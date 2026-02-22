Mañueco: "Goberné con Vox y en solitario; ha sido más eficaz y más estable sin ellos, a pesar de no tener Presupuestos"

Reivindica una política energética y de infraestructuras adecuada para atraer inversiones y empleo, reclamando al Gobierno central las infraestructuras necesarias para Castilla y León.

Alfonso Fernández Mañueco (Salamanca, 1965), presidente de la Junta de Castilla y León, busca su reelección como candidato del PP. Atiende a EL ESPAÑOL en la sede del diario, aprovechando una visita a Madrid en plena precampaña.

Durante algo más de una hora, desgrana su visión de España y de su Comunidad entre cifras, anécdotas y reproches al Gobierno de Pedro Sánchez.

Hijo político de la larga hegemonía popular en Castilla y León, lleva toda una vida en cargos públicos: concejal y alcalde de Salamanca, presidente de la Diputación, consejero autonómico y, desde 2019, jefe de un Ejecutivo que prolonga casi cuatro décadas ininterrumpidas del PP al frente de la región con distintos líderes.

Alberto Núñez Feijóo lo heredó de la anterior etapa, como primer experimento autonómico con Vox. Y hoy lo utiliza como aval territorial de su discurso de estabilidad, rebajas fiscales y defensa de la "igualdad" frente al llamado "cupo catalán".

Mañueco libra también una batalla con Vox por la bandera del campo: proclama que "salieron corriendo y dejaron tirados a sus votantes, a los agricultores y a los ganaderos", mientras el PP se quedaba "gestionando sequía, enfermedades ganaderas y protestas".

Su imagen es la de un presidente conservador, pero entregado a las competencias sociales de las autonomías. A la vez que presume de bajar impuestos, exhibe ese programa de 930 bares subvencionados para que no cierre "el único bar del pueblo".

En persona, el dirigente popular confirma su fama de hombre afable y preparado, con un tono más pedagógico que bronco, pese a la dureza de sus críticas a Sánchez y a los independentistas.

Entre bromas, admite al acabar que la conversación le ha sonado más a interrogatorio para examinar sus conocimientos sobre financiación autonómica, energía, incendios o inmigración que a una entrevista al uso.

Desde esa mezcla de seguridad y preocupación, Mañueco insiste en que no quiere que "el modelo del sanchismo entre en Castilla y León".

Y se reivindica pidiendo al lector que le juzgue por sus resultados, y no sólo por los eslóganes de campaña.

Como estamos todavía en precampaña, no va usted a pedir el voto. Pero vamos a intentar hacer una buena entrevista que a nuestros lectores les sirva para saber si le quieren votar el domingo 15 de marzo. El Consejo de Ministros aprobó este martes un proyecto de Ley de Integridad Pública, nueve meses después de prometerlo, tras el arresto de Santos Cerdán, y a las pocas horas de que EL ESPAÑOL publicara sus primeras entregas del 'Koldogate'. ¿Es creíble?

Pues muy poco. Los hechos que ha denunciado este periódico son gravísimos. Es más, creo que nunca había ocurrido lo que está haciendo Pedro Sánchez, convertir la Moncloa en un centro de negocios. Ya no es el entorno, es que es él.

Es gravísimo. Yo no sé qué más tendremos que ver en los próximos meses, qué más hay que esperar para que Sánchez se vaya. ¿Tenemos que esperar hasta 2027? Este deterioro de nuestro país y de las instituciones... desde luego, una ley de esta naturaleza no es creíble en estos momentos.

Usted es presidente autonómico, y no hay encuesta que no diga que conseguirá la reelección. ¿Usted puede llamar a Moncloa, o a un Ministerio, y llegar a un acuerdo que sea beneficioso para Castilla y León?

Se puede. Incluso, te atienden con buenas formas, pero los resultados son cero. Voy a poner un ejemplo: la financiación autonómica que proponen es absolutamente impresentable; que Sánchez ceda al chantaje de Junqueras para romper el modelo.

¡Es lo que paga los hospitales, los centros de salud, los institutos, las facultades, el transporte público, la vivienda! Y tantas y tantas cosas que hacemos desde las Comunidades Autónomas.

Lo que hacemos entre todos lo tenemos que negociar todos. Y yo he dado orden al consejero de Hacienda de que no haya ninguna reunión bilateral sobre este asunto hasta que no se retire esa propuesta, porque es un absoluto ataque a la igualdad de los españoles y un ataque a Castilla y León.

