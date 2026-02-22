Todo empezó con Begoña: sus negocios con Zurab, Hidalgo y Barrabés, embrión de la trama de tráfico de influencias

El Gobierno cedió gratis y por 75 años el Palacio de Congresos como nueva sede de ONU Turismo, organismo dirigido por Pololikashvili, y destinó 24,6 millones a su acondicionamiento.

Empresas vinculadas a Barrabés recibieron más de 16 millones en contratos públicos, muchas veces gracias a cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez.

El rescate de 475 millones de euros a Air Europa fue aprobado de forma rápida tras presiones ejercidas desde Moncloa, y se investigan pagos en efectivo relacionados con el proceso.

Pedro Sánchez y Begoña Gómez, junto a Javier Hidalgo, Zurab Pololikashvili y Juan Carlos Barrabés, formaron una red de intereses que obtuvo contratos y rescates millonarios del Gobierno.

Esta es la historia de un hombre "profundamente enamorado", pero también la de una ambición desmedida. Porque todo comenzó con Begoña.

Para llevar a cabo esa ambición, Pedro Sánchez y Begoña Gómez se apoyan en tres socios estratégicos: el CEO de Globalia, Javier Hidalgo; el entonces secretario general de la Organización Mundial del Turismo (hoy ONU Turismo), Zurab Pololikashvili, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

Y los tres se beneficiarán luego de acuerdos y contratos millonarios del Gobierno.

Esta confluencia de intereses económicos, impulsada por Pedro Sánchez y su mujer desde la Moncloa, será el embrión de las distintas tramas de corrupción que infectaron luego varios ministerios y organismos del Gobierno.

Desde las comisiones por los contratos de mascarillas (por las que José Luis Ábalos y Koldo García se van a sentar ahora en el banquillo), al presunto amaño de contratos en el Ministerio de Transportes y en la Sepi.

Los mensajes del Koldogate que Jorge Calabrés y David Vicente han comenzado a publicar esta semana en EL ESPAÑOL ayudan a completar las piezas del puzle.

"Acaba de contestarle Begoña y el presidente a Zurab".

Este mensaje de WhatsApp enviado por Víctor de Aldama en abril de 2021 indica que Pedro Sánchez y su mujer tomaban las decisiones de común acuerdo, en su trato con el secretario general de ONU Turismo. De este modo, los intereses personales se mezclaban con los políticos.

Tan sólo dos meses después de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, Begoña Gómez es nombrada, en agosto de 2018, directora del IE Africa Center, un organismo creado a su medida por el Instituto de Empresa (IE).

Se pone en marcha entonces la Operación Begoña, para lanzar la carrera profesional de la mujer del presidente (hasta entonces ejecutiva y accionista de la firma Inmark, que emplea técnicas de marketing muy agresivas para aportar socios a distintas ONG).

Con la colaboración de ONU Turismo y la consultoría de Barrabés, Javier Hidalgo impulsa en enero de 2019 la creación de Wakalua, una filial de Globalia concebida como "hub de innovación turística".

Un año después, en enero de 2020, Wakalua se convertirá en patrocinador del Africa Center de Begoña Gómez.

A su vez, Juan Carlos Barrabés se convierte luego en asesor y profesor en la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) crea en 2020, también a la medida para Begoña Gómez.

Estos tres personajes verán recompensado su esfuerzo.

El Consejo de Ministros aprueba el 3 de noviembre de 2020 el rescate de 475 millones de euros para Air Europa (la compañía aérea de Globalia), a través del fondo creado para ayudar a las empresas afectadas por la pandemia.

Se trata del rescate más elevado concedido por el Gobierno, y el más veloz: se resuelve en sólo 70 días.

Los mensajes entre Víctor de Aldama y Koldo García, publicados por EL ESPAÑOL, acreditan las enormes presiones que existieron durante todo el proceso.

Begoña Gómez, Zurab Pololikashvili, Pedro Sánchez y Javier Hidalgo, junto a uno de los mensajes del WhatsApp de Koldo Arte EE

Primero, para que el Consejo de Ministros aprobara el rescate cuanto antes. Y más tarde (a "nivel ya de Dios y todo", en palabras de Koldo) para que Air Europa hiciera efectiva la contrapartida.

