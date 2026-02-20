Podemos rechaza el plan de Rufián porque acabará con la izquierda y apuntala al PSOE, cuya "inacción alimenta a Vox"

Las claves nuevo Generado con IA Podemos rechaza el plan de Gabriel Rufián para unir a la izquierda, argumentando que solo beneficia al PSOE y pone en riesgo a la izquierda alternativa. Ione Belarra critica la propuesta de alianzas basadas en cálculos electorales y advierte que esa estrategia solo lleva a votar al PSOE, debilitando a otras fuerzas de izquierda. Belarra asegura que la inacción del Gobierno socialista alimenta el crecimiento de la extrema derecha y defiende un proyecto autónomo, feminista y antifascista para la izquierda. Podemos apuesta por una izquierda fuerte y autónoma, que defienda sus principios en las calles y las instituciones, enfrentando la ofensiva reaccionaria sin miedo.

Podemos dice no al plan de Gabriel Rufián de unir a la izquierda y se reivindica como la única alternativa para vencer a PP y Vox "sin miedo" al rechazar también unirse a la alianza de izquierdas que proponen los partidos de Sumar, que se presentará este sábado en Madrid.

"Han hecho más cuatro diputados valientes de Podemos que cinco ministros de Sumar", ha afirmado este viernes la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que se opone a propuestas basadas en "cálculos electorales" porque con este planteamiento, avisa, los ciudadanos concluirán que hay que apoyar al PSOE.

De esta manera, los morados rechazan de plano reordenar electoralmente a la izquierda alternativa al alertar que basar todo en el mero "cálculo" sólo puede conducir a acabar con el espacio más allá del PSOE.

"Si todo el planteamiento es de cálculo en la ley electoral, de matemática parlamentaria, de candidatura con más opciones electorales, entonces está clara cuál va a ser la conclusión al final. Es que hay que apoyar al PSOE y que hay que votar al PSOE porque es la candidatura más grande", ha afirmado durante su intervención en el Consejo Ciudadano de Podemos, el máximo órgano de dirección del partido.

El PSOE "alimenta" a Vox

Para Belarra es la "inacción del Gobierno la que alimenta la extrema derecha", por lo que se pregunta "cómo es posible que la gente que nos rodea diga que hay que seguir alimentando al PSOE y que hay que votar al PSOE porque es la candidatura más grande".

"¿Y sabéis lo que pasará? Que luego el PSOE se abstendrá para que el PP gobierne en solitario y no con Vox", ha vaticinado.

De esta manera, Belarra ha hecho mención clara a la propuesta que esgrimió Rufián durante un acto de este miércoles cuando apeló a maximizar las opciones electorales de la izquierda, primando si fuera el caso a la candidatura más fuerte para ganar a Vox provincia a provincia.

Frente a ello, ha replicado que es precisamente la "inacción" del PSOE en materia social durante esta legislatura es la que no para de hacer crecer a la ultraderecha y que ese plan político de configurar a la izquierda para mantener al PSOE sólo conduce al fracaso o, incluso, a la lógica de que los socialistas se abstengan para que el PP gobierne en solitario.

"Y por ese camino lo que habrán barrido no es a la extrema derecha que dicen combatir, sino a la izquierda, al feminismo, al ecologismo, al antirracismo, que es precisamente quienes pueden pararle los pies", ha enfatizado.

La izquierda "buena"

Por tanto, ha defendido que la estrategia tiene que ser poner "en pie" a la izquierda autónoma con el PSOE mediante un proyecto confederal, porque es la izquierda "feminista, antirracista, ecologista y antifascista".

Es más, ha desgranado que a su juicio esta es la izquierda "buena" y la que necesita el país. "Un proyecto con ambición, que no haga política desde el miedo, porque el miedo, compañeros y compañeras, paraliza", ha apostillado.

Belarra ha señalado que "últimamente todo el mundo en España habla sobre cómo frenar a la extrema derecha", sin citar en ningún momento a Sumar ni a Rufián pero en alusión clara a sus propuestas, y que desde Podemos proponen otra cosa.



"Os proponemos que a pesar del miedo, la izquierda se ponga de pie que salgamos ahí fuera, a defender esta camiseta con orgullo a sudarla a parar esta ofensiva reaccionaria, con más derechos peleando en las calles y en las instituciones", ha señalado.