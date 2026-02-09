El PP de Azcón fracasa en su intento de liberarse de Vox en Aragón, pero el PSOE obtiene el peor resultado de su historia
Vox acaricia el 18% en Aragón y logra su mejor dato en una cita electoral: "Si el PP sigue con sus políticas, que pacte con el PSOE"
Imán del voto joven y reflejo del BNG y Compromís: así es CHA, el partido que ha dado la campanada en Aragón
-
Pilar Alegría asume que el resultado del PSOE no es bueno y promete una oposición responsable en Aragón
La candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, ha reconocido que el resultado de las elecciones autonómicas, en las que ha obtenido 18 diputados, cinco menos que en las anteriores, no es bueno y que desde este lunes liderarán la oposición en las Cortes, que será "seria, vigilante y responsable".
Arropada por miembros de la Ejecutiva, Alegría ha dicho que ha felicitado al ganador de las elecciones, el popular Jorge Azcón, por teléfono, y que estas elecciones que no estaban en la agenda de los aragoneses han hecho al PP "más rehén de la ultraderecha" en esta comunidad. "Y cuando la ultraderecha avanza, los más perjudicados son los aragoneses", ha ahondado.
Alegría, que ha igualado el mínimo histórico de 18 diputados que logró en 2015 Javier Lambán, ha lamentado que Azcón haya antepuesto la estrategia política en estas elecciones.
"No es el resultado que queríamos, pero vamos a seguir defendiendo Aragón" y a hacer una oposición "seria y responsable" desde la que seguirá luchando, ha dicho, por la defensa de los servicios públicos y por el respeto y convivencia como valores fundamentales.
-
Jorge Pueyo duplica los escaños de la Chunta (6) pero alerta de que el auge de la extrema derecha de Vox es "malo para Aragón"
El candidato de CHA a la Presidencia de Aragón, Jorge Pueyo, reconoció anoche que el resultado electoral, en el que duplican su representación hasta los seis diputados, es bueno para su partido pero "malo para Aragón" por el auge de los escaños de la ultraderecha de Vox.
Pueyo, quien decidió dejar su escaño en el Congreso de los Diputados en la coalición Sumar, ha sido el gran triunfador de la izquierda aragonesa.
Con sus primeras palabras, ha reconocido la generosidad del partido y de personas clave en su trayectoria, con una mención expresa al exdiputado Joaquín Palacín, a quien ha definido como su “padre político”, y a José Luis Soro, quien ha cerrado su ciclo político en esta legislatura, y al que ha calificado como “el mejor parlamentario que han tenido las Cortes de Aragón”.
Pero ha sido un mal resultado para el conjunto de la Comunidad porque ahora la comunidad tiene “a la ultraderecha más fuerte que hemos visto nunca”, que también ha duplicado sus diputados y ha pasado de siete a catorce, y de lo que ha responsabilizado directamente al presidente de Aragón, Jorge Azcón
-
El PAR desaparece de las Cortes y culmina su declive en Aragón
Desde su fundación en plena Transición, el Partido Aragonés ha llegado a ocupar la Presidencia de Aragón y ha sido el "clavico del abanico" que ha dado la gobernabilidad a PP y PSOE en distintas etapas en la comunidad, pero las elecciones de este 8 de febrero han culminado un declive paulatino hasta su salida del parlamento aragonés.
La formación ha perdido el único escaño que mantuvo en las elecciones autonómicas de 2023, ocupado por su actual presidente y candidato este 8F a la Presidencia de Aragón, Alberto Izquierdo, tras 11 legislaturas en las Cortes en las que logró su mejor resultado hace casi 40 años, en los comicios de 1987, con 19 escaños de 67.
-
Podemos sale de las Cortes de Aragón y convocará a la Ejecutiva autonómica para una "reconstrucción orgánica"
La candidata de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia del Gobierno de Aragón, María Goikoetxea, ha reconocido el mal resultado cosechado por su formación en las elecciones de este domingo en Aragón que deja a la formación morada fuera de las Cortes tras dos legislaturas y media con representación en la Cámara autonómica, una salida que la formación analizará en los próximos días reuniendo a la Ejecutiva autonómica de cara a una "nueva etapa de reconstrucción orgánica y de fortalecimiento del partido".
Goikoetxea ha lamentado no haber logrado el objetivo de conservar el escaño que tenían en unos comicios que ha reconocido "difíciles" y que arrojan "un mal resultado" para la formación morada, "pero también para la pluralidad política en la nuestra Comunidad autónoma".
Podemos-Alianza Verde ha obtenido este domingo 6.206 votos, un 0,94%, lo que supone haberse dejado 20.717 votos por el camino respecto a los comicios de 2023.
-
Azcón destaca que solo el PP puede formar gobierno en Aragón, aunque lamenta perder dos escaños
El presidente del Gobierno de Aragón y candidato del PP a revalidar el cargo, Jorge Azcón, ha trasladado el mensaje "claro" de que al ganar las elecciones "solo el PP puede formar gobierno" en Aragón para los próximos cuatro años. "No hay otros partidos que puedan presentar candidato para ser presidente", ha enfatizado.
El mensaje "claro, nítido e inequívoco" es que el Partido Popular ha ganado las elecciones, he reiterado. "Es la verdad. Solo hay un partido que puede decir que ha ganado las elecciones y nos hubiera gustado no perder un diputado por Huesca y otro por Zaragoza, pero con 26 escaños no hay ningún otro partido que haya tenido el resultado del PP".
En su intervención ha recordado que la historia del PP es "larga" porque "hay que reconocer que no es la primera vez que gana las elecciones", para citar los años 1999 y 2015, pero este 2026 es la primera vez que en Aragón el Partido Popular tiene el gobierno autonómico, tiene la Presidencia y la próxima legislatura "volveremos a tener la Presidencia del Gobierno de Aragón, ha avanzado.
Ha justificado estos datos porque "esta lectura, posiblemente fuera de Aragón no se conoce, pero es especialmente importante", ha querido hacer notar.
-
Las direcciones de PP y PSOE se reúnen para analizar los resultados de las elecciones de Aragón
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado este lunes a las 12:00 horas una reunión de la Junta Directiva Nacional del PP -máximo órgano del partido entre congresos- para analizar los resultados en las elecciones aragonesas de este domingo.
Antes, a las 9:30 horas, se reúne la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. A las 13:10 horas, la portavoz del partido, Montse Mínguez, comparecerá en rueda de prensa.
El PP ha cosechado una victoria amarga en Aragón porque ha ganado los comicios en la región pero ha sufrido un retroceso al perder dos escaños con respecto a mayo de 2023.
Aunque los populares asestan un golpe al PSOE de Pedro Sánchez, que pierde cinco diputados, no logran el objetivo que se habían marcado de reducir la dependencia de Vox, que duplica sus escaños y se sitúa en una posición de fuerza a la hora de negociar con el popular Jorge Azcón.