, sino una cantidad fija. O sea, cada mes, te vas a pagar tu cama, tu comida y tu electricidad, independientemente de que ganes mucho o poco.

Ya, señor De Andrés. Pero mientras gobierne en el País Vasco el que tiene la llavecita de la Moncloa, ya sabe usted que le va a salir bien siempre.

Por eso decía que tiene que haber cálculo y no negociación.

Y luego, el hecho de que estuviera en la Constitución no es un tema menor.

No, por supuesto.

Es la organización política de un territorio, en este caso España, se tiene que hacer con un reconocimiento mutuo de las obligaciones y de los deberes, y eso es la Constitución. No todo el mundo es igual, hay circunstancias personales por origen, sexo... que te hacen distinto al resto de los españoles. Y eso lo reconoce la Constitución, que es el acuerdo del conjunto de los españoles.

Hay diferencias reconocidas, desde la Casa Real, por ejemplo, hasta la infancia. Y en la Constitución figuran esas diferencias, y figura ésta también. Ése es el acuerdo que se hace cuando se pacta la Constitución. Así que cuando alguien, como es el caso del independentismo catalán, pretende decir 'nosotros ya sabemos que el conjunto de los españoles no lo acepta, pero nos da igual, tenemos fuerza y lo vamos a imponer', no es sólo que contraviene no la igualdad, sino el pacto constitucional.

Hemos diagnosticado mucho. Ahora, vamos a extender la receta. ¿Cuál es la oferta programática del 'lehendakari Javier de Andrés'?

A mí me parece que el País Vasco tiene una serie de debilidades, sobre todo por lo que se ha vivido en los últimos 40 años, que nos ha hecho pasar de ser el 7,40% de la economía nacional a que ahora estemos en 5,70%. Y eso es el declive.

También puede ser que Extremadura haya crecido mucho.

Eso sin duda. Claro, porque otros han aprovechado mejor sus oportunidades. Fíjate Madrid, que estaba por detrás de Cataluña y del País Vasco, y ahora está muy por delante. Hay quien dice que es la capitalidad... hombre, Madrid es la capital desde Felipe II, así que no debe de ser eso.

Y cuando se hace el sistema autonómico, los nacionalistas vascos y catalanes decían 'esto nos va a servir para despegarnos, porque ahora lo vamos a gestionar nosotros y lo vamos a hacer bien'. Pues resulta que no han despegado, sino que se la han pegado. ¿Por qué? Porque lo han gestionado mal, porque han antepuesto el objetivo ideológico sobre los intereses de los ciudadanos.

"Dijo el PNV que lo harían mejor, pero el País Vasco no ha despegado, se la han pegado: del 7,4% al 5,7% del PIB de España, eso es declive"

Pero dígame tres recetas, no sigamos diagnosticando.

Hay que desmontar eso. Lo que hay que hacer es volver a fórmulas que valoren el mérito y el éxito por encima del propósito ideológico identitario. Primera, por supuesto, si disponemos de un concierto económico, vamos a emplearlo para buscar oportunidades para esta tierra, no para perjudicarla. Hoy, mucha gente se está marchando del País Vasco porque el sistema fiscal es más caro si uno tributa en Bilbao que si lo hace en Madrid.

Dos, lo que necesita el País Vasco es más libertad en las calles, que no haya la opresión que se está produciendo, y que se responda con severidad a actuaciones como el asalto a la sede del PP en Bilbao, el pasado diciembre, que está reivindicado por las juventudes de Bildu. ¡Es que tienen el descaro de expresarlo públicamente!

Hemos hablado antes de su experiencia de gobierno. ¿Qué aprendió usted de la gestión institucional que le haga pensar que puede ser un buen 'lehendakari'?

Hay un elemento fundamental allá donde gestiones: buscar la eficiencia. Muchas veces se renuncia a la eficiencia por la eficacia. ¿Puedes matar moscas a cañonazos? Es eficaz, matas a la mosca. Ahora, al coste que tiene cada una...

