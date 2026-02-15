Sobre la inmigración, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha comentado que el inmigrante "que pueda venir con un contrato de trabajo, el que no tenga ningún tipo de antecedente penal o policial y el que se integre socialmente en España tiene posibilidades de convivir con los españoles. Desde luego, yo no seré el que regale la nacionalidad española ni el que dé permisos para todos. No lo voy a hacer".



Y ha añadido: "No hay un solo ministro europeo que esté de acuerdo con la regularización demagógica de Sánchez. Confundir humanidad con oportunismo es doblemente inmoral".



Núñez Feijóo ha anticipado que trabaja "en un proyecto de ley orgánica sobre la nacionalidad española. Ahí vamos a dejar muy claro cuáles son los principios y cuáles son los requisitos que se han de cumplir para ostentar el honor de ser español".



Con respecto al problema de la vivienda, Núñez Feijóo se ha mostrado partidario de la modificación de la Ley del Suelo; facilitar todos los permisos y activar toda la capacidad urbanística; que los jóvenes dispongan de una cuenta de ahorro vivienda, de un aval de hasta el 100 % del valor de la hipoteca y de que se les exima del IRPF durante dos años.



Además, pretende "restaurar la legalidad: los 80.000 ciudadanos que no están cobrando la renta la cobrarán. Y en las más de 50.000 okupaciones ilegales en España, esos ciudadanos recuperarán la propiedad. En los 100 primeros días de Gobierno vamos a dotar el plan de vivienda, el plan de inmigración y un Plan Nacional del Agua que ya tenemos redactado", ha asegurado.