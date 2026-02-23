La carta de Sánchez a la misión sobre 'calidad democrática' de la UE: delegó en la nº3 de Justicia, en dos párrafos y sin su firma

Fuentes de la misión europea interpretan la ausencia de altos cargos como un mensaje político deliberado y señalan que hay muy pocos precedentes de negativas similares.

La delegación europea consideró la respuesta del Gobierno como un desprecio y lamentó no poder reunirse ni con el presidente ni con el ministro de Justicia.

Pedro Sánchez no firmó la carta de respuesta y delegó la comunicación en su director de Gabinete; la reunión fue atendida por cargos técnicos, no políticos.

El Gobierno de España tardó dos semanas en responder a la invitación de la Eurocámara y rechazó reunirse con la delegación europea sobre calidad democrática.

El Gobierno de España tardó dos semanas en contestar para, además, dejar plantada a la delegación del Parlamento Europeo. Pedro Sánchez ni siquiera firmó la carta con la que Moncloa rechazó reunirse con eurodiputados de cinco grupos distintos, incluido un socialista italiano. Encomendó la misión a su director de Gabinete, Diego Rubio.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a la carta de invitación remitida a Sánchez por Javier Zarzalejos, presidente de la Comisión de Libertades Civiles (LIBE). Y a la misiva de respuesta de Moncloa, descartando recibir a la misión de la Eurocámara.

El grupo de Seguimiento de la Democracia, el Estado de derecho y los Derechos Fundamentales convocó a Sánchez, Félix Bolaños y Fernando Grande-Marlaska, por carta, el 30 de enero. Los ministros ni siquiera respondieron, y el 12 de febrero, Moncloa contestó a través de otra carta, también en poder de este diario.

La misión del Parlamento Europeo que examinó esta semana el deterioro del Estado de derecho en Madrid se hubo de contentar con apenas dos párrafos alegando "motivos de agenda" para "lamentar" que el presidente "no pueda atenderles".

Sin embargo, este lunes 16 de febrero, el último apunte en la agenda pública de Sánchez era a las 11:30 horas. Y el martes, antes de coger un avión con destino a la India, el presidente quedaba libre tras el acto ceremonial sobre la Constitución, a las 12:30 horas.

Moncloa delegó la interlocución con los cinco eurodiputados en la número tres del Ministerio de Justicia, Sofía Puente, secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia. Le acompañó Camino Vidal, directora general de Asuntos Constitucionales.

Ningún cargo político del Gobierno se sentó frente a la delegación.

En su misiva, Zarzalejos explicaba a Sánchez que la misión tenía como objetivo "hacer balance de la evolución de la situación del Estado de derecho y de los derechos fundamentales en el país", dando seguimiento a un intercambio de puntos de vista de LIBE, en otoño de 2025.

El tono de la invitación no dejaba margen a la ambigüedad. "Estoy convencido de que los puntos de vista del Poder Ejecutivo español deben escucharse y tenerse muy en cuenta en el marco de un enfoque eficaz y equilibrado para esta misión", escribió Zarzalejos.

"Como presidente del Gobierno de España, su opinión es de suma importancia", añadió, antes de cerrar con una apelación directa: "Quisiera hacer hincapié en la importancia personal e institucional que concedo a esta visita".

"Un desprecio"

La respuesta de Moncloa llegó apenas cuatro días antes de que la delegación aterrizase en Madrid. Rubio agradeció la invitación, la rechazó y comunicó que serían "recibidos por representantes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para atender todas las cuestiones que susciten sobre estos asuntos tan relevantes".

Dos párrafos, con una excusa que los propios eurodiputados cuestionaron tras su visita. "Es cierto que tenía un viaje a la India, pero hemos estado aquí dos días y podíamos haber cambiado el calendario en cualquier momento si él hubiese mostrado algún interés", señalaron fuentes de la misión.

Uno de los miembros de la delegación, al leer la carta del Gobierno, lo resumió con una frase: "Una carta que es casi un desprecio".

El contraste entre la solemnidad de la invitación y la frialdad de la respuesta marcó el tono de toda la visita. La presidenta de la misión, la eurodiputada liberal neerlandesa Raquel García Hermida-van der Walle, lamentó en rueda de prensa que "a pesar de la invitación" no hubiesen podido reunirse con el presidente ni con el ministro de Justicia.

Y recordó que hay "muy pocos precedentes" de negativas similares: sólo los casos de Grecia en 2023, Eslovenia en 2021 y la Polonia del PiS.

Fuentes internas de la delegación interpretan la cadena de ausencias como un mensaje político deliberado. "El Gobierno de España ha huido de nosotros, no quiere hablar ni de Estado de derecho, ni de corrupción ni de libertad de los medios", resumen.

La delegación elaborará un informe de conclusiones en un plazo de dos o tres meses. Zarzalejos explicó que quieren tenerlo antes de julio, cuando la Comisión Europea publique su próximo informe anual sobre el Estado de derecho, para evitar que ambos documentos se solapen.