Hablando de su consejero de Hacienda, se me ocurre una cosa. Si el modelo de Sánchez es un ataque a su región, no baje usted los impuestos. Si el Gobierno se lo va a quitar por un lado, póngalo usted por el otro.

Nosotros hemos bajado los impuestos en 34 ocasiones. Y vamos a bajar el de sucesiones y donaciones para los tíos y sobrinos. También, el de la Renta y el de transmisiones patrimoniales para comprar una vivienda, local o explotación agraria.

Y haciendo eso, nosotros hemos crecido. Nuestra economía, el año pasado, fue la tercera más dinámica, y el que viene parece que va a estar entre las dos primeras. Y tenemos más gente trabajando que nunca.

Es decir, el camino es bajar los impuestos... pero aquí de lo que estamos hablando es de la caja común, del dinero de todos. Y lo que ha hecho Sánchez no lo había hecho nunca jamás ningún presidente de Gobierno: negociar a espaldas de todos, también de las Comunidades que gobierna el PSOE.

Aproveche esta tribuna y ofrézcale al alcalde de Soria, candidato socialista de estas elecciones, un acuerdo para esto.

Mire, el día en que Junqueras fue a Moncloa, salió diciendo que Sánchez era un hombre de diálogo y que buscaba siempre tender puentes. Él es el candidato, pero el verdadero líder del PSOE en Castilla y León se llama Óscar Puente.

Ese modelo de gestión, que estamos viéndolo todos en toda España, yo no lo quiero para mi tierra. Yo no quiero que entre el sanchismo en Castilla y León y voy a hacer todo lo que esté en mi mano para impedirlo.

El PP lleva gobernando casi cuatro décadas en Castilla y León y usted se presenta como garante de estabilidad... pero ha agotado la legislatura con dos años seguidos sin Presupuestos. Algo habrá hecho mal.

Lo que tengo que preguntar es qué hicieron mal ellos, porque los dos primeros años fue un Gobierno de coalición con Vox. Se fueron, dejaron el trabajo a la mitad. En términos futbolísticos, es como si, tras el descanso del partido, un jugador del equipo no sale al campo. Fue una cosa sorprendente.

Por mi experiencia, el Gobierno ofreció más estabilidad para resolver problemas sin ellos. Así ha crecido más Castilla y León. Hemos gestionado con más eficacia los servicios públicos y ayudado a las familias.

¿Por qué no se aprobaron los Presupuestos?

Los últimos, salieron en abril del 2024. Para 2025, ofrecimos un acuerdo tanto al partido Vox, que no quiso sentarse con nosotros, como al Partido Socialista, que hablaba de cosas que nada tenían que ver con Castilla y León.

Y para 2026, los llevamos a las Cortes, que es lo que nos habían pedido, para que allí discutiéramos, negociáramos, reflexionáramos.

A las primeras de cambio, se unieron PSOE y Vox para tumbarlos. Como ya estábamos al final de la legislatura y yo di mi palabra de que iba a agotarla, el 15 de marzo, que es el último día para poder celebrar las elecciones, he cumplido mi palabra.

Qué suerte tienen los políticos, oiga. Cuando están en la oposición, la culpa es del Gobierno; y cuando están en el Gobierno, la culpa es de la oposición... pero dígame, ¿qué responde usted a quien dice que Castilla y León es un régimen del PP como el de la Andalucía socialista?

Mire, el cambio en Castilla y León es el proyecto de futuro que tiene el PP.

Hombre, ¿cambio después de casi 40 años gobernando?

Nosotros tenemos un balance de gestión y gestionamos como ninguna otra Comunidad Autónoma. Pero tenemos un proyecto de futuro. Queremos colocar a Castilla y León entre las tres mejores Comunidades Autónomas.

Yo quiero pelear con las mejores y sobre todo, que nuestra situación de estabilidad y de equilibrio sea un modelo para aplicar también en España.

Pero entiéndame, si yo fuese habitante de su región, me costaría ver a Mañueco como ejemplo de cambio. Usted puede ofrecer experiencia, pero no 'vengo a cambiar cosas'.

Nosotros estamos transformando el mensaje, y estamos haciendo reformas mes a mes. Un ejemplo, en el último año hemos implantado el transporte gratuito para todas las personas empadronadas en Castilla y León.

En una tierra tan dispersa, con tantos núcleos de población, con tantas líneas de autobuses, un factor que permite la integración territorial es poner el autobús gratuito.