Ya en diciembre de 2021, el Gobierno cede de forma gratuita por 75 años el antiguo Palacio de Congresos del Paseo de la Castellana de Madrid, para que sea la nueva sede de ONU Turismo, el organismo que dirige Zurab Pololikashvili.

El Gobierno invierte además 24,6 millones de euros para acondicionar las instalaciones.

Por su parte, desde 2020, las empresas de Juan Carlos Barrabés reciben más de 16 millones de euros en contratos públicos de organismos como Red.es (que depende del Ministerio de Transformación Digital).

En algunos casos, las empresas del Grupo Barrabés optan a estos concursos aportando entre sus méritos cartas de recomendación (o "declaraciones de interés", en palabras de Pedro Sánchez) firmadas por la propia mujer del presidente del Gobierno.

En el verano de 2018, había aparecido en escena un cuarto personaje.

Poco después de la llegada de Pedro Sánchez y Begoña Gómez a la Moncloa, el empresario Víctor de Aldama entra en contacto con Koldo García (asesor de José Luis Ábalos). Ha facilitado este encuentro su hermano, el policía nacional Rubén de Aldama, que forma parte del equipo de escoltas del ministro.

Y, de repente, Aldama se coloca en el centro de todas las tramas. Desde los contratos de mascarillas, a la visita de Delcy Rodríguez, la presunta financiación del PSOE con fondos de la petrolera venezolana PDVSA, el rescate de Air Europa y las entregas de dinero en metálico en la sede de Ferraz.

El rescate de Air Europa

Víctor de Aldama es testigo, en septiembre de 2019, del primer encuentro del que existe constancia entre Begoña Gómez y el entonces CEO de Air Europa, Javier Hidalgo, en San Petersburgo.

Se produjo durante la 23 Asamblea General de ONU Turismo, a la que Begoña Gómez había asistido como directora del Africa Center.

Allí, el organismo que dirige Zurab Pololikashvili presenta la Tourism Online Academy, una iniciativa puesta en marcha junto a la IE University (el grupo del que depende el Africa Center de Begoña Gómez).

Cuatro meses después, en enero de 2020, Wakalua, la filial de Globalia creada por Javier Hidalgo, se convierte en patrocinador del Africa Center.

El patrocinio asciende a 40.000 euros (25.000 para becas y otros 15.000 para viajes y la organización de eventos).

No es una cifra muy elevada, pero permite a la mujer del presidente del Gobierno acceder a los contactos empresariales del grupo Globalia y participar en citas internacionales organizadas por ONU Turismo.

Javier Hidalgo, consejero delegado de Globalia.

Y, a la inversa, garantiza a los máximos responsables de ambos organismos la proximidad al Gobierno de Pedro Sánchez.

Durante su comparecencia ante la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, la exdirectora de Wakalua, Leticia Lauffer, aseguró el 5 de junio de 2024 que de la cifra inicial de 40.000 euros sólo se gastaron 1.700 en dos billetes: uno a Londres (que usó Begoña Gómez) y otro a Nueva York.

La familia Hidalgo cierra el 4 de noviembre de 2019 un acuerdo para vender Air Europa a IAG (el grupo propietario de Iberia) por 1.000 millones de euros. Pero este acuerdo se verá frustrado por la pandemia.

Begoña Gómez se reúne dos veces (el 24 de junio y el 16 de julio de 2020) con Javier Hidalgo en la sede de Globalia en Pozuelo de Alarcón (Madrid), según desveló El Confidencial. También se produce una entrevista por videoconferencia entre ambos, el 24 de julio.

Tras el primer encuentro, el Consejo de Ministros pone en marcha el 3 de julio de 2020 el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sepi, para ayudar a las compañías afectadas por la pandemia.

El Ministerio de Transportes difunde una nota de prensa el 7 de agosto de 2020, en la que anuncia que está "ultimando" el rescate de Air Europa.

Según los informes remitidos por la UCO al juez, Aldama presionó a Ábalos, a través de Koldo García, para difundir esta nota, con el fin de aplacar los ánimos de la familia Hidalgo.

Pese a este anuncio, no es hasta tres días después, el 10 de agosto, cuando Air Europa solicita formalmente acogerse al rescate.

