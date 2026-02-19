-
Govern y Comuns pactan los presupuestos catalanes de 2026, que necesita los votos de ERC
El Govern de Salvador Illa ha pactado con el grupo de Comuns el proyecto de los presupuestos de la Generalitat de 2026, que necesita también de los votos de ERC para poder ser aprobados en el Parlament.
El presidente catalán, Salvador Illa, y la presidenta del grupo de Comuns, Jéssica Albiach, escenificarán esta mañana, a las 11:00 horas en el Palau de la Generalitat, la firma del acuerdo después de mantener una reunión a puerta cerrada.
Comuns ha centrado sus reivindicaciones en la vivienda y el transporte ferroviario, dos de sus prioridades de la legislatura, y ha dado su visto bueno a las cuentas tras sentarse formalmente a negociarlas hace apenas dos semanas.
ERC, por contra, todavía no se ha sentado a hablar de presupuestos con el ejecutivo. Los republicanos reclaman que se den antes avances en la negociación del IRPF, si bien en paralelo negocian con el Ejecutivo central la creación de un consorcio de inversiones.
El Tribunal Supremo decide hoy a quién pertenece el Pazo de Meirás: del Estado o de los Franco
El Tribunal Supremo se reúne este jueves para votar y decidir sobre la propiedad del Pazo de Meirás, en un caso en que debe determinar si pertenece al Estado, como determinaron las instancias judiciales anteriores, o a los Franco, como pretenden los herederos del dictador.
El Pazo de Meirás (Sada, A Coruña), un edificio construido por orden de la escritora Emilia Pardo Bazán a finales del siglo XIX, fue residencia de verano de Franco durante toda la dictadura, tras un proceso que simuló regalárselo y a la vez vendérselo durante la guerra civil.
A partir de la muerte del dictador, la familia lo utilizó hasta que el Gobierno lo reclamó para el patrimonio público, en una acción judicial que fue respaldada por los ayuntamientos de A Coruña y Sada, la Diputación de A Coruña y la Xunta de Galicia.
En 2020, un juzgado de A Coruña dio la razón al Estado, que se convirtió entonces en propietario del pazo, pero ahí empezaron los recursos.
Una de las primeras cuestiones en duda fue sobre los bienes, pues la demanda no los incluía y fue necesario determinar cuáles forman parte del propio edificio y cuáles no; sobre estos últimos, el Estado ha logrado en otra acción judicial la propiedad de 559 elementos que siguen en el edificio.
No obstante, la Audiencia Provincial de A Coruña determinó en 2021 que, si bien considera que la propiedad del edificio es del Estado, los Franco tienen derecho a ser indemnizados por los gastos que tuvieron entre 1975 y 2020, al considerarlos poseedores "de buena fe".
Vox expulsa a Ortega Smith por no ceder la portavocía en el Ayuntamiento de Madrid
Vox ha decidido expulsar cautelarmente a Javier Ortega Smith, ex ecretario general del partido, por desacatar la orden de la dirección nacional de ceder la portavocía en el Ayuntamiento de Madrid.
La dirección de Vox decidió el pasado 12 de febrero por unanimidad apartar a Ortega Smith como portavoz y nombrar a Arantxa Cabello como su sustituta en este cargo que ostenta en el consistorio madrileño.
Ortega Smith, político y abogado, es uno de los dirigentes más visibles del partido Vox, pues fue miembro fundador de esta formación, secretario general (2016-2022) y vicepresidente de la misma (2022-2024).
Actualmente, es diputado en el Congreso desde 2019 y concejal en el Ayuntamiento de Madrid desde ese mismo año.
Junqueras no comparte el plan de Rufián, pero lo mantendrá como candidato de ERC: "Es muy bueno, siempre le he apoyado"
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que se reunió con el líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en su última visita a Bélgica: "Hablamos de modelo de financiación, hablamos de trenes, hablamos de IRPF, hablamos de todas estas cuestiones", ha explicado.
En una entrevista concedida a la Ser este miércoles por la noche, Junqueras ha dicho que forma parte de su trabajo y su obligación hablar con las diferentes fuerzas políticas.
Sobre el acto que ha protagonizado este miércoles el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, junto al dirigente de Más Madrid Emilio Delgado y las propuestas lanzadas por Rufián, Junqueras ha sostenido que está "muy de acuerdo en que ERC se presente en Cataluña, Bildu en Euskadi y en Navarra, el BNG en Galicia".
"Y al mismo tiempo todo mi respeto a las formaciones políticas españolas que son las que deberán decidir de qué manera se presentan", ha expresado.
Preguntado por si entiende la propuesta que ha realizado Rufián ha respondido que defienden cada día la necesidad de construir propuestas compartidas: "Sí. Lo entiendo perfectamente", ha respondido y ha añadido que habla con Rufián muy a menudo.
"Debemos ser capaces de construir grandes alianzas", ha añadido.
Acerca de su relación con Rufián tras esta propuesta, explica que no se ha deteriorado: "Hablamos muy a menudo, hemos hecho una reunión conjunta, desconozco cómo se mide el feeling, soy muy amigo de Rufián, es un muy buen candidato de ERC por Barcelona, siempre le he apoyado".
