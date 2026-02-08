Alegría tendrá el peor resultado de la historia del PSOE y Azcón podría perder hasta dos escaños, según Aragón TV

Las claves nuevo Generado con IA El PSOE, liderado por Pilar Alegría, obtendría su peor resultado histórico en Aragón, quedando con 17 o 18 escaños según la encuesta de GAD3. El Partido Popular de Jorge Azcón podría perder hasta dos escaños respecto a 2023, situándose entre 26 y 28 representantes. Vox duplicaría casi su presencia en las Cortes de Aragón, alcanzando entre 13 y 14 escaños y consolidándose como fuerza clave en el bloque de derechas. La suma de PP y Vox superaría la mayoría absoluta, mientras que la izquierda aparece fragmentada y debilitada, con Podemos y Partido Aragonés fuera del parlamento.

Este domingo, 1.036.321 aragoneses estaban llamados a las urnas para renovar los 67 escaños de las Cortes de Aragón. Unas elecciones que, de confirmarse las últimas encuestas publicadas al cierre de los colegios electorales por Aragón TV, no son nada positivas para el PSOE que cosecharía su peor resultado de la historia.

En estas elecciones autonómicas se repite un escenario habitual en la región: sin mayoría absoluta para ningún partido. Esto significa que, como en convocatorias anteriores, los grupos parlamentarios tendrán que pactar para formar gobierno.

Según esta última encuesta de GAD3 para la televisión aragonesa, el Partido Popular se situará entre los 26 y 28 escaños. Con el peor de los resultados, Jorge Azcón experimentaría una ligera caída de dos diputados respecto a las elecciones de 2023.

Por su parte, el PSOE sufre un desplome histórico, perdiendo entre cinco y seis escaños para quedar en torno a los 17 o 18 representantes. De conseguir 17, su candidata, Pilar Alegría, situaría al PSOE en su peor momento electoral en Aragón.

En paralelo, Vox emerge como la gran fuerza beneficiada de esta convocatoria, duplicando prácticamente su presencia al pasar de 7 a entre 13 y 14 escaños, consolidándose como un actor clave dentro del bloque de derechas.

Hasta ahora, Vox ha presionado a Azcón y le ha dejado sin presupuestos dos años seguidos, razón por la que se han convocado elecciones. De cumplirse esta encuesta, tendrían hasta más poder en sus pactos con el Partido Popular.

Mientras tanto, Chunta Aragonesista aglutina el voto más regionalista, logrando, siempre según la citada encuesta, cinco escaños, dos más que en los comicios anteriores, y Aragón Existe, en el ámbito nacional, Teruel Existe, se mantiene estable con dos o tres representantes.

En el espacio de la izquierda, la fragmentación es notable: Sumar apenas alcanzaría uno o dos escaños y Podemos y el Partido Aragonés perderían su representación. Ambos tenían un escaño.

Este escenario refleja un voto progresista debilitado y desmovilizado, incapaz de compensar el hundimiento del PSOE. Y que, obviamente, se lee en perspectiva nacional como un toque de atención a Pedro Sánchez, puesto que Pilar Alegría no solo ha sido ministra de su Gobierno, también portavoz.

En conjunto, la suma de PP y Vox superaría la mayoría absoluta fijada en 34 diputados, un dato que sitúa el bloque de derechas en una posición favorable para articular gobierno, aunque la ausencia de mayoría absoluta obliga a mantener la tradición aragonesa de pactos entre fuerzas políticas.

La mayoría absoluta en las Cortes de Aragón está fijada en 34 diputados. De cumplirse este último sondeo, la suma del PP y Vox superaría esa cifra, aunque el escenario político presenta diferencias notables respecto a los comicios de 2023, en los que Vox tenía un peso mucho menor y ahora se erige como un actor clave dentro del bloque de derechas.