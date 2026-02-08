Frente Obrero se manifiesta en Ferraz contra la regularización de inmigrantes: "Una traición de la izquierda a los trabajadores"

La manfiestación encabezada por Roberto Vaquero ha reunido a algo más de 200 personas en Ferraz.

El Frente Obrero ha reunido este domingo a algo más de 200 personas en la calle Ferraz de Madrid, donde se encuentra la sede del PSOE, para protestar contra la decisión del Gobierno de regularizar a cerca de 850.000 inmigrantes sin papeles.

Los asistentes han coreado gritos como "¡Fuera delincuentes de nuestros barrios!", "¡No eres socialista, eres un traidor!", "¡Más deportaciones, menos regulaciones!" y "¿No es racismo, basta de buenismo!".

También han interpelado a la exministra de Igualdad, con gritos de "¡Todos a tu casa, Irene Montero!", y al presidente Pedro Sánchez, al que han preguntado: "¿Qué le debes a Marruecos?"

Durante los últimos meses, los activistas del Frente Obrero han protagonizado actos de boicot, al reventar intervenciones públicas de Irene Montero, Yolanda Díaz y otros dirigentes de partidos de izquierdas.

Durante la manifestación de este domingo, el líder del Frente Obrero, Roberto Vaquero, ha denunciado "los discursos de la falsa polarización y la falsa guerra civil".

"Resucitan a Franco, en vez de tratar los problemas de la gente humilde y los trabajadores, gente que todavía tiene identidad, que aún siente algo cuando oye la palabra España".

Frente Obrero es una formación de izquierdas, pero se reivindica como partido que defiende los valores "patrióticos" y rechaza la inmigración de origen musulmán, por considerarla incompatible con la tradición de derechos humanos de Europa.

"El día que demos la vuelta a la tortilla", ha añadido Vaquero en alusión a los dirigentes políticos, "no tendrán país donde esconderse, da igual que sea la República Dominicana donde ya tienen las cuentas, les perseguiremos allí donde vayan".

Otra dirigente del Frente Obrero ha denunciado "el desmantelamiento de nuestras infraestructuras, los trenes, la sanidad, el abandono de la población en las catástrofes naturales".

Mientras tanto, ha dicho, "los vecinos saben cuál es la realidad de muchos barrios de España. No se puede salir a determinadas horas de la noche. Las chicas salen con miedo, ahora sí, por culpa de sus políticas".

"No viven en Galapagar en una mansión", ha añadido en alusión a los dirigentes de Podemos Pablo Iglesias e Irene Montero.