Nosotros tenemos el mejor sistema educativo de toda España y uno de los mejores del mundo desarrollado. No porque lo diga yo, sino porque lo dice el informe PISA. Y queremos, para el futuro, que la primera matrícula del primer curso para todos los empadronados en Castilla y León sea gratuita en las universidades públicas de nuestra tierra.

Le podrán decir que eso es comprar votos...

Lo que es esto es facilitar dos cosas. Por un lado, que los jóvenes de Castilla y León tengan acceso a la universidad en Castilla y León. Y por otro, retener el talento de nuestra tierra y que esté al servicio del sector productivo, ya sea en la automoción, en la industria agroalimentaria, el sector farmacéutico, la aeronáutica... nosotros somos el proyecto de futuro para nuestra tierra.

Durante dos años, usted gobernó en coalición con Vox, en lo que hubo quien bautizó como 'el piso piloto' de la colaboración de las derechas. Tal y como salió ese piso piloto, no parece que vaya a dar pie a una gran promoción de viviendas de Feijóo en las generales... ni de Mañueco, tras el 15-M.

En primer lugar, yo tengo la aspiración de tener la confianza mayoritaria de mis paisanos. Es una ambición legítima y tenemos el modelo. Oye, nosotros prometemos, cumplimos y rendimos cuentas. Dicho esto, veremos qué es lo que ocurre el 15 de marzo. El voto, la decisión suprema de las personas, decidirá qué es lo que hay que hacer.

Pero si lo que toca es llegar a un acuerdo parlamentario o de gobierno, quiero hacer dos reflexiones. En primer lugar, en esta misma legislatura he gobernado en coalición y en solitario. De mi experiencia, ha sido más eficaz cuando hemos gobernado en solitario.

A pesar de no tener...

A pesar de no tener Presupuestos. Dicho eso, parece que el PP va a ser la fuerza más votada, pero puede darse la situación de que sea insuficiente. Si hay que armar un pacto, las condiciones son, la primera, tiene que ser un proyecto que hable de los problemas y de las competencias que tenemos en Castilla y León. La prioridad es la educación, los servicios sanitarios, la atención a los mayores, la dependencia.

En segundo lugar, seguir apostando por bajar los impuestos, y por la atracción de empresas creando más suelo industrial. Y en tercer lugar, ayudar a las familias. Ésos son los tres ejes básicos, dentro de las competencias de Castilla y León.

Pero decía que hay más condiciones.

Efectivamente, exigiremos que el acuerdo ofrezca estabilidad. Cuatro años de gobierno. No puede ser que, porque las encuestas o porque los intereses partidarios digan que nos tenemos que ir, se deje el trabajo a medias.

¿Qué garantías se le pueden exigir al otro partido?

Sí. Mire, a la gente de nuestra tierra con un apretón de manos le vale. Les diremos, 'oye, luego no pongáis excusas que no entiende nadie para romper el gobierno'. Eso no sería justo con Castilla y León y no sería justo con sus votantes.

La 'excusa' que pusieron, en julio del 24, fue que el PP se había entregado al 'sanchismo' con el reparto de menores extranjeros no acompañados provenientes de Canarias. Y parece que a ellos les ha ido bien, porque suben en las encuestas y el PP ha endurecido su discurso migratorio.

La excusa que pusieron no es verdad. Mire, nosotros acogimos los mismos menores cuando estaban ellos en el Gobierno. Estamos haciendo la misma política. Son 140 chavales los que han venido de Canarias.

Mientras, del otro lado, el PSOE le acusa de boicotear los centros de acogida de menores. ¿Con qué me quedo? La política migratoria es competencia del Gobierno central, pero la de acogida a menores es de las Comunidades Autónomas. En ese punto se tocan.

Vamos a ver, lo que le falta a España por culpa de Sánchez es una política de Estado sobre inmigración. Hacen las cosas sin diálogo, con imposiciones y sin control parlamentario. Y utiliza esta política como cortina de humo. Lo acabamos de ver con la regularización masiva.

Lo que tengo que decir con claridad es que nosotros buscamos siempre el equilibrio, que no se utilice a las personas, ni en un sentido ni en otro. Necesitamos una política seria y rigurosa.

No tiene sentido que los inmigrantes empiecen a cobrar subvenciones antes de haber cotizado, por poner un ejemplo. Pero seguiremos colaborando con otras partes de España [por Canarias].

