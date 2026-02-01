El PP no baja su presión por la crisis ferroviaria: exigirá datos sobre Adamuz al presidente de Adif en la 'comisión Koldo'

Feijóo anuncia una comisión específica sobre el sistema ferroviario para mantener la presión política y exigir responsabilidades por la gestión del Ministerio de Transportes.

El PP centrará sus preguntas en si se respetaron los protocolos de soldadura, el calendario de auscultaciones de las vías, y la reducción de inversión en mantenimiento.

El partido acusa al Gobierno de ocultar información clave, como el certificado de la soldadura que provocó el descarrilamiento en Adamuz, donde ya han fallecido 46 personas.

El PP intensifica su presión por la crisis ferroviaria y exigirá explicaciones al presidente de Adif en la comisión Koldo sobre el accidente de Adamuz y el caos en Rodalies.

El PP no va a soltar la crisis ferroviaria. Y ha elegido la comparecencia del presidente de Adif en comisión Koldo del Senado para acorralarlo por la ocultación de datos sobre el accidente de Adamuz, hace ya dos semanas, y el caos en Rodalies tras el siniestro en que murió un maquinista, dos días después.

Oficialmente, Pedro Marco de la Peña acude para dar explicaciones en la investigación sobre la corrupción en el seno del Gobierno y del PSOE. Comparece este martes a las 10:30 en la Cámara Alta, obligado por la mayoría absoluta del PP, que ya logró llevar a Óscar Puente en un pleno monográfico de siete horas sobre la crisis ferroviaria.

Los populares llegan a esa cita con una estrategia clara. Quieren convertir la comisión, nacida para seguir el rastro del caso Koldo, recrecida a los negocios de la esposa de Pedro Sánchez, al enchufe de su hermano, y al apagón de 2025, en un gran escaparate de la crisis de seguridad ferroviaria y de la gestión del Ministerio de Transportes.

El PP sospecha que el Gobierno ha ocultado información clave sobre Adamuz. La negativa de Puente a hacer público el certificado de la soldadura que falló y provocó el descarrilamiento y 46 muertes, pese a las reclamaciones expresas, ha disparado la desconfianza en la oposición.

Los informes internos apuntan a que la soldadura de la vía podía no cumplir los rangos de dureza exigidos por la normativa de Adif. Además, el propio ministro trató de despachar la polémica atribuyéndola a un simple "error" del pliego, pero sin aportar prueba alguna de que la obra se hizo conforme a la legalidad.

En este contexto, el PP ve la comisión del Senado como el foro idóneo para exigir papeles, certificados y decisiones técnicas. Los populares quieren que Marco de la Peña detalle si se respetaron los protocolos de soldadura, quién los validó y qué controles se realizaron antes y después del accidente.

Los populares preguntarán por la reducción de la inversión en mantenimiento, el calendario de auscultaciones de las vías y las decisiones sobre recursos humanos y unidades técnicas.

Una de las cuestiones clave será aclarar si una "renovación integral" de la vía era realmente integral o sólo parcial. Y si esas decisiones técnicas se tomaron ajustadas a la normativa o se forzaron soluciones más baratas y arriesgadas en los contratos.

Exigida la documentación

La presión política se intensifica tras la muerte de una nueva víctima grave de Adamuz, la número 46, el pasado viernes.

A ello se suma el siniestro de Rodalies en Gélida, donde falleció un maquinista en prácticas, y una cascada de incidencias que el PP atribuye a "años de recortes en mantenimiento".

El presidente de la comisión investigadora ya ha pedido por escrito al Ministerio de Transportes la documentación sobre la soldadura de Adamuz.

Ese requerimiento refuerza el relato del PP de que la clave está en la cadena de decisiones técnicas y políticas desde que se redactó el pliego hasta que se ejecutó la obra en la vía.

Los populares también se apoyan en los informes de la Unidad de Emergencias que el propio ministro Puente decidió cerrar. Según esos documentos, esa unidad era pieza central en la seguridad ferroviaria y su desaparición dejó un vacío en la prevención y gestión de riesgos en la red.

El presidente de Adif, por su parte, llegó a admitir que la exclusiva de este diario sobre los trenes auscultadores, que Puente llegó a tildar de "bulo", era en realidad "buena información".

Ese reconocimiento alimenta la tesis del PP de que el Ministerio primero niega los problemas y luego rectifica cuando la documentación sale a la luz.

"Intentos de embarrar"

"El Gobierno de Sánchez siempre actúa igual en las crisis", sostienen fuentes del partido. "Primero niega la gravedad, desprecia los avisos y, cuando sucede la tragedia, intenta embarrar el terreno con mentiras y filtraciones interesadas", añaden.

La comparecencia de Puente en el pleno extraordinario del jueves dejó aún más enconado el clima político. El ministro presumió de aguantar siete horas en la tribuna, pero evitó asumir errores, pedir disculpas o dar acceso al certificado de la soldadura, algo que el PP califica de "soberbia e insensibilidad con las víctimas".

Los populares reprochan además a Sánchez que no acudiera al Senado. Interpretan su ausencia como un "desprecio" a los afectados y como un intento de escudarse tras su ministro y tras la mayoría del Congreso.

Por eso, la cita del martes con el presidente de Adif se ve en Génova como un nuevo asalto. "El PP no se va a quedar de brazos cruzados y seguirá trabajando para conocer la verdad y depurar responsabilidades", resumen en la dirección nacional.

Marco de la Peña tendrá que responder en la comisión Koldo no sólo por el apagón, sino por "todos los agujeros negros" de la gestión ferroviaria desde que Sánchez llegó a La Moncloa.

La dirección del PP ya ha anunciado que esto no terminará. Alberto Núñez Feijóo ha avanzado la creación de una comisión específica sobre la situación del sistema ferroviario, con la que los populares quieren mantener viva la presión política hasta fijar responsabilidades.