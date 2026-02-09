Vox acaricia el 18% en Aragón y logra su mejor dato en una cita electoral: "Si el PP sigue con sus políticas, que pacte con el PSOE"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, clausura el acto de fin de campaña, junto al candidato Alejandro Nolasco, a 6 de febrero de 2026, en Zaragoza, Aragón (España).

El 8 de febrero de 2026 quedará marcado como un día histórico para Vox. La formación que lidera Santiago Abascal cosechó 14 escaños en Aragón, doblando el resultado que obtuvo en las autonómicas de 2023 –cuando alcanzó 7 diputados–, y obteniendo su mejor porcentaje de votos de toda su historia.

En porcentaje, Vox ha pasado del 11,24% de los votos al 17,88%, rozando los 120.000 votos, un avance que le sitúa en su mejor posición desde que concurre a unas elecciones. No solo en esta Comunidad Autónoma, sino en toda España.

Con estos resultados, Vox se consolida como la tercera fuerza en las Cortes de Aragón, por detrás del PP y PSOE, y vuelve a tener en su mano la llave para la gobernabilidad. Algo que han dejado claro tanto su líder nacional, Santiago Abascal, como su candidato, Alejandro Nolasco.

Abascal celebró desde la sede de Bambú el éxito de su partido tras una campaña en la que ha estado especialmente implicado. El líder nacional de Vox se empadronó estas dos semanas en Aragón, visitando más de 40 municipios: "Los aragoneses quieren más Vox, quieren el doble de Vox".

Abascal y Nolasco aseguraron que el respaldo obtenido refleja que los aragoneses demandan una mayor presencia de Vox en las instituciones.

En clave de pactos, el presidente de Vox condicionó cualquier apoyo al PP a un cambio de rumbo. Abascal advirtió de que su formación solo facilitará la gobernabilidad si el PP abandona las políticas que, según recordó, motivaron la salida de Vox de varios gobiernos autonómicos en el pasado.

"Si el PP quiere cambiar de políticas, puede contar con nosotros; pero si quiere seguir con las mismas políticas que hicieron que tuviéramos que abandonar los gobiernos regionales, tiene al PSOE", concluyó, en una comparecencia sin preguntas.

Mejores resultados de España

Para entender la magnitud de este resultado, basta comparar con otras citas electorales. Dentro y fuera de Aragón.

En las elecciones generales de noviembre de 2019, Vox obtuvo un 15,1% del voto escrutado, aunque en mayo de 2023 su porcentaje cayó hasta el 7,19%.

Si nos centramos en elecciones autonómicas y municipales recientes, Vox osciló en porcentajes entre el 7% y el 17%, pero nunca había logrado un respaldo tan consolidado a nivel autonómico.

En las elecciones autonómicas de Castilla y León del 13 de febrero de 2022, Vox logró un 17,64%; y en las municipales de Andalucía del 19 de junio de 2022, un 13,46%.

Por concretar, en la Comunidad Valenciana, Vox consiguió un 12,6% en las autonómicas del 8 de mayo de 2023, mientras que en las municipales de Murcia, el 28 de mayo de 2023, alcanzó un 17,7%.

Ese mismo día, en La Rioja del 28 de mayo de 2023, el partido de derecha extrema alcanzó un 7,6%, y en el Principado de Asturias, un 10,1%.

Es decir, que el partido de Abascal sigue creciendo y cosecha el mejor resultado de su historia, subiendo, incluso, sus más altas cotas hasta la fecha.

Despoblación y Migración

Ahora, lo que decida Nolasco, su candidato, será decisivo para la gobernabilidad. El impacto de Vox en las zonas rurales, en la periferia de grandes urbes y en los municipios con más población inmigrante convierte a esta formación en un actor imprescindible en la política aragonesa.

Nolasco celebró el éxito desde el cuartel general en Zaragoza con estas palabras: "Ha ganado el 'sí' al sentido común y el 'no' a la estafa del bipartidismo. También en Aragón se quiere el doble de Vox".

En referencia a la evolución de la formación en otras regiones, añadió que "hemos votado a favor de la seguridad, del campo, de que los jóvenes puedan tener una vivienda... se ha abierto un halo de esperanza verde".

Este crecimiento histórico se produce en un contexto llamativo. En localidades aragonesas de la denominada 'España despoblada', donde la crisis demográfica es acuciante, la derecha extrema ha conseguido una notable aceptación.

Prueba de ello es que Vox ha sido la fuerza más votada en numerosos municipios de Teruel, como Nuévalos, Cimballa, Las Cuerlas, Villar del Cobo, Moscardón, Terriente, Alobras, Veguilla de la Sierra, Purujosa, Santa Cruz de Nogueras, Las Parras de Castellote, Alpeñes, Veguillas de la Sierra, La Cañada de Verich, Argavieso, Olvena o Fuentes de Ebro, entre otros.

En Almohaja, el municipio con menor población de la provincia de Teruel, Vox fue la fuerza ganadora con 4 votos, frente a los 3 obtenidos por el PP. Esta localidad, castigada por la despoblación, fue escenario del mensaje de Año Nuevo de Azcón.

El apoyo rural no es el único caladero de Vox. En la periferia de Zaragoza, también ha sido el partido más votado en municipios como Bárboles, La Joyosa, La Puebla de Alfindén o La Muela.

Además, Vox ha mejorado su presencia en localidades con alta población migrante, como Fraga, Caspe o Ricla.

Grandes ciudades

Y es notable, además, su avance sostenido en los principales núcleos urbanos, donde Vox ha consolidado posiciones.

En Zaragoza capital, subió cuatro puntos, al obtener 54.865 votos, el 15,94% del total. Un comportamiento similar se registró en Huesca, donde alcanzó los 4.428 votos, el 17,46% del total, seis puntos más que en la cita anterior.

En Utebo, cinturón metropolitano de Zaragoza y uno de sus municipios más poblados, Vox fue segunda fuerza al obtener 2.172 votos, el 23%, un alza de ocho puntos respecto a las anteriores elecciones.

Pero más significativo aún fue el resultado en Teruel, donde Vox desbancó al PSOE como segunda fuerza, al sumar 4.158 votos, lo que representa el 23,57% del total.

Sube diez puntos respecto a las elecciones anteriores y evidencia su fuerte penetración en una de las provincias más castigadas por la despoblación.

En otras cabezas de comarca, como Calatayud, Vox también registró incrementos significativos. Allí se situó como tercera fuerza más votada con 1.743 papeletas, el 22% del total, trece puntos por encima de su resultado previo.