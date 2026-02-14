Ana Redondo gasta 230.000 € en una macroencuesta de Tezanos para justificar su plan de prohibir la prostitución

Esta iniciativa se enmarca en la intención del PSOE de impulsar una ley abolicionista de la prostitución, a pesar de la falta de apoyos parlamentarios y las discrepancias con Sumar y partidos nacionalistas.

La encuesta forma parte de un convenio de 330.000 euros firmado entre Igualdad y el CIS, con trabajos de campo valorados en 300.000 euros y el análisis de datos a cargo de la Universidad Jaume I.

El estudio, realizado por el CIS de José Félix Tezanos, incluye 10.000 entrevistas telefónicas a mayores de 16 años y aborda cuestiones sobre prostitución, pornografía y trata de personas.

La ministra Ana Redondo ha destinado 231.000 euros a una macroencuesta del CIS sobre la percepción ciudadana de la prostitución para respaldar su propuesta de prohibición.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha gastado 231.000 euros en una macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que preside José Félix Tezanos, para respaldar su propósito de prohibir la prostitución.

Redondo explicó este viernes en Valladolid que el sondeo, cuyos resultados se conocerán en las próximas semanas, "dará una imagen que luego tendremos que trasladar al proyecto de ley para dar respuesta a esa necesidad ciudadana".

La Secretaría de Estado de Igualdad y el CIS firmaron el pasado 20 de junio un convenio para poner en marcha el "estudio de percepción ciudadana sobre la prostitución", con un coste global de 330.000 euros.

De esta cifra, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha aportado 231.000 euros, mientras que el CIS asume los 99.000 restantes.

Según las condiciones estipuladas en el convenio, el CIS de Tezanos ha preguntado por teléfono a 10.000 personas mayores de 16 años, elegidas aleatoriamente, para conocer sus actitudes sobre la pornografía, las mujeres que están en "situación de prostitución" y el papel de los "hombres prostituidores".

El sondeo también incluye cuestiones sobre la trata de personas con fines de explotación sexual.

Se trata de un cuestionario muy detallado, pues cada entrevista puede durar entre 20 y 24 minutos.

La ponderación de los resultados se realizará "con las variables sociodemográficas más relevantes, garantizando así la representatividad y fiabilidad de los resultados".

El tamaño de la muestra es muy superior al de otros sondeos que realiza el CIS. Sus barómetros electorales suelen constar de alrededor de 3.300 entrevistas.

Y su encuesta sobre las elecciones autonómicas de Aragón del 8F se basó en 4.000 entrevistas

El anexo del convenio firmado en julio especifica que el coste del diseño del cuestionario, muestra, supervisión y coordinación asciende a 30.000 euros, mientras que los trabajos de campo han supuesto otros 300.000 euros.

El convenio explica que el CIS es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que tiene, entre sus funciones, la "realización de estudios que proporcionen diagnósticos sobre situaciones y asuntos sociales y sirvan de orientación a los poderes públicos en sus iniciativas normativas y ejecutivas".

Y añade que el organismo sociológico "está igualmente interesado en la realización de estudios de opinión y percepción de la ciudadanía sobre la prostitución".

Al firmar el convenio, se estableció que el CIS debía entregar antes del 30 de noviembre el resultado del estudio, por lo que la ministra Ana Redondo debe tener ya sus conclusiones sobre la mesa.

De hecho, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género adjudicó el pasado 5 de diciembre a la Universidad Jaume I un contrato menor de 14.999 euros para realizar el "análisis de los datos y principales resultados" de esta encuesta.

Además, como ha informado EL ESPAÑOL, el Ministerio de Igualdad tiene previsto gastar este año dos millones de euros en una campaña publicitaria contra la prostitución, que difundirá con motivo del Día Internacional de las Mujeres.

Ana Redondo anunció su propósito de recuperar la iniciativa legislativa para prohibir la prostitución tras el escándalo provocado por el audio en el que el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García comentaban las cualidades de las prostitutas a las que iban a contratar.

"Si viene aquí, tienes a la Ainara. ¿Cómo es? A la Ariatna (sic), que está bien, que está recién... Está bien, está perfecta", le decía Koldo a Ábalos.

A lo que este último le respondió: "Y a la colombiana y la otra (...). No sé, la Carlota se enrolla que te cagas".

A partir de estas conversaciones, el PSOE prometió recuperar la iniciativa legislativa para abolir la prostitución, que ya naufragó en la pasada legislatura de Pedro Sánchez, por falta de apoyos parlamentarios.

Las discrepancias entre los partidos del bloque de investidura han impedido hasta ahora que el proyecto avance en el Congreso, donde el PSOE no cuenta con mayoría suficiente para sacarlo adelante en solitario.

El diálogo con Sumar se vio bloqueado en aspectos clave como el tratamiento de plataformas online como Onlyfans y la tercería locativa, aunque el principal punto de fricción está en el enfoque de la norma.

El PSOE defiende una posición claramente abolicionista, que penalice todas las formas de proxenetismo y refuerce la protección de las mujeres en situación de prostitución.

Sumar, en cambio, rechaza criminalizar el entorno de la prostitución sin ofrecer previamente alternativas socioeconómicas sólidas.