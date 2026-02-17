Feijóo: "Sánchez no es un damnificado de la corrupción, es un encubridor, es un cómplice o un colaborador"

El presdiente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en el Four Seasons Hotel. Europa Press

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado, tras la exclusiva de EL ESPAÑOL, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no es un damnificado de la corrupción".

El presidente del PP ha acusado al Jefe del Ejecutivo de ser "un encubridor, cómplice y colaborador" de la corrupción que cerca al Gobierno y, por ende, al PSOE.

En un encuentro informativo y ante el presidente de la Junta y del PP de Castilla y León y candidato popular a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, Alfonso Fernández Mañueco, Feijóo ha recordado que el 'sanchismo' está investigado por más de una decena de delitos.

