Once líderes de la UE rechazan la regularización masiva de Sánchez: "Es una negligencia política intolerable"

El PPE también reafirma su apoyo a Ucrania frente a Rusia y exige el reconocimiento de la Policía Nacional y Guardia Civil como profesiones de alto riesgo en España.

El documento aprobado en Zagreb aboga por reforzar el papel de Frontex y facilitar la devolución de inmigrantes irregulares.

La resolución del PPE considera esta medida una "negligencia política intolerable" y advierte que debilita la política migratoria europea.

Once líderes del Partido Popular Europeo rechazan la regularización masiva de inmigrantes propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Los líderes del Partido Popular Europeo (PPE) aprobaron este sábado en Zagreb (Croacia) una resolución en la que expresan su rechazo frontal a los planes del Gobierno de Pedro Sánchez de regularizar a cerca de 850.000 inmigrantes sin papeles.

La resolución indica que "la legalización masiva de inmigrantes ilegales debilita gravemente nuestra política. La solidaridad sin control", añade el documento, "es una negligencia política intolerable".

"Defendemos una Europa que proteja sus fronteras y frene la migración ilegal", señalan los populares europeos.

La cumbre del PPE celebrada este fin de semana en Zagreb, que ha aprobado este documento, ha contado con la participación de 11 de los principales líderes de la Unión Europea (UE).

Entre ellos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola; el canciller alemán Friedrich Merz; el primer ministro de Polonia, Donald Tusk; el de Portugal, Luis Montenegro; el de Grecia, Kyriakos Mitsotakis; y el de Croacia, Andrej Plenković, que ha actuado como anfitrión del encuentro.

También el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani; el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides; la primera ministra de Letonia, Evika Silina; y el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber.

El documento de prioridades para 2026 aprobado por el PPE apuesta por potenciar el papel de la agencia de fronteras Frontex, no sólo en tareas de vigilancia, sino también como apoyo para facilitar la devolución de inmigrantes irregulares a sus países de origen.

De acuerdo con las nuevas medidas aprobadas por la UE, el uso de "terceros países seguros" para llevar a cabo expulsiones "garantizará el retorno más rápido de quienes no tienen derecho a permanecer en Europa", añade el documento.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el Real Decreto que permitirá obtener el permiso de residencia a todos los inmigrantes ilegales que lleven al menos cinco meses residiendo en España.

El Gobierno estima que podrán acogerse a esta medida alrededor de 500.000 inmigrantes irregulares, aunque el PP eleva la cifra hasta los 850.000, de acuerdo al último informe elaborado por Funcas.

Alberto Núñez Feijóo, que ha participado en la cumbre de Zagreb, advirtió el sábado que esto "va a provocar un efecto llamada en la frontera sur del continente", lo que afectará al conjunto de la UE.

La regularización masiva del Gobierno presionará los servicios públicos, tensionará el mercado de la vivienda y creará problemas de convivencia.



La solidaridad sin control es una negligencia política intolerable. pic.twitter.com/O1Pw5iMJfi — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) January 31, 2026

Pero también es un problema doméstico: "Esta regularización tiene consecuencias nocivas para España y, por tanto, para toda Europa", ha indicado Feijóo en declaraciones difundidas por el PP, "presionará los servicios públicos, tensionará aún más el mercado de la vivienda y creará problemas de convivencia".

"La ilegalidad no puede producir derechos", ha advertido el líder del PP, "mientras Europa y todos los países que la conforman llevan años apostando por el control, España no puede apostar por el descontrol".

Los líderes del grupo mayoritario del Parlamento europeo mantiene sus recelos sobre el gobierno chavista de Delcy Rodríguez que, presionado por la Casa Blanca, anunció el sábado una amnistía para los presos políticos y el cierre del centro de torturas del Helicoide.

Por ello han acordado que la UE mantenga las sanciones impuestas a los dirigentes chavistas, hasta que la libertad sea efectiva en Venezuela.

También en este caso, el criterio del PP ha sido determinante para fijar la posición de sus socios europeos, en una materia tan sensible para la defensa de los derechos humanos.

Frente a los reparos planteados por Pedro Sánchez, que lo consideró una "violación del Derecho internacional", los líderes del grupo mayoritario del Parlamente europeo señalan que la detención del dictador Nicolás Maduro, por tropas de élite enviadas por la Administración Trump, constituye "una buena noticia para los demócratas de todo el mundo".

"Reafirmamos nuestro compromiso de apoyar públicamente al pueblo venezolano", indica la resolución del PPE, que reclama "la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos" y un proceso de "transición democrática" para Venezuela.

Sin abandonar el terreno internacional, los dirigentes del PPE constatan que "Rusia representa una amenaza duradera y persistente para la seguridad europea" y que la Administración Trump ha impuesto "un giro considerable" a las relaciones de los EEUU con sus socios de la OTAN.

Por ello, se reafirman en su "apoyo inquebrantable" al Gobierno de Zelenski y abogan por "construir una defensa europea más sólida para 2030", con el fin de disuadir y defender "cada centímetro de nuestra Unión y de los aliados de la OTAN".

Por otro lado, los primeros ministros y líderes del PPE han defendido que "el trabajo policial debe reconocerse como una profesión de alto riesgo", lo que supone un respaldo a las reivindicaciones de las asociaciones de Policía Nacional y Guardia Civil.

En España, tienen la condición de "profesión de alto riesgo" los bomberos, Mossos d'Esquadra, la Ertzaintza y Policía foral de Navarra. Esto implica para sus agentes la posibilidad de acogerse a la jubilación voluntaria anticipada y mejoras en el cálculo de la pensión.

Sin embargo, el ministro Fernando Grande-Marlaska se ha negado sistemáticamente a que los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil cuenten con este reconocimiento oficial.