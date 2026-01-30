La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha acusado este viernes a la patronal de "no querer acordar nada con el Gobierno" y de "hacer partidismo" tras no apoyar la subida del SMI un 3,1% en 2026, hasta los 1.221 euros mensuales por 14 pagas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

En una entrevista en Cafè d'idees de Ràdio 4 de RNE, Díaz ha señalado que cuando llegó al Gobierno el SMI estaba en 735 euros y que "gracias a estas subidas España ha reducido la desigualdad, sobre todo entre la juventud y las mujeres".

El Ministerio de Trabajo ha alcanzado un acuerdo con CCOO y UGT, sin CEOE y Cepyme, para subir el SMI. La patronal lo ha calificado de "trampa" dado que Trabajo lo que realmente ha pactado con los sindicatos es la tramitación de la no compensación y absorción de los complementos salariales, "quebrando" la negociación colectiva.

En un comunicado, CEOE y Cepyme han asegurado que "nunca" había habido una falta de respeto y un desprecio "tan claro" al diálogo social como el "presenciando en estos días".

En este sentido, han recalcado que la subida del SMI acordada este jueves entre Trabajo y sindicatos se ha hecho "saltándose de nuevo el Estatuto de los Trabajadores y quebrando la negociación colectiva, lo que llevará a un incremento exponencial de los costes y asfixiará a gran número de empresas".