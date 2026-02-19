El Senado cita a Zapatero el 2 de marzo en la 'comisión Koldo' por las "sospechas de corrupción" en el rescate de Plus Ultra
El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, también declarará el 25 de febrero, y el amigo del expresidente, Julio Martínez Martínez ‘Julito’, lo hará un día después para explicar los pagos a Zapatero.
Las claves
El Partido Popular ha puesto fecha a una de las comparecencias más esperadas en la comisión Koldo del Senado. José Luis Rodríguez Zapatero declarará el próximo 2 de marzo sobre las "sospechas de corrupción" en el rescate de Plus Ultra y "sus vínculos con el chavismo".
La portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, ha anunciado que el expresidente "tendrá que dar la cara" por una operación que los populares califican, "desgraciadamente", como un "negocio redondo" para el PSOE y para la narcodictadura de Nicolás Maduro.
García enmarca la citación de Zapatero en una ofensiva más amplia sobre el rescate de la aerolínea. La Cámara Alta, donde el PP tiene mayoría absoluta, reconstruirá en la comisión de investigación toda la cadena de decisiones políticas, financieras y diplomáticas que rodearon la operación.
La dirigente popular subraya que Zapatero tendrá "la obligación legal de decir la verdad" en el Senado. Y que deberá responder sobre los "posibles beneficios personales" que pudo obtener de Plus Ultra y sobre "los favores" a la tiranía chavista.
Según el relato del PP, el expresidente es "el presidente en la sombra para algunas cosas y el germen de todo". García lo define también como "nexo corruptor" entre Pedro Sánchez, el PSOE y la cúpula de Maduro, antes, y de Delcy Rodríguez, ahora.
El calendario de comparecencias, que coincide con la campaña de las elecciones en Castilla y León, refleja la prioridad del caso Plus Ultra para los populares. Y es que, antes de Zapatero, pasarán por la comisión dos nombres clave del entramado económico y político de la aerolínea.
En menos de una semana, el 25 de febrero, declarará el actual presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, responsable de la compañía que recibió 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia, durante la pandemia, gestionado por la Sepi.
Un día después, el 26 de febrero, será el turno de Julio Martínez Martínez, 'Julito', el amigo personal de Zapatero, contratado por la aerolínea para facilitar el rescate, y quien pagó al expresidente 458.000 euros por sus servicios de "consultoría global". Según el PP, podría ser, en realidad, el "testaferro de Zapatero" en el negocio de la aerolínea.
García sitúa a 'Julito' como "primer eslabón del circuito del dinero". Según el relato de la portavoz popular en la Cámara Alta, una vez que Plus Ultra recibió el rescate, el amigo del expresidente cobró sus comisiones, y a través de él se canalizaron los pagos a Zapatero que están bajo investigación.
García describe, así, una cadena de cobros, comisiones y favores "a ambos lados del Atlántico". Según denuncia, en ese esquema se mezclan los intereses del PSOE, de Sánchez, de Maduro y de Zapatero, además de los de su entorno familiar.
"Se hicieron de oro"
"Todos ellos se hicieron de oro con el sufrimiento del pueblo venezolano y con los impuestos de los españoles". García afirma que la acumulación de indicios ha convertido las antiguas sospechas en "pruebas de un negocio redondo".
La comisión Koldo ya había reclamado a la Sepi todo el expediente del rescate para analizar los informes que justificaron la ayuda y los movimientos posteriores del dinero. Ahora quiere confrontar esos papeles con los testimonios de los máximos responsables políticos y empresariales.
García asegura que "la huida de Zapatero ha llegado a su fin" y que el expresidente no podrá eludir preguntas sobre sus viajes a Caracas y sus contactos con Delcy y Jorge Rodríguez.
En paralelo, la portavoz del PP insiste en que Pedro Sánchez está "acorralado por la Justicia" por rodearse de "comisionistas, acosadores, corruptos y conseguidores". A su juicio, el caso Plus Ultra demuestra cómo ese modelo se habría extendido a la política exterior con Venezuela.
"Zapatero mostró el camino de la corrupción personal y del partido y Sánchez lo convirtió en sistema", concluye García. El Senado será ahora el escenario donde el expresidente deberá responder, por primera vez, en sede parlamentaria, a todas esas acusaciones.
"Asesoría global"
El Senado va a interrogar a José Luis Rodríguez Zapatero en un contexto en el que la investigación sobre el rescate de Plus Ultra ha girado hacia su entorno más próximo.
EL ESPAÑOL ha revelado que Plus Ultra pagó, entre 2020 y 2025, en torno a 458.000 euros a sociedades controladas por Martínez, prácticamente la misma cantidad que éste abonó a Zapatero por una "asesoría global" a través de Análisis Relevante SL.
Según la documentación interna de la compañía y los informes incorporados al sumario, parte de esos contratos se investiga como posible instrumento para blanquear fondos procedentes de corrupción en Venezuela, en paralelo a los 53 millones de dinero público que la Sepi inyectó en la aerolínea durante la pandemia.
La comisión del Senado quiere además que Zapatero explique una reunión en el monte de El Pardo con Julito Martínez, celebrada apenas horas antes de su detención por la UDEF en una causa por blanqueo vinculada a Plus Ultra.
El PP sostiene que ese encuentro y los contratos cruzados entre la aerolínea, el amigo del expresidente y la consultora que pagó a Zapatero alimentan "sospechas de corrupción" y posibles avisos o información privilegiada sobre el cerco judicial a la compañía.
En paralelo a la vertiente económico‑penal, la figura de Zapatero se ha consolidado como pieza central de la relación política con el régimen de Maduro.
Sus encuentros periódicos con Delcy y Jorge Rodríguez en Miraflores, y su papel como supuesto "mediador" en los procesos de diálogo venezolanos, han coincidido en el tiempo con el giro de la política española hacia una línea de acercamiento al régimen tras el aterrizaje clandestino de Delcy en Barajas y el polémico rescate de Plus Ultra.
Esa doble condición —interlocutor privilegiado del chavismo y amigo de uno de los principales beneficiarios del rescate— es la que ahora se sentará en la comisión Koldo para dar explicaciones ante los senadores.