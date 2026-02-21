Sumar se relanza sin Podemos y tiende la mano a la 'Operación Rufián': "No cerramos la puerta, pero no se gana con aritmética"

Los ministros Ernest Urtasun y Mónica García, Lara Hernández (Sumar), Antonio Maíllo (IU) y Rita Maestre, este sábado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Efe. Efe

Las claves nuevo Generado con IA Sumar, IU, Más Madrid y los Comunes relanzan su proyecto político en Madrid sin la presencia de Podemos. El acto mostró apertura a la propuesta de unidad del independentista Gabriel Rufián, destacando que "no sobra nadie". Los líderes presentes insistieron en que la unidad de la izquierda es clave para enfrentar a PP y Vox y defender una mayoría social. Sumar reivindica construir una izquierda autónoma que conecte con la gente y no sea solo un complemento del PSOE.

El movimiento Sumar, Izquierda Unida (IU), Más Madrid y los Comunes han relanzado este sábado su proyecto político en Madrid, al margen de Podemos, pero con la mano tendida al proyecto de unidad planteado por el independentista Gabriel Rufián.

Al acto no han asistido ni el portavoz de ERC, ni el diputado de Más Madrid Emilio Delgado (que fue su interlocutor en el acto celebrado el miércoles para pedir unidad a la izquierda radical) ni la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Tampoco ningún representante de Podemos.

No obstante, el ministro de Cultura y dirigente de los Comuns Ernest Urtasun ha agradecido a Rufián por "abrir y reforzar el debate sobre el futuro de la izquierda".

Urtasun ha considerado muy positivo analizar qué tipo de aritmética electoral hay que aplicar para optimizar el reparto de escaños en cada provincia. Ya en las elecciones generales de 2023, Sumar hizo un trabajo "casi cirujano" para "maximizar todos los escaños".

"Esa aritmética es muy necesaria, pero también hoy os quiero decir que no se ganan unas elecciones solo desde la sociología electoral se ganan con un proyecto político ganador que es lo que hemos venido hoy también a construir", ha añadido.

Con todo, ha dejado la puerta abierta a la Operación Rufián: "Aquí no sobra nadie porque no vamos a cerrarle la puerta a nadie que quiera participar en este proyecto", ha dicho.

También la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha agradecido la labor a Rufián y ha sentenciado: "Aquí no sobra nadie, aquí necesitamos a todos. Esta es la casa común de la izquierda, no cerramos la puerta a nadie".

García ha advertido que "el fascio durmiente que lleva desde el franquismo, así como el PP mimetizado" es lo que da un auge a Vox. Y, por tanto, ha explicado que sus rivales son "los oligarcas, los tecnócratas, los fondos buitres, los Ayuso y los Quirón".

En la misma línea, Antonio Maíllo, el coordinador federal de Izquierda Unida, ha agradecido también que esta semana se haya instalado "el nuevo sentido común" de la unidad.



"El sentido común de la gente es cómo conformar la unidad, está en formular el mecanismo más eficaz para hacer frente a la reacción y convertir la mayoría social en una mayoría electoral y, por tanto, tendremos que organizarnos bien, tendremos que organizarnos con inteligencia política", ha señalado.

"Si triunfa el discurso del odio y el individualismo desaparecerá la sociedad", ha afirmado. Es por eso que ha interpelado a la necesidad de hablar entre todas las formaciones y "establecer complicidades emocionales para combatir el antifascismo. No pasarán, no ganarán".

Así como ha querido aclarar que, en su opinión, aunque "dicen que es inevitable la victoria de PP y Vox, los jóvenes no son de Vox".

Por su parte, Lara Hernández, la coordinadora de Sumar, ha afirmado que "este no va a ser un tiempo de resignación" y por ello se comprometen a "construir la esperanza".

"Vamos a dar un paso al frente para construir una izquierda autónoma, no para ser la izquierda del PSOE. Venimos aquí a ser la izquierda. No vamos a renunciar a nada. Vamos a construir una izquierda que vuelva a conectar con la gente", ha remarcado.

Aunque no ha estado presente en el acto, la vicepresidente Yolanda Díaz ha celebrado en la red social BlueSky el nuevo intento de relanzar Sumar.

"Así es como vamos a ganar las próximas elecciones", ha indicado, "ilusionando, cooperando, avanzando. Dando pasos siempre adelante. Juntas. De la mano. Lo hicimos en el 23 y lo volveremos a hacer. Orgullo de compañeras".