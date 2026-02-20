Susana Díaz, sobre el amaño de primarias en el móvil de Koldo: "Duele, lo he pagado caro, pero no puedo vivir en el rencor"

No es la primera vez que surgen irregularidades en primarias del PSOE; ya en 2014 se documentaron maniobras similares para favorecer a Pedro Sánchez.

En las conversaciones se detectan instrucciones para introducir votos falsos y alterar actas durante las elecciones internas del partido.

Los mensajes de Koldo García muestran indicios de manipulación en las votaciones de las primarias socialistas en varias comunidades autónomas.

Susana Díaz expresa dolor por las revelaciones sobre el amaño de primarias del PSOE en 2017, pero afirma que no quiere vivir en el rencor.

La expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, admite "el dolor y la tristeza" que siente al leer las revelaciones del Koldogate sobre los amaños de las primarias de 2017 en las que perdió frente a Pedro Sánchez.

"Me lo jugué todo y lo he pagado caro", señala tras ver los mensajes de Koldo García en aquella campaña, en la que también participó el hoy portavoz parlamentario Patxi López.

Ahora, la senadora cree que hay que pasar página para no vivir en el pasado ni caer en la melancolía de lo que pudo ser.

"Si me instalo en el rencor por el pasado, no puedo hacerlo en la esperanza del futuro", señala.

En los whatsapps de Koldo García publicados por EL ESPAÑOL se ven las órdenes de Koldo García ordenando amañar las votaciones en Navarra. Pero la trama contaba además con lugartenientes en otras autonomías, como Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía.

En los intercambios de mensajes de Koldo García y su expareja, Patricia Úriz, queda claro que hubo votos falsos en las urnas y que se alteraron las actas en las votaciones de las primarias.

"Mete de los otros cuatro rumanos", le pidió el que acabaría siendo asesor de José Luis Ábalos a su entonces esposa poco después de haber comenzado la jornada electoral socialista.

Susana Díaz sostiene "lo volvería a hacer todo igual" pero que, "desgraciadamente, las cosas han sido como han sido".

Asegura que no se va a detener a mirar "lo que fue aquello" porque ahora, casi una década más tarde, "nadie puede cambiarlo".

En declaraciones a Susana Griso en Espejo Público, insistía este jueves en esa línea: "Volvería a hacer lo mismo porque creía que era lo mejor".

En aquellas primarias Sánchez se presentó como el candidato de las bases contra el aparato del partido,como un outsider, aunque contaba con más recursos financieros que sus rivales.

Susana Díaz tenía el respaldo de la mayoría de altos cargos y federaciones del partido, pero acabó perdiendo frente al exsecretario general del PSOE, expulsado tras el turbulento comité federal celebrado en 2016, en el que también se denunciaron irregularidades de los partidarios de Sánchez.

Aquélla no fue la primera vez que la trama amañaba unas votaciones. Ya lo hicieron en las primarias de 2014.

La UCO incluyó en uno de sus informes una conversación entre Santos Cerdán y el propio Koldo García, en la que hablaban sobre cómo alterar los comicios del PSOE que llevaron a Sánchez por primera vez a la secretaría general.

En esas primarias los rivales fueron Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias.

"Cuando termine apuntas como que han votado esos dos que te faltan sin que te vea nadie y metes las dos papeletas", pidió Cerdán a Koldo el 13 de julio de 2014.

Todo eso pasó, pero ahora ya no hay marcha atrás.