El Gobierno pedirá a la Fiscalía investigar a X, Meta y TikTok por crear porno infantil con IA: "La impunidad debe acabar"

El Gobierno pedirá a la Fiscalía investigar a X, Meta y TikTok por la supuesta creación y difusión de pornografía infantil mediante inteligencia artificial. Pedro Sánchez invocará el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para solicitar la investigación de posibles delitos cometidos por estas plataformas. El chatbot Grok, de Elon Musk, ha sido señalado por permitir la creación y distribución de imágenes sexualizadas de menores en redes sociales. El Gobierno también refuerza el control sobre plataformas digitales y exige que sus directivos asuman responsabilidades por las infracciones que se cometan en sus redes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que el Consejo de Ministros pedirá a la Fiscalía investigar a X, Meta y TikTok por crear y difundir pornografía infantil mediante Inteligencia Artificial.

Para ello invocará el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para solicitar que investigue posibles delitos de estas tres plataformas.

"Estas plataformas están atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas. El Estado no lo puede permitir. La impunidad de los gigantes debe acabar", ha escrito Sánchez en redes sociales.

Hoy, el Consejo de Ministros invocará el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para pedirle que investigue los delitos que X, Meta y TikTok podrían estar cometiendo por la creación y difusión de pornografía infantil mediante sus IA.



A principios de febrero Sánchez ya adelantó que utilizaría la "fuerza del Estado" para regular el "universo tóxico e impune en el que han convertido las redes sociales" y proteger no sólo la democracia, también a los menores, ante los ataques de los "tecnoligarcas" después de la decisión del Gobierno de prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años.

También tras adoptar otras medidas para aumentar el control de las plataformas digitales, entre ellas que sus directivos tengan que asumir responsabilidades por las infracciones en sus redes, como desnudar a mujeres y niñas, algo que no ha gustado en absoluto a los dueños de X ni Telegram.

"No nos van a quebrar porque la voz de la democracia no será doblegada por esos tecnoligarcas del algoritmo", advirtió Sánchez el pasado 5 de febrero.

Grok, el charbot del magnate Elon Musk, ha permitido a los usuarios crear imágenes sexualizadas de niños y niñas y distribuirlas en X, uan acción que se salta todos los controles de esta herramienta de IA.

El pasado 2 de enero se reveló que Grok ha accedido a la petición de cientos de usuarios de desnudar mujeres y niños que luego han sido publicadas y difundidas en varias redes sociales.

De hecho, estas publicaciones fueron a más con la distribución de imágenes explícitas de menores, sin conocimiento ni consentimiento de las víctimas.

El abuso de esta IA se agrava con el uso de fotografías de menores. Se trata de un tipo de contenido conocido como material de abuso sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés), ilegal y prohibido en las propias políticas de uso aceptable de xAI, la empresa responsable de Grok.

