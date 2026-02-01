'Julito' Martínez cobraba de grandes empresas por gestiones en Venezuela mientras pagaba a Zapatero como consultor

Plus Ultra, con vínculos con el chavismo, fue rescatada por el Gobierno español con 53 millones de euros y está bajo sospecha de blanqueo de dinero y otras irregularidades financieras internacionales.

La UDEF investiga a 'Julito' Martínez por fraude y blanqueo de capitales en la pieza secreta del caso Plus Ultra, donde se simularon préstamos para justificar el rescate estatal de la aerolínea.

Zapatero recibió 450.000 euros desde 2020 por trabajos de "asesoría global" para 'Julito' Martínez, declarando estos ingresos en el IRPF y participando en informes, reuniones y seminarios.

'Julito' Martínez cobró de grandes empresas españolas por gestiones e intermediaciones con el chavismo en Venezuela, mientras pagaba a José Luis Rodríguez Zapatero como consultor.

Según revelan fuentes conocedoras de estas operaciones a EL ESPAÑOL, el empresario facturó a importantes compañías españolas por realizar trámites con el chavismo durante los últimos años.

El amigo personal de Zapatero realizó estos negocios cuando, de forma simultánea, prestaba servicios como asesor de Plus Ultra.

El empresario 'Julito' Martínez vendía a estas grandes empresas su influencia en Venezuela para agilizar gestiones y trámites con el régimen de Nicolás Maduro.

También se ofrecía como "conseguidor" de nuevas líneas de negocio en Venezuela gracias a su buena relación con altos cargos del chavismo.

Los pagos a Zapatero

Por tanto, más compañías españolas además de Plus Ultra pagaron a 'Julito' Martínez por ser una especie de "hombre para todo" en Venezuela.

Zapatero cobró 450.000 euros por trabajos de "asesoría global" de su amigo 'Julito' Martínez, tal y como desveló El Mundo este domingo.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero Efe

Para cobrar a empresas españolas y pagar a Zapatero, 'Julito' Martínez utilizó la sociedad Análisis Relevante.

Esta firma también figura como cliente de la empresa de marketing de las hijas de Zapatero.

El expresidente del Gobierno, según confirmó a El Mundo, cobró 75.000 euros anuales desde 2020.

Zapatero cobró como persona física y declaró los ingresos en el IRPF. No utilizó sociedades propias ni estructuras interpuestas para recibir los fondos.

El que fuera presidente del Gobierno entre 2004 y 2011 elaboró informes y participó en reuniones, viajes y seminarios.

El primer documento acreditado de sus trabajos para 'Julito' Martínez es de marzo de 2020 y es un análisis de la situación geopolítica internacional.

Zapatero sostiene que fue contratado por su experiencia internacional y por su conocimiento del contexto político latinoamericano. Defiende que su trabajo fue profesional y ajustado a la legalidad.

El expresidente conoció a 'Julito' Martínez tras su salida de la Moncloa, a través de un antiguo ministro del PP.

Según fuentes del entorno de Zapatero, se creó entre ellos una creciente relación de amistad, vinculada a la afición del expresidente por salir a correr al monte.

'Julito' acompañaba a Zapatero y otros miembros de su círculo íntimo y a menudo ejercía de chófer en sus desplazamientos.

La investigación de la UDEF

Algunas personas que conocen esa relación aseguran que 'Julito' Martínez terminó convirtiéndose en el acompañante asiduo de Zapatero en cualquier tipo de evento.

EL ESPAÑOL ha confirmado que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investiga los negocios de 'Julito' Martínez con grandes compañías españolas en la pieza secreta del caso Plus Ultra.

Plus Ultra diseñó en agosto el plan para conseguir el rescate tras agotar todas las vías posibles de financiación

'Julito' Martínez fue detenido el pasado 11 de diciembre junto al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y al CEO de la aerolínea, Roberto Roselli.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid mantiene la pieza bajo secreto de sumario, aunque se conoce que el amigo de Zapatero está investigado por fraude y blanqueo de capitales.

El Gobierno de Pedro Sánchez rescató con 53 millones de euros a la aerolínea con vínculos con el chavismo en 2021.

Los imputados habrían "blanqueado fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía".

Estas actuaciones delictivas estarían vinculadas a los programas de alimentos del chavismo (los denominados CLAP) y a ventas del Banco de Oro de Venezuela.

La investigación analiza las ramificaciones de la trama en España, Francia, Suiza, Panamá y Emiratos Árabes Unidos.

El núcleo del caso es una supuesta simulación de préstamos. Según Anticorrupción, varias sociedades vinculadas a una organización criminal concedieron préstamos a Plus Ultra entre 2019 y 2020.

Esos préstamos habrían servido para dar apariencia de solvencia a la aerolínea. Con esa imagen, Plus Ultra logró el rescate estatal al ser declarada empresa estratégica.

Roberto Roselli, CEO de Plus Ultra.

Tras recibir los 53 millones, la compañía devolvió esos préstamos. Las devoluciones se hicieron de forma inmediata y a cuentas en el extranjero.

Para la Fiscalía, ese mecanismo permitió blanquear capitales ilícitos. El dinero público español habría dado cobertura legal a fondos de origen criminal.

También se investigan compras de inmuebles de lujo, relojes de alta gama y transferencias a Panamá. La trama utilizaba sociedades instrumentales sin actividad real.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL el pasado 12 de enero, los imputados del caso Plus Ultra recibieron el soplo de que estaban siendo investigados dos meses antes de las detenciones.

Los dirigentes de la aerolínea y el empresario 'Julito' Martínez, amigo personal de Zapatero, se reunieron con abogados y borraron documentos antes de los registros de la UDEF.

Fuentes cercanas a la investigación sostienen que la fuga de información sólo pudo producirse "desde dentro del Ministerio de Interior".

La UDEF también investiga la línea con Guinea Ecuatorial en la que Plus Ultra se asoció con una empresa de la mano derecha del dictador Obiang, Alejandro Envoro Ovono, que no tenía permisos para operar vuelos.

La Policía ha detectado que desde 2021 se ha producido la llegada de pasajeros con documentación falsa y sin visados con la colaboración de la aerolínea y su socio Punta Europa de Aviación.

Los vuelos desde Malabo a Madrid de Plus Ultra eran utilizados para transportar fajos de billetes a través de "maletas autorizadas" y de "pasajeros que utilizaban como correo".