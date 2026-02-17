Armengol presume de la labor del Gobierno y su "lucha contra la desinformación" en el homenaje a la Constitución

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, en su comparecencia durante el acto institucional ‘Nuestra constitución más longeva’, en el Congreso de los Diputados. Europa Press

La presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, ha presumido de la labor del Gobierno y de la lucha impulsada desde el Ejecutivo "contra la desinformación" en el acto de homenaje a la Constitución.

Ante los grupos parlamentarios y Su Majestad el Rey Felipe VI, Armengol ha asegurado que nuestro país es "líder, modelo y referente" en progreso, derechos sociales, transición ecológica, transición digital, además de "punteros en transparencia" y garantes del "periodismo libre y veraz".

En el acto institucional, que celebra que nunca antes una Constitución española había resistido tanto tiempo vigente en nuestro país, la presidenta del Congreso de los Diputados ha calificado esta longevidad como sinónimo de "los valores que una democracia necesita para avanzar".

Al acto, han acudido los grupos mayoritarios (PP y PSOE) y también la mayoría de los diputados de Sumar que, tras dudas iniciales, han decidido apuntarse. También Vox decidió el pasado viernes que asistiría.

El objetivo de la sesión era conmemorar que la Constitución de 1978 se convertirá este año en la más longeva de la historia de España, al superar a la de 1876, la de la Restauración borbónica.

