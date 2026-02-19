Vox también expulsará a Carla Toscano si sigue alineada con Ortega Smith y no reconoce a la nueva portavoz en Madrid

En el grupo municipal, sólo Fernando Martínez Vidal y Arantxa Cabello se alinean con la dirección nacional de Vox, mientras persiste la crisis interna.

Toscano, conocida por su postura crítica contra el feminismo, fue número dos de Ortega Smith en las elecciones de 2023 y es actualmente portavoz adjunta.

La medida afecta a cualquier concejal que respalde a Ortega Smith, ya expulsado tras desobedecer la orden de relevo de portavocía.

Vox advierte que expulsará cautelarmente a Carla Toscano si no reconoce a Arantxa Cabello como nueva portavoz en el Ayuntamiento de Madrid.

Vox expulsará de forma cautelar a Carla Toscano, concejal en el Ayuntamiento de Madrid, si no acata la orden de relevar a Javier Ortega Smith como portavoz y reconocer a Arantxa Cabello como su sustituta.

Así lo advierten fuentes de Vox consultadas por EL ESPAÑOL. Cualquier concejal que se alinee con Ortega Smith será considerado "en desacato" y el partido activará contra él el mismo procedimiento disciplinario que contra Ortega Smith.

Toscano se incorporó a Vox en 2019 y fue elegida diputada en el Congreso. Se convirtió en una de las voces más duras del partido contra el feminismo y la denominada "ideología de género".

Protagonizó varios choques contra la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, a la que llegó a atribuir como único mérito político "haber estudiado a fondo a Pablo Iglesias".

Además de por sus intervenciones parlamentarias, es conocida por el uso de camisetas con lemas provocadores, como I love patriarchy, Stop feminazis o Not Me Too.

En las elecciones municipales de 2023 fue la número dos de Ortega Smith en la candidatura de Vox. En esos comicios, Vox logró cinco concejales tras cosechar el 9,07% de los votos.

Toscano es, "de momento", recuerdan fuentes de Vox, portavoz adjunta en el Ayuntamiento.

Este periódico se ha puesto en contacto con Carla Toscano para recabar su versión, pero la concejal prefiere no hacer declaraciones públicas.

Al igual que Toscano, hay otro edil, Ignacio Ansaldo, en la misma tesitura que ella, es decir, por ahora se mantiene alineado con Ortega Smith.

Crisis en Cibeles

La dirección de Vox decidió el 12 de febrero, por unanimidad, apartar a Ortega Smith como portavoz municipal y nombrar a Arantxa Cabello como sustituta.

La decisión fue comunicada a los cinco concejales de Vox en el Ayuntamiento de Madrid mediante un correo del secretario general, Ignacio Garriga, enviado el 16 de febrero. En ese mensaje, pidió hacer "a la mayor brevedad posible" efectivo el relevo.

Garriga reclamó a los ediles que trasladaran formalmente el cambio a la Secretaría General del Pleno del Ayuntamiento.

Esa comunicación es imprescindible para que el consistorio reconozca oficialmente a Arantxa Cabello como nueva portavoz.

Ortega Smith no acató la orden. Siguió actuando como portavoz y remitió un escrito a los concejales manteniendo su firma y atribuciones, según fuentes de Vox. La dirección interpretó ese gesto como un "desacato expreso" a una resolución del CEN.

Ante esa conducta, el partido acordó su expulsión cautelar de militancia. Vox entiende que se produjo una "grave ruptura de la disciplina interna" del grupo municipal y activó el procedimiento disciplinario previsto en los estatutos.

En el grupo municipal, los ediles alineados con la dirección nacional son Fernando Martínez Vidal y Arantxa Cabello. El sector afín a Bambú es minoría en el consistorio, a la espera de si Toscano decide cambiar de posición y desbloquear la situación.

La dirección confía en que los concejales formalicen el relevo para evitar una escalada de expulsiones cautelares que agrave la guerra ya abierta en el Ayuntamiento.