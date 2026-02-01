"Tengo 16 años y puedo trabajar, casarme y abortar… ¿pero no ir a los toros?": la futura ley de Sira Rego que indigna a los taurinos

La propuesta choca con otros derechos reconocidos a partir de los 16 años, como trabajar, casarse o abortar, y genera debate político dentro del propio Gobierno.

El sector taurino critica la iniciativa, argumentando que no existen estudios científicos que vinculen la asistencia a corridas de toros con daños emocionales en menores.

La medida responde a recomendaciones de la ONU, que desde 2018 pide limitar el acceso de menores a estos eventos por riesgos para su integridad física y psicológica.

El Gobierno estudia prohibir la entrada y participación de menores de 18 años en espectáculos con violencia contra animales, como las corridas de toros.

Según la legislación española, un menor de edad puede asumir desde los 16 años decisiones de calado personal y jurídico.

Puede trabajar con contrato, consentir tratamientos médicos, cambiar de sexo en el Registro Civil, casarse, tener contratos de suministro a su nombre si está emancipado o interrumpir voluntariamente un embarazo sin autorización paterna.

Sin embargo, si prospera la última iniciativa del Gobierno, no podrá sentarse en una plaza de toros.

Eso es, al menos, lo que plantea el Ministerio de Juventud e Infancia que dirige Sira Rego, que estudia una reforma de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI).

Su propuesta pretende prohibir la asistencia y participación de menores de 18 años en espectáculos con violencia contra animales, entre los que incluyen las corridas de toros y determinadas actividades cinegéticas.

La iniciativa responde a recomendaciones reiteradas del Comité de Derechos del Niño de la ONU, que desde 2018 insta a España a limitar el acceso de menores a este tipo de espectáculos, al entender que existen riesgos para su integridad física y psicológica.

El Ejecutivo asume ese planteamiento y lo incorpora ahora al debate legislativo, reabriendo una polémica que el sector taurino considera una prohibición encubierta.

Capacidad progresiva

El debate no es nuevo, pero choca frontalmente con el llamado principio de "capacidad progresiva del menor", que inspira buena parte de la legislación española.

A partir de los 16 años, el ordenamiento reconoce que un adolescente tiene suficiente madurez para adoptar decisiones que afectan a su cuerpo, su identidad o su proyecto vital.

Así, desde esa edad puedeabortar sin consentimiento paterno hasta la semana 14, trabajar legalmente, consentir la mayoría de actos médicos o iniciar el procedimiento de cambio de sexo registral sin autorización familiar. Del mismo modo, puede cambiarse de nombre.

También un joven de 16 años puede ser penalmente responsable bajo la Ley del Menor, recibir sanciones administrativas o firmar determinados contratos si está emancipado.

Frente a ello, el Gobierno defiende que el acceso a los toros debe quedar fuera de ese marco porque entra en el ámbito de la "protección reforzada", el mismo que justifica la prohibición del alcohol, el tabaco o la conducción de vehículos hasta los 18 años.

La clave, subrayan desde el Ministerio, no es la capacidad de decisión del menor, sino "la exposición a la violencia".

Es precisamente ese argumento —el del posible daño psicológico— el que ha encendido las críticas.

Desde el mundo taurino se cuestiona que el Estado invoque riesgos emocionales para vetar una tradición cultural mientras permite a los menores afrontar decisiones con un impacto psicológico potencialmente mucho mayor.

Salud mental

En ese contexto, distintas entidades han recordado que la salud mental de los adolescentes ya está en el centro del debate en otros ámbitos.

La Asociación de Bioética de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, difundió recientemente un amplio estudio internacional que analiza más de 12 millones de embarazos, en el que se examinan las implicaciones del aborto inducido para la salud mental a largo plazo, un aspecto que sigue siendo objeto de discusión científica.

Por el contrario, el sector del toro insiste en señalar que no hay estudios científicos que relacionen la visualización de violencia sobre un animal con problemas psicológicos.

Expertos del sector recuerdan a EL ESPAÑOL que en 1999 el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid ya encargó un minucioso informe sobre las posibles repercusiones psicológicas en menores de edad.

El informe contaba con estudios de una decena de psicólogos y docentes universitarios expertos en el área que aseguraban que no existe "apoyo empírico alguno" que relacione las alteraciones emocionales con el espectáculo de la lidia del toro.

La iniciativa para prohibir a los menores ir a la plaza de toros la plantea Sumar, el socio en el Gobierno de Pedro Sánchez, algo que puede poner en un aprieto a los socialistas si llega a tramitarse.

El electorado socialista no está desvinculado de la fiesta y, prueba de ello, es que en la última Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada en la Cámara Baja contra las corridas, el PSOE se abstuvo.