Pedro J. Ramírez: "España puede entrar en una era de peronismo como la que llevó al desastre a un país rico como Argentina"

El presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, ha advertido este jueves de que España corre el riesgo de entrar en "una era de peronismo como la que llevó al desastre y la corrupción a uno de los países más ricos de la tierra", ha dicho en alusión a Argentina.

Esta posibilidad se vería favorecida, ha explicado, por el cambio sociológico que está generando el envejecimiento de la población, el incremento de pensionistas y funcionarios, y el crecimiento de la inmigración.

Porque, ha recordado, el peronismo se impuso en Argentina gracias a una estructura democrática en la que "había muchas más personas que dependían del Estado a la hora de votar, que las que dependían de su propio esfuerzo".

Por ello, Pedro J. Ramírez ha considerado que en las próximas elecciones generales "no nos jugamos sólo la orientación política de un Gobierno, sino el modelo de sociedad en el que van a vivir las siguientes generaciones".

Durante su participación en La Hora del Suscriptor, el periodista se ha referido también a las exclusivas del Koldogate publicadas por este diario, a partir de los mensajes del teléfono móvil de Koldo García.

Unas revelaciones que, ha dicho, constituyen "una buena radiografía de lo que ha sido el sanchismo".

"Estamos en mitad de la Pasarela Cibeles del régimen actual, ya han desfilado algunos, todavía tienen que desfilar otros más", ha anunciado.

A su juicio, los datos conocidos hasta ahora demuestran que Sánchez "eligió a personas como él para los puestos clave de las instituciones".

Ramírez se ha mostrado convencido de que Sánchez no va a tener el "gesto moral de dimitir", pese a la catarata de escándalos, porque en ese caso perdería el control de instituciones como RTVE, el CIS o la Fiscalía General del Estado.

Más aún, teniendo en cuenta que en este momento se encuentran imputados su hermano, su mujer y los que fueron sus más estrechos colaboradores, como José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

A preguntas de los suscriptores, Pedro J. Ramírez ha expresado su deseo de que el PP pudiera gobernar en solitario "en Aragón, en Extremadura y en el resto de España", sin incorporar a Vox a sus Ejecutivos.

Pero, ha matizado, "si sólo hay dos alternativas, repetir las elecciones o que el PP tenga que pactar con Vox, creo que debería intentarlo".

Y ha lamentado que, en cuanto algunas voces han sugerido que el PSOE se abstenga para que el PP no tenga que depender de Vox en Aragón y Extremadura, "inmediatamente les han llamado desde Ferraz y les han dicho: ni por el forro".

Pedro J. Ramírez ha augurado que, en las próximas elecciones generales, a Pedro Sánchez le va a resultar "difícil movilizar una nueva mayoría social en España" mediante el "miedo a Vox".

Al respecto, ha coincidido con Felipe González al señalar que "Vox no tiene un pasado criminal a sus espaldas como Bildu".

Tiene, eso sí, "unas propuestas muy radicales que ya veremos si es capaz de llevar a cabo en algún sitio, de momento toda la fuerza se les va por la boca"-

"La posición de EL ESPAÑOL siempre va a ser", ha dicho el periodista, "defender el consenso constitucional y los pactos de Estado".

Así como que el que pierda las elecciones, de los dos grandes partidos, ayude a gobernar al que gane, para que no dependa de ninguno de "los tres populismos que tenemos en España: la extrema derecha, la extrema izquierda y el separatismo".

Los suscriptores de EL ESPAÑOL también han pedido a Pedro J. Ramírez que se pronuncie sobre el paso dado por el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, para intentar liderar una nueva izquierda "plurinacional" en toda España.

La clave es la propuesta lanzada por Rufián para que, en cada provincia, sólo se presente el partido de este espacio político con mayor respaldo social, para evitar la fragmentación del voto.

De entrada, esto implicaría apartar a Podemos de las principales circunscripciones electorales.

Y los dirigentes del partido morado ya han llegado a la conclusión de que les compensa ir por libre y mantenerse como "un grupo muy pequeño como ahora", manteniendo la identidad de la izquierda radical para "incendiar las calles cuando gobierne la derecha".

La propuesta lanzada el miércoles en la sala Galileo Galilei de Madrid tiene mucho más que ver, ha dicho Ramírez, con "la ambición y el oportunismo de un tipo como Rufián, que se parece bastante a Sánchez en muchas cosas, como la falta de límites a la hora de comportarse y la obsesión por estimular la polarización y el odio en la vida española".

El director de EL ESPAÑOL ha comparado a Rufián con "los demagogos de toda la vida, personajes sin oficio ni beneficio que encontraron en la política el púlpito al que subirse, para intentar estimular la desazón y las frustraciones de la gente que lo pasa mal".

Antes, ha intervenido en La Hora del Suscriptor el subdirector de EL ESPAÑOL Jorge Calabrés, quien ha comentado las últimas exclusivas del Koldogate publicadas por este diario.

Calabrés ha subrayado que, ya en plena pandemia, el entonces ministro de Transportes y hombre de confianza de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, estaba haciendo "negocios" con los contratos de mascarillas.

Ábalos se compró en marzo de 2020 un bajo en Valencia "con el dinero de las comisiones", según ha explicado el empresario Víctor de Aldama.

Calabrés ha señalado que la "estrategia del Gobierno es intentar que la parte de la sociedad que está anestesiada completamente les siga apoyando, pase lo que pase".

"A eso juega Sánchez", ha añadido, "a enfrentar en España a unos con otros para mantenerse en el poder".