Pero la solución se demora más de lo que está dispuesta a esperar la familia Hidalgo.

"Hidalgo está muy jodido con el tema este, se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña", explica Aldama en un mensaje de WhatsApp dirigido a Koldo García el 3 de septiembre de 2020.

El propio Víctor de Aldama ha asegurado, en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL el pasado 25 de julio, que "Begoña Gómez presionó desde Moncloa para que se concediera el rescate de Air Europa y que "los Hidalgo patrocinaran sus cosas".

Finalmente, el Consejo de Ministros aprueba el 3 de noviembre de 2020 el rescate de Air Europa: un préstamo participativo de 240 millones, y otros 235 millones en forma de préstamo ordinario.

Los mensajes de WhatsApp que EL ESPAÑOL publicó el pasado martes muestran el epílogo de esta historia.

Meses después, el 7 de abril de 2021, Koldo García urge a Aldama porque está recibiendo una presión "insoportable", a "nivel ya de Dios y todo", debido a que Air Europa no ha cumplido los compromisos que había adquirido.

Los mensajes de WhatsApp entre Koldo García y Víctor de Aldama publicados por EL ESPAÑOL el pasado martes.

Según Koldo, es el propio Pedro Sánchez ("Dios") quien presiona para que Air Europa cumpla.

"No hagas un mundo de esto, por favor", dice Koldo a Aldama por WhatsApp, "si lo ves mal para ti y te crea un problema, yo directamente hablo con quien tú me digas de esa empresa y te juro que se entera. Ya que se habló el año pasado de esto, y creo que no es mucho pedir".

¿Cuál es el compromiso que están incumpliendo los dueños de Air Europa, tras recibir el rescate millonario?

Leonor González Pano (exnovia de Aldama) ratificó el pasado mes de junio ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente la grabación publicada por EL ESPAÑOL, en la que relataba que el presidente de Globalia, Pepe Hidalgo, entregó a Koldo García y Víctor de Aldama una bolsa de deporte con 500.000 euros para pagar a Ábalos por agilizar el rescate de Air Europa.

Según el audio, Aldama y Koldo García acudieron "a la casa de Pepe Hidalgo" en Puerta de Hierro (Madrid) poco antes de que el Consejo de Ministros aprobara el rescate.

En su domicilio, el dueño de la aerolínea "les tenía una bolsa con cerca de 500.000 euros", que les entregó a ambos para pagar al entonces ministro de Transportes.

En conversación con EL ESPAÑOL, la empresaria (que conoció estos hechos a través de Aldama) explicó la reacción del patriarca del clan Hidalgo al entregar el dinero: "Me vais a costar más de lo que voy a recibir".

Antes de entrar en prisión, Koldo García declaró en una entrevista a OkDiario: "Los Hidalgo comentaron delante de mí que había que compensar el buen trato que había dado la señora Begoña (...) Empezaron hablando, si no me equivoco, de 100 o 200.000 euros, hasta decir un millón".

La sede de ONU Turismo

Zurab Pololikashvili es elegido en septiembre de 2017 secretario general de la Organización Mundial de Turismo (OMT), una entidad ligada a la ONU que tiene su sede en Madrid desde su creación, en 1976.

Antes, ha sido ejecutivo de banca, ministro de Desarrollo Económico de Georgia (2009-2010) y embajador de su país en España, Marruecos , Argelia y Andorra.

Amante del deporte, fue director ejecutivo del equipo de fútbol líder de su país, el Dinamo Tbilisi (entre 2001 y 2011).

Por primera vez tras su llegada a la Moncloa, Pedro Sánchez inaugura el 22 de enero de 2019 la feria Fitur, junto a Zurab Pololikashvili y la ministra Reyes Maroto.

Durante el acto, Sánchez anuncia la decisión del Gobierno de ceder el antiguo Palacio de Congresos del Paseo de la Castellana, para que albergue la nueva sede de la OMT (ahora ONU Turismo).

Aquel mismo día, 22 de enero de 2019, Zurab Pololikashvili y Javier Hidalgo presentan el hub de innovación turística Wakalua (que a partir de enero de 2020 patrocinará el Africa Center de Begoña Gómez) en el Barrabés Growth Space, según indica la nota de prensa difundida por ONU Turismo.

