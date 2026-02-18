"¿Y todavía se sorprende de que alguien diga que son ustedes una mafia?": El PP ataca al Gobierno con el 'Koldogate'

El debate incluyó acusaciones cruzadas de corrupción y menciones a casos judiciales de miembros de ambos partidos.

La vicepresidenta María Jesús Montero defendió la gestión del Gobierno y evitó responder sobre los mensajes de Koldo, reprochando al PP sus propios casos de corrupción.

Ester Muñoz, portavoz del PP, acusó al PSOE de amañar primarias en 2017 mediante la alteración de censos y la introducción de votos falsos.

El PP ha utilizado los WhatsApp de Koldo García publicados por EL ESPAÑOL para atacar al Gobierno en la sesión de control del Congreso.

La portavoz del PP, Ester Muñoz, ha cambiado su pregunta, sobre vivienda, porque "se hace tan difícil por algo que no sean sus escándalos".

Muñoz ha recordado los "tejemanejes" de Pedro Sánchez, que se prueban en estos mensjaes, para montar una trama de influencias con el máximo responsable de la OMT, Zurab Pololikashvili, y que según al diputada popular servirían para "financiar las ensoñaciones de su mujer".

A continuación, la portavoz del PP ha citado la información de EL ESPAÑOL de este martes por la noche en la que Koldo Garcia y su exmujer, Patricia Uriz, hablan sobre cómo meter el voto de varios "rumanos" en las urnas de las primarias del PSOE en 2017 en las que Pedro Sánchez ganó a Susana Díaz.

En la noticia se detalla cómo había varias personas en diferentes comunidades encargadas de alterar estos conocidios internos.

La dirigente popular les ha reprochado que se “alterasen los censos” y que se introdujesen “votos falsos”.

Muñoz ha afirmado que la forma de actuar en 2017 fue “con el mismo modus operandi” que en 2014, tal y como aparecía en un informe de la UCO en el que Koldo admitía que se habían introducido más votos en una urna en Navarra.

La portavoz de Alberto Núñez Feijóo ha añadido que “para rematar todo”, este martes “nos enteramos de que quien dirige la Policía Nacional, mano derecha de Marlaska en Interior, presuntamente ha violado a una subordinada”, en referencia al cese del DAO, y ha reprochado que “ha dimitido porque ha salido a la luz” y no “porque lo haya hecho”.

María Jesús Montero no respondió a las preguntas sobre el llamado “Koldogate” y optó por defender a Fernando Grande-Marlaska.

En su intervención, recurrió al clásico “y tú más” para remitirse a los casos de presunto acoso sexual por parte de alcaldes del PP en Móstoles y Algeciras.

“El Gobierno hizo lo que tenía que hacer y Marlaska hizo lo que tenía que hacer”, ha zanjado Montero, quien ha prometido “tolerancia cero con las agresiones a las mujeres”.

En su réplica, Muñoz ha recuperado una afirmación de Feijóo al sostener que el Gobierno es “una trama delictiva”.

La portavoz parlamentaria de la oposición ha afirmado que “hay delincuentes para gobernar el PSOE, delincuentes para financiar al PSOE, delincuentes para amañar sus primarias, delincuentes en el Gobierno de España, delincuentes en la Fiscalía y delincuentes en altos mandos de la Policía Nacional”.

Su intervención ha finalizado con una pregunta: “¿Todavía se sorprenden de que ustedes son una mafia?”.

Muñoz también ha mencionado las saunas del padre de Begoña Gómez. “Nos va a costar mucho reparar el daño que el yerno de Sabiniano ha hecho a España”, ha sentenciado.

La vicepresidenta, visiblemente molesta por las afirmaciones, ha replicado al PP: “¿Cómo pueden ustedes hablar de delincuentes?”.

Montero ha recordado que “hay ministros del Gobierno de España que han sido juzgados por delitos y están en la cárcel”, en referencia a los casos de Rodrigo Rato y Luis Bárcenas.

“Ustedes no hacen nada con los casos de corrupción”, les ha reprochado, sin responder directamente a los WhatsApp de Koldo García ni a las nuevas derivadas que surgen de estos mensajes.