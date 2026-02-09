La candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, ha reconocido que el resultado de las elecciones autonómicas, en las que ha obtenido 18 diputados, cinco menos que en las anteriores, no es bueno y que desde este lunes liderarán la oposición en las Cortes, que será "seria, vigilante y responsable".



Arropada por miembros de la Ejecutiva, Alegría ha dicho que ha felicitado al ganador de las elecciones, el popular Jorge Azcón, por teléfono, y que estas elecciones que no estaban en la agenda de los aragoneses han hecho al PP "más rehén de la ultraderecha" en esta comunidad. "Y cuando la ultraderecha avanza, los más perjudicados son los aragoneses", ha ahondado.



Alegría, que ha igualado el mínimo histórico de 18 diputados que logró en 2015 Javier Lambán, ha lamentado que Azcón haya antepuesto la estrategia política en estas elecciones.

"No es el resultado que queríamos, pero vamos a seguir defendiendo Aragón" y a hacer una oposición "seria y responsable" desde la que seguirá luchando, ha dicho, por la defensa de los servicios públicos y por el respeto y convivencia como valores fundamentales.