El secretario general de ONU Turismo, en Fitur 2025: “Juntos, hemos ayudado a dar forma al turismo global construyendo puentes entre los sectores público y privado"

Pololikashvili ha explicado esta semana en una entrevista que, ya en 2019, antes de la pandemia, intentó poner en marcha con el Africa Center de Begoña Gómez un proyecto educativo dirigido a jóvenes africanos, que finalmente no salió adelante.

El secretario general de ONU Turismo acompaña personalmente a Begoña Gómez en el Encuentro de Innovadores Sociales que el Africa Center organiza el 9 de julio de 2019 el campus de la IE University en Segovia.

De nuevo entra en escena Víctor de Aldama. El 15 de abril de 2021 envía un mensaje a Koldo, que acredita que está al corriente de los contactos de Pedro Sánchez y Begoña Gómez con el secretario general de ONU Turismo.

Aldama envía un documento a Koldo García por WhatssApp y añade: "Enséñaselo al jefe [Ábalos] y si quiere se lo mando y que me conteste. Acaba de contestarle Begoña y el presidente a Zurab".

Tres días después, el 18 de abril, Aldama informa a Koldo de que el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, va a viajar a Madrid, donde visitará a Pedro Sánchez en la Moncloa y mantendrá un encuentro privado con el director de ONU Turismo.

Y ofrece su mediación para que el ministro Ábalos se sume a esta última reunión.

Mensajes de WhatsApp entre Víctor de Aldama y Koldo García, en abril de 2021.

"El presidente de RD vuela esta noche a España, ¿sabías?", dice Aldama en los mensajes develados por EL ESPAÑOL, "verá al 1 nuestro. Sería bueno que el jefe le viera también si puede ser. Va a ver a Zurab en privado, podría ser en esa reunión. Tú me dices y lo organizo".

El Gobierno firmó el 25 de marzo de 2022 el acuerdo para ceder de forma gratuita a ONU Turismo el antiguo Palacio de Congresos de la Castellana, por un período de 75 años.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende poner fin así a los rumores que indicaban que el organismo dirigido por Zurab Pololikashvili podía trasladar su sede a China o Arabia Saudí.

Y el Consejo de Ministros autoriza el 18 de abril de 2023 la obra de acondicionamiento de este recinto, con un presupuesto de 24,6 millones de euros.

Este oneroso acuerdo permite a asegurar la presencia de un organismo ligado a una industria tan vital para España como el turismo.

En la asamblea celebrada en 2022, Zurab Pololikashvili es reelegido para dirigir ONU Turismo por un nuevo mandato, hasta diciembre de 2025.

En una entrevista concedida el pasado martes a Servimedia, Pololikashvili calificó de "estupidez" vincular el acuerdo sobre la sede de ONU Turismo a su relación personal con Begoña Gómez.

Juan Carlos Barrabés

Tras participar en el nacimiento de Wakalua, el empresario Juan Carlos Barrabés jugará un papel clave en la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de Begoña Gómez: aporta su visión del negocio digital, ayuda a diseñar el programa formativo e imparte clases.

Natural de Benasque (Huesca), a los 18 años Barrabés había montado una tienda de equipamiento de montaña, que más tarde comercializará sus productos en toda España gracias al negocio online.

El presidente Pedro Sánchez se deshace en elogios a Juan Carlos Barrabés, durante un acto organizado en Zaragoza el 22 de enero de 2021 para presentar el Plan de Recuperación.

"He tenido ocasión de poder conocer en primera persona al Grupo Barrabés", explicó Sánchez ante los periodistas, "que partió de un negocio familiar de material de montaña en Benasque y ha dado lugar a un gran conglomerado de compañías que prestan servicios de todo tipo de consultoría, de asesoría, de formación, de comunicación, a compañías no solamente de toda Europa, sino de todo el mundo".

En su declaración ante el juez Juan Carlos Peinado, Barrabés explicará luego que había conocido a Pedro Sánchez en una reunión con empresarios celebrada en Benasque (Huesca) en 2015.

Luego, indicó Barrabés, llegó a visitar la Moncloa "cuatro o cinco veces", para ver a Begoña Gómez, con la que ya colaboraba en el Máster de la Complutense.

