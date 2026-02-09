Duro revés para el PSOE en la provincia de Zaragoza: pierde 3 diputados y cae 6,5 puntos

Los socialistas retroceden en Aragón y pierden el 19,5% de los votos

Los socialistas se quedan con 18 diputados, su peor marca desde 2015, tras perder cinco escaños respecto a los comicios anteriores

Las claves nuevo Generado con IA El PSOE sufre un fuerte retroceso en la provincia de Zaragoza, perdiendo 3 diputados y cayendo 6,59 puntos en porcentaje de voto respecto a 2023. En Aragón, el partido liderado por Pilar Alegría pierde el control de 43 municipios y cinco escaños en las Cortes, igualando su peor resultado histórico de 2015. El desplome se concentra en Zaragoza capital, donde el PSOE pierde casi 17.000 votos, mientras que solo Teruel mejora levemente su resultado y mantiene sus cuatro diputados. El PSOE ha perdido la primera posición en 95 municipios aragoneses y ya no obtiene ningún voto en 10 localidades, aunque ha logrado arrebatar 50 municipios, principalmente al PP.

El plan de Sánchez de posicionar a sus ministros en ejecutivos autonómicos ha fallado en Aragón. Pilar Alegría, al frente de la candidatura socialista, sufrió una caída del 18,9% en voto y perdió el control de 43 municipios. Este retroceso se traduce en una pérdida de cinco escaños en las Cortes respecto a los comicios de 2023, dejando al partido con solo 18 representantes e igualando su peor resultado histórico de 2015.

En cuanto al ámbito provincial, Zaragoza es donde recibe el golpe más duro: una caída de 6,59 puntos y 3 electos menos, pasando del 30,45% al 23,86% de los votos.

Huesca tampoco mejora el balance, con un descenso de 3,44 puntos y 2 escaños perdidos, pasando del 30,13% al 26,69%. Sólo Teruel resiste, subiendo del 22,77% al 23,63% y manteniendo sus 4 diputados.

Al detalle, poniendo el foco en las tres principales ciudades, el desplome se concentra en Zaragoza: pierde 16.695 votos, el 44,7% de toda la sangría del partido, pasando del 29,09% al 23,16% de la representación en la capital maña (de 96.410 a 79.715 votos).

Huesca también retrocede, aunque de forma más leve, del 28,39% al 26,86% (de 6.924 a 6.811 votos). Solo Teruel ofrece un respiro: sube del 15,17% al 17,43% (de 2.715 a 3.076 votos).

De los 263 municipios que controlaba en 2023, el PSOE ahora gobierna en 218. El mejor resultado lo ha cosechado en Palo (Huesca), donde ha logrado el 94,73% de los votos, seguido de Torre de las Arcas (Teruel) con el 91,66%.

En el extremo opuesto, Cosa (Teruel) es donde peor parado ha salido el partido de Pilar Alegría, con apenas un 2,43% de apoyo. Le siguen Moscardón y Valdelinares, ambos en Teruel, con un 2,77%. El PSOE no ha obtenido ni un solo voto en 10 municipios, 7 de ellos en Teruel.

El PSOE ha crecido en Gúdar (Huesca), donde ha sumado un 318,92% respecto a 2023. Sin embargo, el desplome más pronunciado llega en Valle de Bardají (Teruel), donde ha perdido un 78,71%.

Por provincias, el mapa de pérdidas refleja el hundimiento socialista: en Huesca ha perdido 32 municipios y ganado 8; en Zaragoza ha cedido 51 y conquistado 13; mientras que Teruel es la única provincia con balance positivo, con 12 perdidos frente a 29 ganados.

En total, ha perdido la primera posición en 95 municipios (83 a manos del PP y 7 a favor de VOX) aunque ha arrebatado 50, la mayoría (23) al Partido Popular.

Ejea de los Caballeros, ciudad natal de Javier Lambán y bastión socialista que ha votado al PSOE en 10 de las 11 elecciones autonómicas, resiste como primera fuerza pese al batacazo: pasa del 43% y 3.392 votos en 2023 al 30,76% y 2.347 en 2026.