El líder del PP castella no y leonés, Alfonso Fernández Mañueco, en la sede de EL ESPAÑOL. Javier Carbajal

Su región es una de las que sufren despoblación, sobre todo en determinadas provincias. Y usted quiere apostar por la reindustrialización. Es lógico pensar que necesitarán manos para trabajar. ¿Esa mano de obra puede venir de la inmigración?

Primero, en Castilla y León está creciendo la población. No sólo viene más gente de otras regiones, también vienen más personas de otros países. En algunas provincias que más sufrían la despoblación, se está frenando. Y en otras, está creciendo ya claramente. Por tanto, debemos insistir en nuestras políticas.

Usted tiene tierra para llenar de población la que quiera.

Son 94.000 kilómetros cuadrados de superficie. Somos la Comunidad Autónoma más grande de España, más grande que Portugal y muchos otros países.

En su región caben Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y alguno más.

Efectivamente. Y dicho esto, hay sectores donde necesitamos mano de obra. Por eso se necesita una política rigurosa del Gobierno de España, que es quien tiene las competencias.

Desde el control de fronteras hasta facilitar el acceso de personas que vengan a trabajar y a desarrollar su vida en nuestra tierra. Para el sector del transporte, de la agricultura, de la construcción... por poner algunos sectores.

A eso se refiere Feijóo con lo de la inmigración regular y ordenada, entiendo. Pero, ¿qué hacemos con los 500.000 o los 800.000 que ya están aquí? A lo mejor, es bueno que puedan regularizarse para que dejen de trabajar en negro.

Vamos a ver. Insisto, este asunto lo ha sacado Sánchez durante las elecciones aragonesas, y quiere que siga. Es un tema lo suficientemente importante, y lo que ha hecho Sánchez es absurdo. Bueno, como es propio en él.

Hablemos de los incendios del verano pasado. El pasado octubre la Fiscalía abrió diligencias a usted o a su Gobierno. ¿En qué ha quedado eso?

Cada vez que hay una temporada con incendios graves, hay denuncias, y la Fiscalía no es que me abra diligencias a mí, lo que hace es una investigación de los hechos. Ya en 2022 se hizo y se archivaron. Yo estoy muy tranquilo.

Estamos colaborando, dándole toda la información que está a nuestra disposición y, desde la confianza y el respeto, nuestra esperanza es que se archiven esas actuaciones.

Porque nosotros estamos absolutamente tranquilos. Pusimos todos los medios que teníamos a nuestra disposición. ¡Incluso más! Porque nos apoyaron otras Comunidades Autónomas, otros países. Fue una lucha contra una situación absolutamente inédita y excepcional. No habíamos visto una época de incendios como aquélla.

¿Por qué Soria nunca se quema? Ni siquiera el verano pasado, que el fuego arrasó tantísimo territorio castellano y leonés. ¿Qué hacen en Soria que no hagan en otras provincias?

Toda esa parte de Tierras Altas, Tierra de pinares y la zona de la Sierra de la Demanda, en Burgos, es la masa forestal continua más grande, no sé... de toda Europa. Pero son muchos los factores. En primer lugar, allí hay una gestión comunal de los montes. Los aprovechan los propios vecinos, y son los primeros interesados en que haya una limpieza de los montes. Y en segundo lugar, también las circunstancias meteorológicas son distintas.

Yo estuve en Villablino, acompañando a Sánchez, y le pregunté al alcalde, 'oye, ¿qué temperaturas habéis tenido?'. Me contestó que 40 o 41 grados. '¿Lo habéis tenido en alguna ocasión?'. Y me dijo que lo normal es uno o dos días. 'Pero este año llevamos 15 días a 41 grados, y por la noche no bajaba'.

Esas circunstancias meteorológicas también complican la situación. Lo que se vivió en León, fundamentalmente en León, el verano pasado, fue absolutamente excepcional.

¿Han cambiado en algo las políticas de prevención del año pasado a este? La pregunta viene porque a ustedes les acusaron de haber gastado menos en prevención de lo que debían.

Sí, hemos incrementado la política que hacemos en prevención. Ya habíamos recrecido los medios que había en el año 22. Y de cara a este año, vamos a incrementar no sólo en prevención, también vamos a tener más brigadas, más helicópteros, más drones... material de todo tipo.

El dispositivo de antiincendios ya es efectivo, este año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, que era algo que nos reclamaban los profesionales. Y en el periodo de máxima intensidad de calor, que suele ser junio, julio, agosto, y también septiembre en algunos momentos, hemos incrementado el número de brigadas y de helicópteros.