En una de esas visitas, también tuvo oportunidad de conversar con el presidente Pedro Sánchez y el jefe de la Oficina Económica de la Moncloa, Manuel de la Rocha: "Fue una conversación sobre innovación, corta, porque él se tuvo que ir a una llamada", declaró Barrabés ante el juez.

El empresario de Benasque permanece imputado junto a Begoña Gómez en la causa que instruye el juez Juan Carlos Peinado, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios privados.

En un informe elaborado a instancias de la Fiscalía Europea, la Intervención General del Estado (IGAE) halló indicios de fraude de ley y trato de favor en dos contratos adjudicados por la empresa pública Red.es (que depende del Ministerio de Transformación Digital) a una UTE formada por una empresa del Grupo Barrabés, Innova Next, junto a The Valley Digital.

Estos dos contratos suman un importe de 8,4 millones de euros, financiados con fondos europeos.

En ambos casos, Barrabés aportó al optar al concurso público cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez.

En su informe fechado en agosto de 2025, la Intervención del Estado indica que la mesa de contratación de Red.es no era competente para valorar los criterios técnicos no evaluables mediante fórmula de las distintas ofertas.

Según la ley, esa valoración debería haber sido realizada por "un comité de expertos compuesto por tres miembros" ajenos a la empresa pública que había convocado el concurso.

La mesa tampoco argumentó con criterios objetivos la puntuación que otorgó en cada apartado. Pero sí tuvo en cuenta, como un mérito más, las cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez.

Como resultado de todo ello, la Intervención del Estado detectó un "altísimo riesgo" de que en la valoración técnica se hayan registrado "arbitrariedades que no son fácilmente identificables".

República Dominicana

Los hilos del teléfono móvil de Koldo García también conducen a República Dominicana

Y desvelan la relación del exministro José Bono con el empresario Bernardo Castillo, quien ha hecho negocios en República Dominicana de la mano de ONU Turismo, y presentándose como asesor del Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos.

En sus negocios en el país caribeño, Castillo pidió la medición de Koldo para recibir ayuda de Bono.

Koldo García escribe por WhatsApp el 20 de mayo de 2021 a Bernardo Castillo: "Ya hablé con Bono". Y a continuación le facilita el teléfono móvil del exministro de Defensa.

Cinco días después, el 25 de mayo, Bono confirma a Koldo el contacto: "Ya he hablado con Bernardo. Nos vemos allí".

Varias semanas después, el empresario agradece al exministro de Defensa sus gestiones: "Buenos días, espero que amanezca bien tu día, quería darte las gracias por tus palabras de ayer, es un honor escucharlas de tu persona, y formar parte de tu equipo, ya le envié a Juan los datos de la factura por cobrar, estoy a vuestra orden!!! Un fuerte abrazo".

Según ha informado EL ESPAÑOL, "Juan" es Juan Segovia, exdiputado del PSOE en la Asamblea de Madrid y socio del empresario Dimas de Andrés, afincado en República Dominicana.

El expresidente de Castilla y León informa luego a Koldo de las gestiones que está realizando para el empresario: "Ahí tienes los mensajes que hemos cruzado Bernardo y yo. Ayer le recibí y creo que quedó satisfecho. Me pareció un buen chico. Un gran abrazo".

José Bono informa a Koldo García sobre sus gestiones realizadas con el empresario Bernardo Castillo.

José Bono ha asegurado, en declaraciones a este diario, que su relación con Bernardo Castillo se ha limitado a ayudarle, a petición de Koldo, para desbloquear el cobro de una factura en aquel país.

Durante la pandemia, Koldo García firmó, el 21 de octubre de 2020, una carta con el membrete del Ministerio de Transportes, en la que recomendaba a Bernardo Castillo ante las autoridades de República Dominicana y lo presentaba como "una persona que goza de toda confianza por parte de las autoridades españolas".

De la mano de la Organización Mundial del Turismo (OMT) de Zurab Pololikashvili, Castillo también ha hecho negocios en República Dominicana para recuperar el turismo tras la pandemia y vender test de covid a las empresas hoteleras de la isla.

