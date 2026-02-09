Ya no es sólo el voto rural: Vox cimenta su crecimiento en las capitales de provincia y en los municipios con inmigración

Con un 55,7% más de apoyo que en 2023, Vox refuerza su peso en las capitales, suma 15.244 votos en Zaragoza y arrebata más de una veintena de municipios al PP.

La estrategia de Jorge Azcón, candidato a la reelección por el PP de Aragón, de convocar las elecciones por adelantado sólo ha beneficiado a un partido: Vox. La formación liderada por Alejandro Nolasco ha incrementado un 55,7% su apoyo respecto a 2023 y concentra el 54% de los sufragios en las capitales de provincia, donde la inmigración supera el 15%.

Con el 87,9% escrutado, Vox se ha sumado 15.244 votos en la ciudad de Zaragoza, la capital de la comunidad de Aragón, un total de 1.737 en Teruel y 1.638 en Huesca. Estas tres ciudades concentran más de la mitad del voto directo del partido, pero no concentran todo su éxito.

MAPA DE LOS MUNICIPIOS

Nolasco se ha hecho con 38 municipios aragoneses, más del 50% de ellos pertenecen a la provincia de Teruel. En 2023, Vox sólo se hizo con seis municipios y por entonces cinco estaban concentrados en esta provincia, más uno en Zaragoza.

En los anteriores comicios Vox resultó segunda fuerza en el 9,16% de las localidades, hoy esa cifra ha crecido al 20%. En la tercera posición también se ha disparado en más de la mitad de los pueblos, pasando de ser tercero en el 43% al 51% actual.

El ascenso de Vox ha supuesto un revés para el presidente aragonés, Jorge Azcón. El Partido Popular ha perdido 21 municipios en favor del partido liderado por Santiago Abascal, lo que implica que en más de la mitad de las localidades donde Vox se ha impuesto, los populares habían ganado en 2023.

El PSOE también ha perdido siete municipios que ahora controla la formación verde, y el Partido Aragonés (PAR) ha cedido cuatro. Además, Vox ha arrebatado el liderazgo en dos localidades que antes estaban gobernadas por coaliciones —PP/PSOE y PAR/PSOE—, así como un municipio procedente de la coalición Existe.

<script type="text/javascript">window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}});</script>

Veguillas de la Sierra (Teruel) destaca por ser el municipio con el mayor porcentaje de voto a Vox. El 65% del electorado de este pueblo de 27 habitantes ha elegido la ultraderecha, en una localidad donde la población extranjera es del 11% según los datos del INE.

Cerca del 60% se encuentra Almohaja, otra localidad turolense que ha dedicado cuatro votos a Vox y tres al Partido Popular, aunque en esta ocasión la población migrante es cero. Por detrás se encuentran otros municipios de la misma provincia como Santa Cruz de Nogueras (52,6%) y Alpeñés (52,4%), esta última localidad con un 15% de migrantes censados.

Sólo 12 localidades se han abstenido de votar a la formación verde, que no ha tenido ni un sólo voto en Cerveruel o Lobera de Onsella, ambas localidades de Zaragoza donde ha ganado el PSOE. Con la excepción en Obón en Teruel, donde han ganado los populares y por detrás los socialistas.

<script type="text/javascript">window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}});</script>

En Zaragoza, la localidad de Olvena resalta por el fuerte avance de la ultraderecha. Ha pasado del 8% de los votos al 47%. En Vinaceite también crece con fuerza, del 4,4% al 23,8%.

Vox aumenta su apoyo en otros municipios con una alta presencia de población migrante en la provincia de Huesca. En Fraga, el partido casi duplica su resultado anterior —ha crecido un 94%—, y en Caspe ha logrado duplicar su porcentaje de voto.

Sin embargo, en algunas localidades la formación ha perdido fuerza. Es el caso de Embid de Ariza (Zaragoza), donde ha pasado del 63% de los apoyos en 2023 al 19%, quedando el PSOE como primera fuerza. También ocurre en Seira y en Valacloche (Teruel), donde Vox cae del 46,2% al 25%.

Vox ha crecido en 669 de los 731 municipios aragoneses y consolida un avance generalizado en casi todo el territorio. Las excepciones son escasas y se concentran en pocos pueblos donde el voto ha regresado al PSOE o al PP. El mapa político de Aragón muestra así un giro notable hacia la ultraderecha.