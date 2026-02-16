Ni patatas fritas ni bollería en televisión: una ley del Gobierno limitará la publicidad de la 'comida basura'

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, tras un Consejo de Ministros. EP / Archivo

España se prepara para seguir la estela de países como Portugal, Reino Unido o Noruega y regular la publicidad de alimentos ultraprocesados, comúnmente llamados comida basura, dirigida a menores.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado este lunes que en las próximas semanas presentará una propuesta normativa para restringir este tipo de anuncios.

Ese paso al frente del Ministerio de Consumo contra los ultraprocesados se une a otras campañas como la de limitar la venta de comida basura en las máquinas de vending o la oferta de ultraprocesados en comedores escolares u hospitales.

Ahora, con esta futura ley, se espera que productos como las patatas fritas, la bollería industrial o las bebidas azucaradas no puedan promocionarse en espacios de publicidad.

Y es que, aunque el ministro no ha concretado aún qué productos quedarán exactamente afectados, el objetivo declarado es limitar la publicidad de alimentos con alto contenido en grasas, azúcares o sal —los conocidos como ultraprocesados.

Los españoles a favor

La iniciativa se apoya en un argumento político de peso: el respaldo social.

Según el Barómetro sobre publicidad de alimentos y bebidas energéticas impulsado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), el 79% de los españoles considera que debería prohibirse la publicidad de alimentos no saludables dirigida a menores. Es decir, ocho de cada diez ciudadanos.

El estudio, presentado en el acto 'De la evidencia a la acción: Regular la publicidad de los alimentos insanos', refuerza la tesis del Gobierno de que existe una mayoría social favorable a intervenir en este ámbito.

No es el único dato que apunta en esa dirección: el 91% de los encuestados apoya prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años, y más de la mitad (54%) extendería esa prohibición hasta los 18.

Bustinduy enmarcó la futura norma como una cuestión de salud pública y de protección de la infancia. "Este tipo de anuncios tiene un efecto nocivo en la salud alimentaria de niñas, niños y adolescentes", señaló, apoyándose en las recomendaciones de organismos como la Organización Mundial de la Salud, que alertan del impacto de la publicidad en los hábitos de consumo infantil.

La OMS sostiene que la exposición continuada a este tipo de mensajes incrementa la ingesta calórica y promueve el consumo de productos poco nutritivos, además de utilizar técnicas persuasivas —como influencers o ídolos deportivos— que resultan especialmente eficaces entre los menores.

El ministro subrayó además que España no estaría innovando, sino alineándose con una tendencia europea. Países del entorno ya han aprobado restricciones a la publicidad de productos con bajo perfil nutricional en franjas horarias infantiles o en medios dirigidos a menores. El Ejecutivo quiere ahora dar ese paso en el mercado español.

El anuncio llega acompañado de otra cifra que el Gobierno utiliza para justificar la intervención: según datos citados por el ministro, el 80% de niños y adolescentes consume habitualmente alimentos y bebidas no saludables. Un contexto que el Ejecutivo considera suficiente para "poner coto" —en palabras de Bustinduy— a la presión publicitaria de la industria alimentaria.

Menores de edad

Aunque en el anuncio de la futura norma el ministro no detalló expresamente que la restricción se circunscribirá únicamente a la publicidad dirigida a menores, todo el planteamiento presentado por el Ministerio pivota sobre ese eje.

El barómetro mide el apoyo a prohibir anuncios de alimentos no saludables para público infantil, la comparecencia insistió en la protección de "niñas, niños y adolescentes" y la iniciativa se enmarca en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre la exposición de los menores a este tipo de mensajes.

A falta de conocer la letra pequeña, el alcance concreto —si se limitará a franjas infantiles, a soportes específicos o si tendrá un carácter más amplio— deberá concretarse cuando el Ejecutivo haga pública la propuesta normativa.