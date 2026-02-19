Aznar ve peligrar la libertad por culpa del "nuevo despotismo" y denuncia el “cuestionamiento radical de las élites”

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, durante la presentación del libro ‘Alexis de Tocqueville. Un liberal único’, en el Senado. Alberto Ortega Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA José María Aznar advierte sobre el peligro que enfrenta la libertad debido al "nuevo despotismo" y el auge de populismos en Europa. El expresidente señala que el régimen democrático atraviesa una "encrucijada histórica" con la llegada de Donald Trump y el cuestionamiento a las élites. Aznar realizó estas declaraciones durante la presentación de la biografía de Tocqueville por la Fundación Faes en el Senado.

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, lanzó este lunes una severa advertencia sobre el estado actual del régimen democrático, que se encuentra en una "encrucijada histórica".

A su juicio, la "libertad" está en peligro por culpa del "nuevo despotismo" , que ha propiciado el ascenso de formaciones populistas en Europa y la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

El expresidente también ha denunciado el "cuestionamiento radical de las élites" durante su comparecencia en el Senado por la presentación de la biografía de Tocqueville de la Fundación Faes.

