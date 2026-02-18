Sánchez descarta el cese de Marlaska por el DAO: "No acepto lecciones de quienes encubren estos casos en sus filas"

Las claves nuevo Generado con IA Pedro Sánchez descarta el cese de Fernando Grande-Marlaska como ministro del Interior tras la denuncia por presunta agresión sexual contra el exnúmero dos de la Policía Nacional. El presidente acusa al PP de encubrir casos similares en su partido y cuestiona la actuación ante el caso del alcalde de Móstoles, denunciado por acoso sexual y laboral. Sánchez asegura que la denuncia contra el ex DAO se investigará hasta las últimas consecuencias y defiende que el Gobierno ha actuado con empatía y contundencia. En su comparecencia, Sánchez también responde a las críticas de Elon Musk sobre la regulación de las redes sociales y aboga por mecanismos de control para eliminar contenidos violentos y pornográficos.

Pedro Sánchez responde con más artillería a las acusaciones del PP de que el Gobierno ha "tapado" la denuncia por una presunta agresión sexual del exnúmero dos de la Policía Nacional contra una subordinada y las peticiones de dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"No vamos a aceptar lecciones de aquellos que cuando tienen estos casos no hacen absolutamente nada; al contrario, lo que hacen es encubrir agresor y estigmatizar a la víctima", ha replicado el presidente del Gobierno citando el caso del alcalde de Móstoles, denunciado por una exedil por acoso sexual y laboral y que ha recibido el espaldarazo del PP madrileño y nacional.

Durante una comparecencia ante los medios en Nueva Delhi y tras reunirse con el primer ministro indio, Narendra Modi, Sánchez ha defendido la actuación de Moncloa y el Ministerio del Interior y ha descartado el cese de Marlaska.

"Se le ha dado credibilidad a una denuncia muy grave. Aquí lo importante es cómo se reacciona, cómo se actúa. El Gobierno ha actuado con empatía, con coherencia y con contundencia", ha insistido el líder socialista.

A su juicio, desde el PP se ha desplegado una estrategia de "no crédito al testimonio de la víctima" y ha apuntado directamente contra Alberto Núñez Feijóo y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, reclamando que "se apliquen a sí mismo" las medidas adoptadas por el Ministerio del Interior y Marlaska cuando estalla un caso de violencia sexual en su partido.

"Aún a día de hoy, semanas después, no sabemos exactamente qué van, salvo encubrir al agresor que continúa siendo alcalde de Móstoles", ha insistido Sánchez. "Agradezco que en este caso sí den veracidad al testimonio de la víctima y que, por tanto, hagan lo mismo con testimonios de víctimas que afectan a su formación política".

Al principio de su intervención, el presidente ha prometido que la denuncia de la supuesta agresión sexual cometida por el ex DAO José Ángel González, cuya mano derecha, el comisario Óscar San Juan, también ha cesado por un supuesto intento de encubrimiento, se va a "investigar hasta las últimas consecuencias".

Nuevas críticas de Musk

Sánchez ha detallado en la rueda de prensa, la primera que ofrece tras el batacazo del PSOE en Aragón, los proyectos conjuntos en materia tecnológica, cultural o económica que ha abordado este miércoles con Narendra Modi y otros empresarios e inversores indios. "España y la India cada vez están más cerca", ha celebrado. "España mira cada vez más al este en busca de oportunidades".

El presidente también se ha manifestado sobre el último ataque del multimillonario Elon Musk, propietario de X, que ha vuelto a llamarle "traidor" por el proyecto de regularización de inmigrantes. En este sentido, ha incidido en la necesidad de implantar mecanismos de control en las redes para eliminar los contenidos violentos y pornográficos y en legislar para que los dueños de las plataformas asuman responsabilidades "como cualquier otro empresario".

"Eso no es libertad de expresión, tiene que ser un delito", ha añadido sobre los deepfakes de mujeres y jóvenes desnudos con caras reales. Ha acusado a Musk y a otros "tecnoligarcas" de estar "polarizando y dividiendo nuestras sociedades" y de dar "respuestas zafias y amenazantes" a las propuestas de los gobiernos: "Se creen que el mundo es suyo y piensan que pueden hacer lo que les venga en gana".

Sánchez ha prometido que ni él ni el Gobierno se irán de X, como sí han hecho Sumar y sus dirigentes, para seguir dando guerra desde dentro: "Estamos al pie del cañón y vamos defender la verdad y a seguir trabajando para que las redes sociales vuelvan a ser grandes de nuevo y no el lodazal en el que se han convertido por la codicia de unos pocos".

