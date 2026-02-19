El Tribunal Supremo se reúne este jueves para votar y decidir sobre la propiedad del Pazo de Meirás, en un caso en que debe determinar si pertenece al Estado, como determinaron las instancias judiciales anteriores, o a los Franco, como pretenden los herederos del dictador.

El Pazo de Meirás (Sada, A Coruña), un edificio construido por orden de la escritora Emilia Pardo Bazán a finales del siglo XIX, fue residencia de verano de Franco durante toda la dictadura, tras un proceso que simuló regalárselo y a la vez vendérselo durante la guerra civil.

A partir de la muerte del dictador, la familia lo utilizó hasta que el Gobierno lo reclamó para el patrimonio público, en una acción judicial que fue respaldada por los ayuntamientos de A Coruña y Sada, la Diputación de A Coruña y la Xunta de Galicia.

En 2020, un juzgado de A Coruña dio la razón al Estado, que se convirtió entonces en propietario del pazo, pero ahí empezaron los recursos.

Una de las primeras cuestiones en duda fue sobre los bienes, pues la demanda no los incluía y fue necesario determinar cuáles forman parte del propio edificio y cuáles no; sobre estos últimos, el Estado ha logrado en otra acción judicial la propiedad de 559 elementos que siguen en el edificio.

No obstante, la Audiencia Provincial de A Coruña determinó en 2021 que, si bien considera que la propiedad del edificio es del Estado, los Franco tienen derecho a ser indemnizados por los gastos que tuvieron entre 1975 y 2020, al considerarlos poseedores "de buena fe".