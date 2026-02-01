Sánchez va "desesperado" a por los Presupuestos y sus socios lo aprovechan: "Es la negociación más fácil que hemos hecho"

El Gobierno planea aumentar la inversión en la infraestructura ferroviaria catalana, especialmente en Rodalies, para contentar a ERC y Junts tras la crisis de Cercanías.

Podemos mantiene sus condiciones para apoyar los Presupuestos: descartar el aumento del gasto militar e intervenir el mercado de la vivienda.

Los partidos socios del Gobierno aprovechan la urgencia de Sánchez para obtener concesiones, como la gestión del IRPF para ERC, nuevas competencias para el PNV y la delegación de inmigración a Cataluña para Junts.

Pedro Sánchez intensifica las negociaciones con sus socios para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2026 y asegurar la estabilidad de su mandato hasta 2027.

El entusiasmo, que a veces condiciona y ciega, lleva estos días a un osado ministro a comparar en privado a Pedro Sánchez con Carlos Alcaraz.

No por sus certeros y profundos golpes de derecha, sino por la capacidad para sobreponerse cuando se arrastra dramáticamente por la pista con calambres y la impresión de que, si fuera cualquier otro, habría tirado la toalla.

Así el viernes 6 de febrero habrá superado a José Luis Rodríguez Zapatero en tiempo de permanencia en la Moncloa y a José María Aznar el 15 de mayo, pese a que, según uno de sus colaboradores más cercanos, en julio de 2018 expresó en privado su temor a ser el presidente del Gobierno más efímero.

Y con el mérito de hacerlo con la mayor fragmentación parlamentaria, el apoyo en la investidura de más partidos que nunca, sin ser el partido más votado y con el menor número de escaños propios de un presidente del Gobierno.

Sánchez tiene dificultades para hacer frente a los escándalos y los casos judiciales que le debilitan, se desgasta por las circunstancias del accidente de Adamuz y pierde votaciones clave en el Congreso.

Pero sigue devolviendo bolas desde el fondo de la pista para llegar hasta el último juego, pelear agónicamente e intentar ganar el partido.

Es decir, hasta 2027 y, si fuera posible, hasta septiembre de ese año, al borde legal de la legislatura, tras las elecciones autonómicas y municipales de mayo.

Las últimas elecciones generales fueron el 23 de julio de 2023. Por tanto, el fin legal de la legislatura sería el 23 de julio de 2027 y ese día se disolverían las Cortes.

Sánchez aspira a presentar como logro político y personal la estabilidad en tiempos de dificultades.

La hoja de ruta diseñada por el presidente del Gobierno tiene como hito principal la difícil tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026, que intentará aprobar entre marzo y abril. Es su difícil objetivo de máximos.

Si lo lograra, según fuentes de la Moncloa, Sánchez estaría "blindado" ya para llegar al final de su mandato, salvo contratiempo inopinado.

Si no lo logra, irá al plan B: intentar resistir a los calambres para alargar el partido todo lo que pueda, aunque sea totalmente debilitado.

Para eso necesita acercarse de nuevo a todos sus socios, con el fin de poder sacar adelante alguna iniciativa, como la del escudo social con la moratoria antidesahucios, aunque no haya Presupuestos.

Estará más débil por haber creado la expectativa de que era posible aprobar los Presupuestos y no haberla cumplido. Y normalmente, cuanto más alta es la expectativa, más alta es también la percepción de fracaso.

María Jesús Montero tiene previsto presentar las cuentas en el Congreso el próximo mes de marzo. Su tramitación será su último acto como vicepresidenta primera y ministra de Hacienda.

Nuevas concesiones

Después se irá a Andalucía como candidata para unas elecciones en las que el PSOE sólo aspira a que Juanma Moreno pierda la mayoría absoluta y tenga que pactar con Vox.

Pasará, casi seguro, de todopoderosa número dos del Gobierno y del PSOE a líder de la oposición en Andalucía.

Pero necesita no marcharse con el fracaso de no sacar adelante los Presupuestos, después de dos años de ni presentarlos siquiera.

Para lograrlo, Sánchez puso a trabajar intensamente en diciembre a los actores que le han facilitado llegar hasta aquí con acuerdos con los grupos parlamentarios necesarios.

Entre ellos, Félix Bolaños y José Luis Rodríguez Zapatero, interlocutor de Carles Puigdemont desde 2023.

