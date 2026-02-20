Abascal advierte que será implacable con la disidencia en Vox: "La dirección es la que manda y va a seguir siendo así"

La dirección de Vox busca que los concejales acaten el relevo para evitar más expulsiones y tensiones internas en el Ayuntamiento de Madrid.

Carla Toscano y otro edil podrían ser expulsados si no reconocen a la nueva portavoz, Arantxa Cabello, impuesta por la dirección.

La expulsión cautelar de Javier Ortega Smith como portavoz en Madrid se produce por desacato a una orden del Comité Ejecutivo Nacional.

Santiago Abascal reafirma que la dirección de Vox tomará decisiones y será implacable contra la disidencia interna.

"Es la dirección la que toma las decisiones y es la que manda y eso va a seguir siendo así". Con esa frase, pronunciada, Santiago Abascal fijó este jueves la posición de Vox tras la expulsión cautelar de Javier Ortega Smith.

El presidente del partido compareció ante los medios en Peñafiel (Valladolid), en plena precampaña castellanoleonesa y en medio del pulso interno por el relevo de la portavocía de Vox en el Ayuntamiento de Madrid.

"No nos va a caber ninguna duda para las decisiones internas", dijo a preguntas de los periodistas tras la expulsión de Ortega Smith.

Las palabras de Abascal llegan tras la decisión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de apartar a Ortega Smith como portavoz en el consistorio madrileño y nombrar a Arantxa Cabello como sustituta, una resolución adoptada por unanimidad el pasado 12 de febrero.

El relevo fue comunicado a los cinco concejales de Vox mediante un correo del secretario general, Ignacio Garriga, enviado el 16 de febrero, en el que se pidió hacer efectivo el cambio "a la mayor brevedad posible".

Garriga reclamó que el relevo se trasladara formalmente a la Secretaría General del Pleno del Ayuntamiento, un trámite necesario para que el consistorio reconozca oficialmente a la nueva portavoz.

Ortega Smith, sin embargo, no acató la orden. Siguió actuando como portavoz y remitió un escrito a los concejales manteniendo su firma y atribuciones, según fuentes del partido. La dirección interpretó ese gesto como un "desacato expreso" al CEN.

Ante esa conducta, Vox acordó su expulsión cautelar de militancia y activó el procedimiento disciplinario previsto en los estatutos, al considerar que se había producido una "grave ruptura de la disciplina interna" del grupo municipal.

Toscano, en la cuerda floja

En ese contexto, la dirección nacional ya ha advertido de que extenderá la misma vara de medir a quienes no acaten sus decisiones. Así trasladan fuentes de Vox a este periódico.

Eso significa que Carla Toscano, actual concejal, podría ser expulsada cautelarmente si no reconoce a la nueva portavoz impuesta por Abascal.

Toscano es, "de momento", recuerdan fuentes de Vox, portavoz adjunta en el Ayuntamiento.

Al igual que ella, hay otro edil, Ignacio Ansaldo, en su misma tesitura, es decir, por ahora se mantiene alineado con Ortega Smith.

Toscano se incorporó a Vox en 2019 y fue elegida diputada en el Congreso. Se convirtió en una de las voces más duras del partido contra el feminismo y la denominada "ideología de género".

Protagonizó varios choques contra la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, a la que llegó a atribuir como único mérito político "haber estudiado a fondo a Pablo Iglesias".

Además de por sus intervenciones parlamentarias, es conocida por el uso de camisetas con lemas provocadores, como I love patriarchy, Stop feminazis o Not Me Too.

En el grupo municipal, los ediles afines a la dirección nacional son Fernando Martínez Vidal y Arantxa Cabello. El sector afín a Bambú es minoría en el consistorio, a la espera de si Toscano decide cambiar de posición y desbloquear la situación.

En cualquier caso, Vox confía en que los concejales formalicen el relevo para evitar una escalada de expulsiones cautelares que agrave la guerra ya abierta en el Ayuntamiento.