De chaval, pasé muchos veranos en Soria, de campamento. Junto al raso de la Huerta, en Vinuesa, había un cortafuegos que entonces estaba siempre limpio... la última vez que me acerqué, hará unos cinco años, estaba lleno de vegetación. Me explicaba hace unas semanas su compañero Jorge Azcón que Vox le exige limpiar los cauces, pero que las CCAA no tienen competencias. ¿Pasa algo parecido con los montes?

Sí, yo aquí distinguiría tres cuestiones. La primera, efectivamente, hay temas que dependen de la normativa de la Comunidad Autónoma. Mi Gobierno aprobó un decreto ley, que fue rechazado por Vox y el PSOE. Una de sus disposiciones clave era simplificar los trámites para gestionar los montes.

Que con una declaración responsable los titulares puedan limpiarlos es algo que nos habían pedido todos los propietarios, privados y públicos, incluso de ayuntamientos del PSOE...

¿Y se lo rechazaron?

Lo rechazaron. En segundo lugar, las circunstancias que vivimos el año pasado. Le puedo decir que hubo un incendio que empezó en Calaveras, que está a unos 15 kilómetros de Guardo, y no habían pasado 12 horas y el fuego ya estaba en Guardo. ¡Es que la velocidad con la que se propagaban los incendios era absolutamente impresionante! La sequedad, el calor y el viento... a veces fue impresionante.

Ya por último, en tercer lugar, nosotros seguiremos apostando por la prevención en los montes de titularidad pública de la Junta de Castilla y León.

Me hablaba de estabilidad en su Gobierno, pero se le han quedado leyes sin aprobar. La ley LGTBI y la de Violencia de Género... normas que un votante de centro liberal del PP querría ver aprobadas.

Mire, mientras yo he sido presidente, lo que ha habido ha sido incremento de derechos. Nunca se ha limitado o restringido ningún tipo de derechos a ningún colectivo ni a nadie. Pueden estar tranquilos conmigo esos votantes de centro liberal.

Piensen lo que piensen, sientan lo que sientan, con el PP y conmigo liderando el proyecto del PP en Castilla y León, siempre habrá un incremento de derechos, y garantía para todas las personas.

En Madrid suena marciano, pero que a lo mejor en su tierra es una cosa muy seria. El movimiento por la autonomía leonesa. Usted viene de una de las provincias que estarían incluidas en esa secesión. ¿Tiene algún peso político esa historia?

Bueno, vamos a ver. Yo respeto profundamente la identidad de cada uno, y lo que cada uno quiera sentir. Pero creo que ya somos todos mayorcitos y, en un determinado momento, se decidió que España se constituyera en 17 Comunidades Autónomas, y una de ellas es Castilla y León.

Hay un Estatuto, aprobado por la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios de las Cortes, del Congreso y del Senado. Y ha tenido varias reformas, también con la práctica unanimidad de las Cortes, del Congreso y del Senado.

A partir de ahí, yo creo que España no está para más aventuras territoriales. El mapa territorial de Castilla y León es el que dice el Estatuto, que dice que es el término municipal de todos los municipios incluidos en las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora [sic]. Y no puedo decir más. Ese tema, desde mi punto de vista, está zanjado y cualquier otra valoración se la tendrán que preguntar a quien lo defiende.

Un momento de la entrevista con Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León. Javier Carbajal

Volvamos al territorio, pues. Usted se puso al frente de las críticas a los recortes de la PAC. Y reclamó al Gobierno de Pedro Sánchez que no aceptara la entrada en vigor del tratado con Mercosur sin las salvaguardas, recién aprobadas en el Parlamento Europeo. ¿Le ha costado hacerse entender?

Yo le puedo decir lo que hace la Junta de Castilla y León. Otros vienen aquí en campaña, 15 días, visitan nuestra tierra y el 16 de marzo se volverán a Madrid. Pero ésos no son los que resuelven los problemas de los agricultores y de los ganaderos. Se lo digo con claridad, el PP tiene bien ganada la fama de ser el partido del campo.

Explique por qué.

Porque defendemos a ganaderos y agricultores en las cuestiones ordinarias. Somos los que pagamos antes las ayudas de la PAC. Los que apostamos por la incorporación de los jóvenes y la modernización de las explotaciones. Por bonificar la contratación de seguros agrarios. Hemos conseguido infraestructuras, desde concentraciones parcelarias a inversión en regadíos.