Por ejemplo, la Renta de Garantía de Ingresos en el País Vasco, ¿es eficaz? Sí, porque estás repartiendo dinero y resuelves problemas. Ahora, ¿a qué coste? Pues mire, a que tenemos un desempleo de inmigrantes superior al del resto de España, porque la gente va a Euskadi porque sabe que tiene mejores ayudas.

Suena al chiste ése de que los vascos van sobrados.

Hay gente que, efectivamente, 'suelto un tocho de pasta y ya he resuelto el problema'. Sánchez también lo hace mucho.

Eso dicen ustedes, ¿no? En lugar de gastarse 500 millones en trenes gratis para jóvenes, haberlo gastado en el mantenimiento de las vías.

¡Es que es evidente! La gente paga los servicios con su trabajo. No es gratis. Pero lo que ocurre en los sistemas socialistas es que obtienen unos malos servicios. Eso es lo que pasa siempre. Cuanto más socialista es un país, verás menos coste inicial pero peores servicios. Cuando subes en el tren gratis, no vas sin pagar. Es que ya lo pagaste con tu trabajo, te lo han quitado ya.

Y esto, claro, engaña. Pero yo creo que se está viendo una reacción, porque la izquierda europea está empobreciendo a sus países como pasó en la Europa del Este. La diferencia es que el comunismo lo hizo a cámara rápida y aquí se ha ido haciendo a cámara lenta. Los europeos ya no llegamos al 15% del PIB mundial, cuando hace poco éramos el 35%.

Sigamos con lo de 'lendakari De Andrés'. Para lograrlo, no nos podemos creer que el PP va a saltar de siete diputados a la mayoría absoluta. ¿Ve usted posible un entendimiento con el PNV una vez Sánchez salga de la Moncloa?

Mire, el PNV ha contribuido a crear una sociedad vasca que es muy contraria al entendimiento con centro derecha. Y eso también les está castigando...

¿Por español o por centro derecha?

Por las dos cosas. En el País Vasco las elecciones de 2015 las ganó Podemos. Las de 2016, Podemos. Las de 2023, el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque el votante del PNV, cuando no vota al PNV, vota a partidos de izquierdas. Ésta es la sociedad que, con su discurso permanentemente antagónico al centro derecha español, ha constituido el PNV.

Porque su obsesión es marcar diferencias con el PP, no con Bildu. Han renunciado a hacer oposición a Bildu. Y convertir en enemigo absoluto al centro derecha español ha conducido a que la sociedad vasca se decante a la izquierda en numerosas ocasiones. Se están segando la hierba bajo los pies.

Me dice usted que el votante del PNV, cuando no vota nacionalista en las generales, elige a Podemos, al PSE. Coño, ¿no era que ustedes estaban intentando rascarle votos? Se van a quedar en las raspas si se van todos a la izquierda.

A mí no me inquieta lo que le pase al PNV. Yo quiero dar respuesta a unos votos que no sé si son de ellos o de quién, pero sé que son gente a la que le cuesta ganarse su sueldo, que tienen que hacer un esfuerzo muy importante, y resulta que su partido está jugando a repartir luego ese dinero graciosamente para conseguir votos, como hace el PSOE.

Ahora viajemos en el tiempo, para terminar. Si dentro de diez años miramos atrás, ¿cómo le gustaría a usted que fuera el titular sobre aquel Javier de Andrés, el hombre que salvó al PP vasco, el primer 'lehendakari' del PP, el hombre que pagó el precio por decir lo que pensaba?

Hay una cosa de la que estamos en camino, que es ser quienes iniciaron la inflexión positiva del PP. Desde 2001 hasta 2024, fuimos en declive. El primer crecimiento es en 2024 y espero que continuemos en esa senda. Ojalá.

No hace tanto que el PP, al menos, gobernaba en Álava. Ahí estaría usted... pero ahora están los nacionalistas.

Sí, sí. Hay una serie de razones difíciles de explicar a veces, pero eso es lo que ha pasado. Y fíjese, incluso con mayorías absolutas como la que tuvo Rajoy, en el País Vasco no se dejó de bajar. Y bueno, hemos puesto pie en el fondo, y yo espero que estemos realmente en el momento de crecimiento.

Lo veremos en diez años...

Esperemos que antes.