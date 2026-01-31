El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha contestado en X a un mensaje publicado en esa misma red social por el empresario Elon Musk.

El propietario de Tesla (y de X) se hacía eco de una información en la que se criticaba la reciente regularización de migrantes en España. Y reaccionaba con un escueto "Wow".

Lo sorprendente fue que el presidente del Gobierno, que no suele contestar en sus redes sociales a los comentarios que hacen otros, esta vez sí lo hizo. "Mars can wait. Humanity can’t". (Marte puede esperar. La humanidad no), es la respuesta textual de Sánchez al comentario de Musk.