Además, la novedad de esta etapa es que el presidente del Gobierno se ha implicado directamente en esta gestión, negociando personalmente con el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el lehendakadi Imanol Pradales. Sin intermediarios.

Tan intensamente lo han hecho, que varios de los socios del Gobierno explican estos días que Moncloa ha dejado ver demasiado interés y necesidad en avanzar en esos acuerdos. Es decir, le han visto demasiado ansioso, lo cual no suele ser bueno para sentarse a negociar.

"Es la negociación más fácil que he hecho en los últimos años y les he visto desesperados por avanzar", explica uno de los negociadores que ha tratado estas semanas con el Gobierno.

Los partidos de ese bloque de investidura, maltrecho ahora, rebajan las opciones de acuerdo sobre los Presupuestos, pero no ocultan que aprovechan ahora "el precio bajo" para lograr concesiones que estaban atascadas.

ERC sigue negociando la gestión de toda la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat, mientras que el PNV cree que está muy cerca de lograr competencias como la de los aeropuertos.

Y Junts ve con los brazos cruzados cómo avanzan asuntos pendientes, como la delegación de la inmigración a la Generalitat, a la espera de la decisiva vuelta a España de Carles Puigdemont.

De momento, Bildu ha logrado la medalla del llamado "escudo social"; ERC, la propuesta de financiación autonómica; el PNV, competencias atascadas, y Podemos, un acuerdo para un decreto que el Gobierno podía aprobar sin necesidad de pactarlo con nadie porque no pasará por el Congreso.

Podemos acaba de arrancar la regularización de migrantes y remitirá en breve al Gobierno una propuesta de ley para delegar competencias de inmigración a Cataluña, corrigiendo muchos puntos del texto que rechazó el Congreso hace meses.

Recuperar a Junts

Para el Gobierno es vital esta vía. Es la manera de recuperar a Junts. En eso está volcado Sánchez, aunque esa negociación sí será muy difícil. El reto es que el partido de Puigdemont acepte los cambios que exige ahora Podemos.

Y para los Presupuestos, la formación de Ione Belarra mantiene sus dos condiciones previas: descartar el aumento del gasto militar e intervenir el mercado de la vivienda.

Podemos no teme que el Gobierno les presione con el temor a quedarse solos con PP y Vox rechazando las cuentas. Acepta ese reto político ganando foco mediático e iniciativa política, y viendo que es momento para hacerlo.

Fuentes socialistas admiten que esta estrategia tiene dos contraindicaciones: el resultado del PSOE en las elecciones autonómicas de Aragón, Castilla y León y Andalucía y el ninguneo de Sumar.

Y esas fuentes se responden a sí mismas que, en realidad, Sánchez ya ha decidido hace tiempo sacrificar a sus candidatos en esos comicios porque lo tienen imposible.

Y también da por perdido a Sumar. Al menos, el Sumar conocido, que encabeza Yolanda Díaz.

Sánchez está convencido de que hasta 2027 habrá un realineamiento en el espacio político a la izquierda del PSOE.

En todo ese proceso ha surgido estos días el inconveniente de la crisis ferroviaria y, más concretamente, el desastre en Rodalies, el Cercanías de Cataluña.

ERC se ha visto obligado a poner distancia con el Gobierno y Junts ha pedido abiertamente la cabeza del ministro Óscar Puente.

Eso ha provocado irritación en la Generalitat, porque se han frenado las opciones de Salvador Illa para acordar con los de Junqueras los Presupuestos de Cataluña, vitales para su futuro político y para la "normalización" de la que habla siempre Sánchez como pilar necesario de su relato político.

Fuentes del Gobierno dan por hecho que, en el proyecto de Presupuestos, María Jesús Montero ofrecerá un aumento sustancial de las inversiones en la infraestructura ferroviaria catalana, especialmente, en las Rodalies.

Además, para Moncloa ha sido una buena noticia que José Luis Ábalos haya dejado el escaño. Eso ralentiza procesos judiciales, sobre todo el que afecta a Santos Cerdán, pero especialmente porque le da margen para sacar iniciativas con la abstención de Junts. Por ejemplo, los Presupuestos Generales del Estado.

En momentos de dificultades, cualquier bola se aprovecha y puede ser una bola ganadora, aunque toque la raya por poco o aunque toque antes la red.