Pradales acaba con el último reducto de la escolarización en castellano en Vizcaya: cierra el único centro con ese modelo

Las familias del centro muestran preocupación por la vulnerabilidad de los alumnos, especialmente aquellos con necesidades especiales, debido a los traslados y el cambio de idioma de escolarización.

La nueva ley de educación vasca elimina los modelos lingüísticos clásicos e impulsa un sistema plurilingüe con el euskera como eje central.

El Gobierno vasco justifica el cierre por la baja natalidad y la disminución de matriculaciones, mientras que el PP lo atribuye a la eliminación del modelo A por la nueva ley educativa.

El colegio público Larrañazubi, el único centro íntegramente en modelo A (castellano como lengua vehicular) de Vizcaya, cerrará el próximo curso.

Durante décadas, el modelo A —castellano como lengua vehicular, con euskera e inglés obligatorios— ha sido una anomalía en el sistema educativo vasco.

Hoy, ese modelo encara su desaparición.

El cierre del colegio público Larrañazubi, en Getxo, el único de Vizcaya que acoge íntegramente el modelo A y uno de los últimos en todo el País Vasco, simboliza, para algunas familias, la culminación de la persecución del castellano en el ámbito educativo.

Larrañazubi es un colegio con unos 70 alumnos escolarizados en castellano desde edades tempranas, varios de ellos con necesidades educativas especiales. Se cerrará el próximo curso.

Oficialmente, la causa por la que el Departamento de Educación del Gobierno vasco justifica esa medida es la caída de la natalidad y las bajas matriculaciones.

Para el Partido Popular vasco, el trasfondo es otro: la eliminación definitiva de una oferta educativa que ya no encaja en el nuevo marco legal.

Tras la reforma de la Ley de Educación vasca, acordada en 2022 y tramitada en 2023 con el apoyo de PNV, PSE y EH Bildu, se eliminan los itinerarios lingüísticos clásicos —modelo A, B y D— y se apuesta por un sistema plurilingüe único, con el euskera como "eje vertebrador".

En la práctica, denuncian sus críticos, esta arquitectura legal convierte el modelo A en una figura residual sin encaje normativo.

"La ley no contempla el modelo A ni el B: solo existe un único modelo", sostiene Muriel Larrea, diputada del PP vasco y portavoz en materia educativa.

Larrea recuerda, en su conversación con EL ESPAÑOL, que el PP votó en contra de la ley precisamente porque "impide a las familias elegir entre las lenguas oficiales" y abre la puerta a una extinción progresiva del modelo en castellano.

"Esta vez lo han hecho aprovechando que se trata de un centro con 70 alumnos, pero el objetivo es exterminar el modelo A", afirma.

Miles de alumnos

Los datos oficiales respaldan que el modelo A es hoy claramente minoritario, pero no inexistente.

Según una respuesta parlamentaria del Gobierno vasco a esta misma diputada, en el curso 2024-2025 había 26.305 alumnos en modelo A: 5.706 en Infantil, 15.928 en Primaria y 4.671 en ESO.

Esto significa que el 11,5% del alumnado opta por este modelo educativo, ya que, en las tres etapas, la cifra total de escolarizados es de 229.690 alumnos.

Si se suman Bachillerato y Formación Profesional, donde el castellano sigue siendo mayoritario, el total supera los 30.000 alumnos en el sistema no universitario.

El Gobierno vasco que preside Imanol Pradales, se ha negado sin embargo a facilitar el número exacto de centros que ofrecen este modelo, una información solicitada expresamente por el PP.

En muchos casos, explica Larrea, todos estos alumnos que van al modelo A lo hacen dentro de colegios e institutos en los que funcionan varios modelos.

Es decir, hay una clase con lengua vehicular en castellano, pero en su mayoría conviven con el resto de modelos donde prima el euskera. O lo que es lo mismo: el colegio no es íntegramente de esa línea.

Larrañazubi era, según la diputada, "el único colegio público o concertado del País Vasco íntegramente en modelo A". Un reducto de la educación en castellano que deja este modelo sin el que ha sido un referente en la red pública.

Lo que dicen los padres

Tras conocer el próximo cierre del centro, la asociación de madres y padres del Larrañazubi ha publicado una carta en la que denuncia la "absoluta situación de vulnerabilidad e indefensión" para los alumnos, al no garantizarse que todos puedan continuar su escolarización en castellano.

Algunos deberán trasladarse al colegio San Ignacio de Getxo; otros, al Cervantes de Bilbao, con desplazamientos diarios de hasta 40 minutos en autobús.

Todo ello en un contexto en el que el propio Departamento de Educación fija como objetivo que "la práctica pedagógica sea en euskera y con una visión plurilingüe" en todos los centros.

La preocupación es especialmente intensa en el aula estable del centro, que escolariza a niños con autismo y otras discapacidades severas o trastornos del desarrollo.

"Tras haber sido escolarizados en castellano desde una edad muy temprana, podrían sufrir un grave retroceso educativo y una crisis emocional si son obligados a aprender en una lengua que desconocen", advierten las familias.

Recuerdan, además, la "escasa implicación" del Gobierno vasco con el centro, que ya el pasado curso cerró el aula de dos años "sin ninguna justificación".

A su juicio, lejos de ser "una amenaza para el euskera", Larrañazubi es una "herramienta imprescindible para la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la competitividad de Euskadi en un mundo globalizado". Especialmente para profesionales nacionales y extranjeros de alta cualificación que plantean instalarse en el País Vasco.

Sobre este último punto, la diputada Larrea asegura que hay muchos padres que llegan a trabajar a empresas internacionales al País Vasco y que escolarizan a sus hijos en centros en Francia con un modelo bilingüe de francés y castellano, para evitar la inversión "forzosa" en euskera. "Es una pérdida de captación de talento", señala.

Escuela y realidad social

El Gobierno vasco defiende los procesos de integración como una medida para reforzar proyectos educativos "sólidos, inclusivos y viables" y combatir la segregación escolar.

La consejera Begoña Pedrosa ha insistido en que el cierre de este y el resto de colegios es fruto de decisiones "consensuadas" con los equipos directivos y que "nadie se queda en la calle". Pero evita entrar en el debate lingüístico.

Eso sí, EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con su Consejería, que no han querido hacer ningún tipo de comentario. Del mismo modo, varios sindicatos educativos han preferido no valorar la parte lingüística vinculada al cierre, aunque sí han criticado la fusión de centros.

El cierre de este colegio con el castellano como lengua vehicular obliga a mirar a la realidad de la calle. ¿Qué idioma se habla en el País Vasco?

El VI Mapa Sociolingüístico (el último publicado por el Gobierno vasco en 2016) muestra un aumento sostenido del conocimiento del euskera —el 41% de la población es vascohablante—, impulsado en gran medida por la escuela y concentrado en las generaciones jóvenes.

Sin embargo, el uso social del euskera no crece al mismo ritmo, especialmente en zonas urbanas como Bilbao, donde el castellano sigue siendo la lengua habitual de relación.

Para el PP, obligar a alumnos castellanohablantes a escolarizarse en una lengua que no es la suya supone "una vulnerabilidad lingüística" y "un maltrato institucional".

"No puedes hipotecar el futuro de unos niños haciéndoles estudiar en una lengua que no entienden", sostiene Larrea, que denuncia la falta de actualización pública de los datos sociolingüísticos desde 2016.

El Departamento de Educación del Gobierno vasco ha anunciado seis procesos de integración que afectarán a doce colegios públicos de Vizcaya y que supondrán el cierre de cuatro centros en Bilbao, Getxo y Leioa a partir del curso 2026-2027.