El cese del consejero de Educación por parte de Ayuso provoca las dimisiones de tres altos cargos de su confianza

El cese del ya exconsejero de Educación, Emilio Viciana, por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha provocado un efecto dominó en el grupo parlamentario del PP y en la estructura de la Consejería.

El primero en anunciar su marcha ha sido Pablo Posse, portavoz de Educación del PP en la Asamblea de Madrid y considerado mano derecha de Viciana. Posse ha comunicado este mismo martes que deja su acta de diputado.

La noticia la ha dado él mismo durante la sesión de la Comisión de Educación que se celebraba este martes en la Cámara autonómica.

Ha sido en el turno de ruegos y preguntas cuando, visiblemente emocionado, se ha despedido de sus compañeros y ha anunciado su decisión de abandonar la política institucional tras la salida de Emilio Viciana.

No ha sido la única salida. También deja su cargo la directora general de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, María Luz Rodríguez de Llera Tejeda, y el director general de Universidades, Nicolás Javier Casas Calvo.

Según ha explicado Posse ante los diputados, la ya exdirectora general ha optado igualmente por dar un paso atrás tras el cese de Viciana.

De hecho, el propio portavoz ha leído en la comisión una carta firmada por Rodríguez de Llera en la que comunicaba su decisión y agradecía la confianza depositada durante su etapa al frente del departamento.

