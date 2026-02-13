Óscar López no retira su ataque contra Javier Lambán ni pide perdón: "Nadie me va a dar lecciones de respeto"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. Europa Press

Ni se retracta de sus palabras ni pide perdón. El ministro de Transformación Digital, Óscar López, mantiene sus palabras sobre el fallecido Javier Lambán, a quien señaló este jueves como culpable de la derrota del PSOE en Aragón por no hacer "oposición" en su día el popular Jorge Azcón.

"Nadie me va a dar lecciones de respeto a Lambán", ha dejado claro este viernes ante los medios.

También ha defendido que sus declaraciones son sólo "una opinión" y una "reflexión política".

"He discrepado y discrepo y lo he hecho desde el máximo respeto", ha proseguido, remarcando que "siempre le he respetado y le sigo respetando".

"Lambán ha sido una persona que he conocido y que he querido y quiero", ha añadido el ministro, que no ha mostrado arrepentimiento ni visos de pedir disculpas, como ya le han exigido varios socialistas, entre ellos Emiliano García-Page,

Preguntado por las críticas de Pilar Alegría, que consideró sus palabras "un error" que "no nos conduce en la buena dirección", el ministro se ha limitado a lanzar un mensaje de "cariño y apoyo" a la secretaria general del PSOE-Aragón.