Y cuando vienen mal dadas, nos quedamos y damos la cara. ¿Quién era titular de la Consejería de Agricultura y Ganadería? Era el partido Vox. Y se fue. Salió corriendo.

Dejó a los agricultores y ganaderos tirados, y nosotros nos quedamos ahí, afrontando el problema de la sequía con ayudas, la enfermedad hemorrágica con ayudas, la vacuna de la lengua azul, gratis. También hemos ayudado en la gripe aviar, a proteger de la peste porcina, facilitando el control del jabalí...

Se lo sabe usted bien, ha cogido carrerilla.

Es un sector muy importante para nosotros. Y ahora, con las recientes inundaciones, ya hemos anunciado un paquete de ayudas para colaborar con los agricultores y ganaderos que se hayan visto afectados. Los que no hayan podido realizar la siembra a tiempo, flexibilizando los periodos legales...

Son algunos de los ejemplos. Hemos exigido al Gobierno de España dos cosas que son su responsabilidad. Por un lado, que defienda la Política Agraria Común, el carácter vinculante y exclusivo de ese dinero. Que rechace los recortes y que no puedan tocarlo los Estados miembros, que vaya destinado directamente a los agricultores y ganaderos.

¿Y qué le han dicho? Porque la propuesta de la Comisión Europea de entregarle el sobre a los Estados para su uso a discreción del Gobierno... yo no he visto a ningún ministro hablar de ello.

El Gobierno de España se ha lavado las manos, y tendrá que ser en el Parlamento Europeo donde lo paremos. Alberto Núñez Feijóo ya ha conseguido parar los recortes, incrementado los fondos en 45.000 millones para garantizar las ayudas a los agricultores y ganaderos españoles, eso hay que decirlo.

¿Y cuál es la segunda petición al Gobierno de Sánchez?

Mire, el ministro de Agricultura tiene por costumbre no hacer nada y llegar tarde a los sitios. Eso sí, con muy buenas palabras.

Estamos pidiendo que haya un control en las fronteras. Lo que reclaman agricultores y ganaderos es que los mismos productos fitosanitarios y las medidas de bienestar animal que se aplican en España, en Europa, sean las que se les exija a los productos que vienen de otros lugares.

En teoría, eso se ha conseguido con las salvaguardas. Pero claro, el control fronterizo...

...depende del Gobierno en España, que está callado. El campo es uno de los sectores que dejó de preocupar a Sánchez hace mucho tiempo y eso lo tenemos todos claro.

¿Y por qué a los urbanitas nos llega que los agricultores y los ganaderos son de Vox?

Conozco a muchísimos agricultores y ganaderos que son del PP y yo le puedo garantizar que el PP es la primera fuerza, no sólo en estratos de edad, sino también en todos los sectores. Y, por supuesto, en el mundo rural.

Le voy a poner un ejemplo que no es estrictamente de agricultores y ganaderos, pero para los urbanitas, como usted dice. Mire, en Castilla y León damos ayudas a 930 bares para mantenerlos abiertos. ¿Qué requisitos tienen que tener? Que sea el único bar del pueblo.

No hay nada mejor que dar una ayuda para que ese bar siga abierto, porque es garantizar que el pueblo sigue abierto. Yo entiendo que desde una gran ciudad como Madrid, estas cosas se vean como peculiares.

Sí, pero cuando vamos al pueblo queremos...

...que haya bar. ¡Claro! Pues eso, mantenemos 930 bares abiertos, que mantienen abierto el pueblo y mantienen al pueblo con vida. He tenido la oportunidad de visitarlos en Valtuille, en el Bierzo; en Villa Fontana, al lado de La Bañeza; en Pajares de Adaja, en Ávila; en Fombellida, en Valladolid... en fin, y en otros muchos sitios. Podría seguir recitando bares de municipios.

Pues esto seguramente no vaya a ser el titular, pero yo se lo agradezco.

Claro, que haya bares en los pueblos, no en verano o los fines de semana, que haya bares en los pueblos todos los días.

Muchos agricultores y ganaderos dicen sentir que se les utiliza como ariete contra el Gobierno, que el PP y Vox se pelean por ellos, pero que luego las ayudas no llegan a tiempo, que hay demasiada burocracia. Aproveche este periódico para presionar a Feijóo, y que Feijóo presione a Von der Leyen.