Como ha informado EL ESPAÑOL, la UCO atribuye a Castillo la mediación para comprar un coche de alta gama, valorado en 15.000 euros, cuyo destinatario sería el entonces ministro José Luis Ábalos.

Los mensajes publicados por este diario acreditan que José Bono también pidió ayuda a Koldo García en junio de 2021 para agilizar la contratación de un joven, Álvaro Larios, en Ineco.

Se trata de la misma empresa pública de ingeniería, dependiente del Ministerio de Transportes, en la que Ábalos colocó a su amiga Jésica Rodríguez, con un sueldo anual de 44.000 euros sin ir a trabajar.

En pocas horas, Koldo confirmó al exministro de Defensa el resultado de su gestión: "En diez días está trabajando cobra 36". Es decir, 36.000 euros anuales.

Los mensajes entre José Bono y Koldo García, sobrela contratación de Álvaro Larios.

Y Bono agradece poco después, el 30 de junio de 2021, la mediación del entonces asesor del Ministerio de Transportes: "Hola Koldo. Muchas gracias, lo del chaval del que te hablé ya le han llamado y está encantado. Un gran abrazo".

Álvaro Larios había militado en UPyD, pero luego desembarcó en el PSOE de la mano de Irene Lozano, autora de libro Manual de resistencia firmado por Pedro Sánchez.

Los hilos de Aldama

Pedro Sánchez ha premiado a las tres principales figuras que desde 2018 contribuyeron a relanzar la carrera profesional de su esposa. No van a ser menos sus más estrechos colaboradores en el partido. O eso parecen pensar ellos.

Gracias a su estrecha relación con Javier Hidalgo, primero, y con Koldo García después, Aldama es el encargado de presionar para que el Gobierno apruebe el rescate a Air Europa.

Utilizando estos contactos como palanca, Aldama diversificará desde el primer momento sus líneas de negocio.

El empresario declara en noviembre de 2024 ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que pagó 400.000 euros al entonces ministro José Luis Ábalos y 250.000 a Koldo García, para que favorecieran sus negocios desde el Gobierno de Pedro Sánchez.

Ábalos y su asesor se encuentran en la cárcel de Soto del Real, a la espera de sentarse en el banquillo por la trama de las mascarillas.

Luego tendrán que responder por el presunto amaño de contratos de obras públicas en el Ministerio de Transportes, que también salpica a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y al exdirector general de Carreteras Javier Herrero.

Aldama también ha declarado ante el juez que dio a Koldo un sobre con 15.000 euros, para que éste lo entregara al entonces secretario de Organización del PSOE; Santos Cerdán, en un bar situado frente a la sede socialista de la calle Ferraz.

La UCO descubrió que Cerdán es titular del 45% de las acciones de la constructora Servinabar, que recibió contratos millonarios del Ministerio de Transportes y del Gobierno de Navarra.

El empresario Víctor de Aldama. Europa Press

Santos Cerdán se reunió varias veces con la fontanera de Ferraz Leire Díez, que fue detenida el pasado mes de diciembre junto al expresidente de la Sepi Vicente Martínez (hombre de máxima confianza de María Jesús Montero) por el presunto amaño de contratos públicos.

Aldama ha estado vinculado a la hija de Carmen Pano, la empresaria que ha declarado ante el juez haber entregado en Ferraz 90.000 euros en bolsas de plástico (en dos visitas distintas).

Lo habría hecho en representación de uno de los empresarios de la trama de hidrocarburos, que pagó el alquiler de un chalé en La Línea de la Concepción (Cádiz) para que lo disfrutara José Luis Ábalos.

Aldama es también quien organiza la visita de Delcy Rodríguez a Madrid en la madrugada del 20 de enero de 2020. Y le programa una amplia agenda de reuniones con varios ministros.

El entonces ministro Ábalos recibe en Barajas a la hoy presidenta de Venezuela, para comunicarle que no puede pisar suelo español, debido a las sanciones de la UE contra los jerarcas chavistas.

Aldama ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que posee un sobre que le entregó Delcy Rodríguez, con documentación que acreditaría la presunta financiación del PSOE y de la Internacional socialista (también dirigida por Pedro Sánchez) con fondos de la petrolera venezolana PDVSA.