Los otros Badajoz y Teruel: las ciudades y provincias donde el PSOE teme un 'sorpasso' de Vox

Encuestas anticipan que Vox podría empatar o superar al PSOE en número de escaños en unas 20 provincias, consolidando su crecimiento en varias regiones españolas.

El fenómeno del 'sorpasso' de Vox al PSOE se extiende a otras provincias y ciudades, como Almería, Cádiz y Málaga, y podría manifestarse con fuerza en próximas elecciones.

En Badajoz, Vox obtuvo más apoyo incluso en barrios humildes, como Cerro de los Reyes, lo que indica que su base ya no es solo rural sino también urbana.

Vox ha superado al PSOE como segunda fuerza en ciudades como Teruel y Badajoz, y en municipios aragoneses, duplicando su apoyo electoral.

Entre Teruel y Badajoz hay siete horas de coche, malas comunicaciones y una red ferroviaria deficiente. Sin embargo, estas ciudades están conectadas por un fenómeno electoral: en las últimas autonómicas, ganó el PP y Vox quedó en segundo lugar, adelantando al PSOE.

La palabra sorpasso vuelve a escucharse con preocupación en Ferraz una década después. Hace diez años fue la posibilidad de que Podemos superara a los socialistas. Ahora, la amenaza no llega por la izquierda, sino por la derecha extrema.

En Teruel, el partido de Santiago Abascal superó por más de mil votos al de Pedro Sánchez en los comicios celebrados el pasado 8 de febrero.

Vox obtuvo un 23,6% de los votos frente a un 17,4% del PSOE. Algo parecido sucedió en una veintena de municipios aragoneses, después de duplicar sus votos el partido de extrema derecha en todo Aragón.

Y hace dos meses, en las elecciones extremeñas, Vox sacó más de cuatro puntos de ventaja al PSOE en Badajoz, la ciudad más poblada de la región: 20,8% frente a 16,6%.

Llama la atención que el barrio donde recibió más apoyo, con un 35,4%, fue Cerro de los Reyes, uno de los más humildes de la capital pacense. Si hasta ahora se decía que el fuerte de Vox era el voto rural, los datos revelan que compite ya por ser segunda fuerza en las áreas urbanas.

En el PSOE evitan por ahora hablar de transferencias de voto, aunque aseguran que las estudiarán cuando tengan todos los datos.

El sorpasso también se ha dado en otras localidades medianas, como Almendralejo (Badajoz) o Navalmoral de la Mata (Cáceres).

Ahora el temor se traslada a las provincias de Almería y Murcia, pero también a las ciudades de Cádiz y Málaga.

La provincia de Almería fue de las primeras en anticipar el auge de Vox. En las autonómicas de 2018, el CIS ya pronosticó que este partido podría obtener un representante por esta circunscripción, su primer diputado en un parlamento autonómico.

Finalmente, Vox consiguió 12 diputados en total y sacó representantes en las ocho circunscripciones andaluzas.

Mirando a Andalucía

Con los resultados de 2022 en la mano, cuando Juanma Moreno logró una mayoría absoluta en Andalucía, Vox se quedó a sólo 4.000 votos de superar al PSOE en la provincia de Almería.

El sorpasso también se produjo en algunas ciudades de unos 100.000 habitantes como en la gaditana de Algeciras (20,5% frente al 16% del PSOE) o en las almerienses de Roquetas de Mar (23,5% frente a 16%) o El Ejido (27,7 frente 14,5)

Pero también le pisaba los talones en las ciudades de Cádiz y en Málaga, con una diferencia de 6.700 y 18.000 papeletas, respectivamente.

Los datos de SocioMétrica, de cara a unas elecciones generales y a falta de unos datos más detallados en unas autonómicas, confirman esta tendencia.

En Almería, el PP ganaría hoy 3 diputados al Congreso, seguido de Vox con 2 y el PSOE con 1. Además, Vox empataría con el PSOE en número de escaños en unas 20 provincias, incluyendo otras dos andaluzas como Granada y Málaga.

La encuesta de SocioMétrica de cara a unas generales anticipa un empate con el PSOE en 20 provincias.

Algunas de ellas en Castilla y León —León, Burgos, Segovia o Valladolid— celebrarán elecciones el próximo 15 de marzo.

En estas provincias, el PSOE confía en mantenerse como segunda fuerza o incluso primera, en especial Soria o Burgos, si el voto de la derecha se fragmenta.

Sin embargo, admiten que Vox "viene muy fuerte" y podría superar, por primera vez en unas autonómicas, la barrera del 20%, tras haber alcanzado más del 17% hace cuatro años en Castilla y León. Un resultado que una legislatura más tarde se ha replicado en Aragón y Extremadura.

Si hay una provincia donde el sorpasso podría ser más pronunciado, esa es Murcia. Según SocioMétrica, en unas elecciones generales, el PP obtendría hoy cinco escaños, Vox tres y el PSOE dos.

Hace tres años, en las elecciones autonómicas, la diferencia en la Asamblea regional fue de cuatro diputados, aunque en Murcia capital el PSOE mantuvo la segunda posición por menos de tres puntos (25,6 frente a 17,2).

En Cartagena, segunda ciudad más poblada, la distancia fue de apenas cuatro décimas (17,5 frente a 17,1).

Lo que podía parecer una excepción en dos ciudades —Badajoz y Teruel— amenaza con convertirse en un fenómeno a extenderse en próximos comicios.