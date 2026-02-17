La fiel de Ayuso que acribilló a Begoña Gómez a preguntas y ahora negociará la financiación universitaria como consejera

Isabel Díaz Ayuso y Mercedes Zarzalejo este mismo lunes en un acto en la Real Casa de Correos. CAM

Las claves nuevo Generado con IA Mercedes Zarzalejo, abogada y doctora en Derecho, asume la Consejería de Educación de Madrid tras el cese inesperado de Emilio Viciana. Zarzalejo es conocida por su perfil político firme y por haber interrogado a Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid, además de liderar investigaciones urbanísticas en San Martín de Valdeiglesias. Su principal reto será negociar la financiación universitaria y gestionar la reforma de la ley de Universidades en un contexto de tensión con estudiantes, profesorado y universidades públicas. El Ejecutivo regional ha suavizado el modelo de financiación universitaria y repartirá un fondo anual de 10 millones de euros entre los centros que cumplan objetivos acordados.

Mercedes Zarzalejo, la diputada a la que Ayuso encargó interrogar a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, liderará la cartera de Educación madrileña.

Su nombramiento como consejera llega tras el cese del hasta ahora titular Emilio Viciana, que ha sorprendido a todos.

El relevo se interpreta como una declaración de intenciones. "Se busca reforzar el perfil político frente al de gestor", señalan a EL ESPAÑOL fuentes de la comunidad educativa.

Pero Zarzalejo no es solo un perfil político fiel a la presidenta. Es abogada, doctora en Derecho por la Universidad de Córdoba y un "animal político", según sus conocidos, que no se acobarda ante los retos.

Su perfil de mano dura y de control político se forjó en la oposición.

En 2019, siendo portavoz del PP, formuló 20 preguntas directas a Begoña Gómez durante la comisión de investigación de la Universidad Complutense de Madrid. Preguntas que la esposa del presidente del Gobierno se negó a contestar.

La imagen se viralizó y Zarzalejo se convirtió en uno de los valores en alza del partido que (también por sorpresa) salió tan fugaz como entró al ser nombrada viceconsejera de Educación en septiembre de 2025.

Su labor parlamentaria se caracterizó por la presión jurídica y política sobre altos cargos rivales, un estilo que ahora traslada a la gestión universitaria.

También fue la ponente de la sanción disciplinaria a Rocío Monasterio por votar dos veces en una propuesta.

'Operación Pantano'

Pero Zarzalejo ya había hecho gala de sus dotes de jurista antes de llegar al Parlamento regional. Concretamente, cuando lideraba la oposición en el ayuntamiento del que llegó a ser alcaldesa: San Martín de Valdeiglesias.

En 2019, Zarzalejo interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Móstoles que dio origen a la Operación Pantano, una investigación de la Guardia Civil centrada en presuntas irregularidades urbanísticas, adjudicaciones a allegados y corrupción en el entorno del pantano de San Juan durante gobiernos socialistas locales.

La operación desembocó en la detención de 17 personas en diciembre de 2021, entre ellas la exalcaldesa María Luz Lastras y varios concejales, y sigue en fase de instrucción.

Zarzalejo ha denunciado haber recibido amenazas, insultos y ataques a su familia y equipo, presuntamente para forzar su renuncia, y en agosto de 2022 amplió la denuncia incluyendo nuevos delitos.

Recientemente, a finales de noviembre de 2025, la Fiscalía se opuso al sobreseimiento solicitado por cinco investigados, manteniendo viva la investigación.

Financiación universitaria

Ahora, tras liderar investigaciones que pusieron en aprietos a políticos de otros partidos, Zarzalejo se enfrenta a un desafío interno de enorme complejidad: la negociación de la financiación universitaria y la reforma de la ley de Universidades.

La ley, que iba a presentarse antes de diciembre de 2025, ha sufrido múltiples cambios desde su planteamiento inicial. Entre ellos, se retiraron las sanciones previstas por manifestaciones o escraches en campus, se suavizó el criterio de financiación vinculada al cumplimiento de objetivos y se moderó el mapa de titulaciones inicialmente obligatorio.

El Ejecutivo regional prevé repartir un fondo anual de 10 millones de euros entre los centros que acuerden y cumplan metas negociadas con la Comunidad, en lugar del modelo más estricto de financiación por objetivos planteado al principio.

El nombramiento de Zarzalejo coincide con un clima de alta tensión en el ámbito universitario. Estudiantes y profesorado ya preparan movilizaciones y posibles huelgas contra la ley, mientras varias universidades públicas, como la Complutense y la Rey Juan Carlos, atraviesan dificultades financieras.

En el caso de la Complutense, el plan de rescate acordado con la Comunidad incluye condiciones que obligarán al rector, Joaquín Goyache, a recortar en personal y otros gastos, generando un escenario de conflicto abierto con la Consejería.

Zarzalejo hereda así un departamento con un presupuesto histórico de 6.959 millones de euros, récord de becas y ayudas y una agenda cargada de reformas y tensiones.

Zarzalejo tendrá que hacer gala de su faceta más política e intentar acelerar, sin ponerse a la comunidad educativa en contra, una de las grandes promesas electorales de Isabel Díaz Ayuso: la ley de universidades que, por primera vez en su gobierno en mayoría absoluta, se ha llevado a un consejero por delante.

La salida de Emilio Viciana es la primera y única reestructuración que Ayuso hace de su Ejecutivo desde su mayoría absoluta de mayo del 2023.