En primer lugar, las Comunidades Autónomas también tenemos capacidad de hacerlo todo más ágil y más sencillo. Ya se lo he dicho, nosotros somos la que paga antes y más rápido los fondos de la PAC.

Pero el ganadero sigue gastando más tiempo en rellenar formularios que en ordeñar sus vacas.

Nosotros lo hacemos muy sencillo porque vamos de la mano de las organizaciones agrarias y de las entidades financieras. El cobro de la PAC es muy sencillo en Castilla y León. Pero no quiero eludir la pregunta de la burocracia.

Eso, no la eludamos.

Tenemos que simplificar los trámites. Yo lo he hablado con Feijóo, y eso él lo tiene muy claro. Tenemos que dejar de complicar la vida a los agricultores y ganaderos. Mire, no puede ser que el dogmatismo verde se cargue determinados sectores.

Lo hemos visto en la minería y el carbón. Lo estamos viendo, con mucha preocupación, en el de la automoción. Y también nos preocupa la agricultura y la ganadería.

Y se lo digo siendo de una región que apuesta claramente por la sostenibilidad medioambiental. Pero eso es perfectamente compatible con proteger y garantizar la labor de los agricultores y ganaderos.

¿La señora Von der Leyen lo tiene claro? Quiero decir, ella también es urbanita... ¿Ella tiene claro que el ecologismo también debe incluir al ser humano, que somos uno más de los animales del ecosistema que hay que defender?

Pues, sinceramente, no lo sé. Pero lo tendrá que tener claro. Debo decir que, si en el Colegio de Comisarios se han aprobado el tratado de Mercosur, el hipotético recorte y desconfiguración de la PAC, eso se ha hecho por acuerdo de todos los comisarios. Y ahí los hay de socios de Vox, del PSOE. ¿Sánchez apoya esa postura?

En el Parlamento las cosas van a ser de otra manera. Y desde luego, vamos a estar al lado del campo, como ha hecho siempre el Partido Popular.

Lo ha citado al inicio de esta entrevista. Usted ha sido una de las voces más significadas del PP en contra del llamado 'cupo catalán'. ¿Es este tema de debate en las elecciones o no?

¡Sin duda! Desde luego, yo lo digo todos los días. La financiación autonómica garantiza el Estado del bienestar, la posibilidad de construir viviendas, de ayudar a las familias, de ayudar a los autónomos... le puedo poner ejemplos, mire. Gracias a las ayudas de autoempleo, he visto cómo Fran ha impulsado su barbería en Benavente. Miguel y Ruth, un matrimonio de Valladolid con tres hijos, están súper agradecidos a las políticas de apoyo a las familias.

¿En qué les afectaría que saliera adelante el modelo propuesto?

La financiación autonómica es como la savia de los árboles, la sangre de las personas. Todas las Comunidades Autónomas consideramos que estamos infrafinanciadas. Pero no es lo mismo tener un hospital en una ciudad de 200.000 habitantes, que tener que atender a 200.000 habitantes en 360 núcleos de población.

Por eso, hemos apostado por tener diez helicópteros medicalizados, uno por provincia y en León dos, porque es la provincia más grande. La segunda autonomía con más, tiene cinco.

Por eso, tenemos que plantarnos. No es un tema ideológico o del Partido Popular. Lo que está haciendo Sánchez es romper las reglas del juego.

Ideológico no puede ser, porque si algo dice defender la izquierda es la igualdad. Y de izquierdas dicen ser los dos que lo han firmado, PSOE y ERC.

No puede ser, no puede ser.

En la última Conferencia de Presidentes, ¿usted no hizo un aparte con Salvador Illa para reprochárselo?

La verdad es que es Junqueras quien está demostrando ser uno de los que manda, tanto en Cataluña como en el Gobierno de España. Pero yo esto no querría confundirlo con el pueblo catalán. Tengo familia catalana y son muchos los paisanos de mi tierra que fueron acogidos con los brazos abiertos.

Estamos hablando de ceder al chantaje de los separatistas. Junqueras y Puigdemont lideran formaciones distintas pero el mismo objetivo, que haya privilegios. Mire, yo soy del PP porque defiendo la Constitución y creo en las autonomías. Pero también porque creo en la libertad y en la igualdad. De todas las personas, vivan donde vivan.

Alfonso Fernández Mañueco, entrevistado por Alberto D. Prieto, subdirector de EL ESPAÑOL. Javier Carbajal

Pero insisto, tantos del PP allí. E incluso Page y Barbón, del PSOE, en contra... algo le dirían a Illa.

Bueno, hablamos. Pero el formato está un poco acartonado.

Habría una máquina de café, seguro. Mira, Salvador, eso que estáis imponiendo...

La reunión es una sucesión de monólogos. Hay poco diálogo y hay poco trabajo previo por parte del Gobierno de España. Pero estas cosas las dijimos, y hubo una coincidencia generalizada. Fue prácticamente unánime, salvo el gobierno de una Comunidad Autónoma. Todas las demás se opusieron a ese modelo de financiación.

Sigamos hablando de cómo le afectan a una Comunidad Autónoma las políticas del Gobierno de la nación. Usted promete 2.600 hectáreas de suelo industrial, junto a una gran apuesta por las renovables. Su compañero Azcón me contó que parte de las inversiones comprometidas estarían en riesgo por falta de suministro energético.

Exacto.

¿Pues cómo va usted a reindustrializar su tierra si no le ponen los enchufes que necesita?

¡Lo hemos pedido! Yo personalmente, y los consejeros del Gobierno de Castilla y León al Gobierno de Sánchez. Me reuní con Teresa Ribera en su despacho, y luego con la vicepresidenta Sara Aagesen, y les pedí dos cosas, fundamentalmente.

La primera, que se hagan infraestructuras eléctricas que garanticen que, donde se produce la energía, no pase de largo. Y también, que la normativa de autoconsumo se amplíe, de cinco a diez kilómetros de distancia. Lo necesitamos para ser competitivos y atraer empresas en nuestra tierra.

¿Y?

No nos han hecho ni caso, ni en un sentido ni en otro. Muy buenas palabras, mucha corrección, eso sí, pero el resultado fue absolutamente negativo.

Le van a acumular al señor Feijóo un montón de demandas antes de que llegue.

¡Es que son 40.000 millones de inversiones, que están pendientes de poder ejecutarse en nuestra Comunidad Autónoma! Los centros de procesos de datos, que consumen mucha energía. Empresas electrointensivas...

Nosotros producimos energía, somos líderes en producción de renovables, hidroeléctrica, fotovoltaica y eólica. Y lo que queremos es que esa energía se pueda quedar en Castilla y León. Pero nos tienen que dar las infraestructuras, que no son sólo autovías o el AVE.

Hoy en día, es la energía.

Necesitamos la energía, y necesitamos también la conectividad digital de banda ancha. Y poder ver la televisión en todos los rincones de nuestra Comunidad Autónoma, que es muy grande y muy dispersa. No queremos sólo cubrir la población, queremos cubrir el territorio.

Perdone, que no se me escape... ¿me acaba de decir usted que tiene 40.000 millones de inversiones prometidas en su tierra, pendientes de que el Gobierno ponga a los enchufes?

Efectivamente.

Eso es un montón de puestos de trabajo.

Un montón de riqueza, muchísimos puestos de trabajo. La necesidad de una política energética radicalmente distinta a la que está desarrollando Sánchez, no es que nos esté castigando a Castilla y León, es que es la incapacidad de desarrollar una política estratégica en nuestro país.

¡Si lo vimos el año pasado con el apagón! Ése es el ejemplo de la gestión de Sánchez. Y ese modelo de gestión es lo que yo no quiero que entre en mi tierra. Yo no quiero que el modelo del sanchismo entre en Castilla y León.

Pues de los fondos europeos han renunciado a 60.000 millones. Se ve que no ven que les haga falta.

Mire, la buena política se basa en varias cosas, pero yo le diría dos. Una gestión eficaz y estabilidad. Pues el Gobierno de Sánchez no tiene gestión eficaz y vive en una absoluta inestabilidad permanente.

Le iba a preguntar por su rival, Carlos Martínez, el alcalde de Soria. ¿Qué dice de estos 40.000 millones que están esperando para entrar en su tierra?

Él es el candidato, pero el líder es Óscar Puente, ya se lo he dicho... otro ejemplo de gestión ineficaz, como hemos tenido la oportunidad de comprobar en las últimas semanas.

Pero bueno, le diré que el candidato del PSOE está más preocupado de defender los intereses de Sánchez y de aclarar sus líos internos que de defender los intereses generales de Castilla y León.

Si tuviera usted que reconocerle una virtud...

Bueno, es un tío afable.

¿Y un riesgo?

Que no es el que manda.