Sánchez vuelve a retar a Trump y descarta subir el gasto en Defensa al 5%: más cooperación y menos comprar armas a EEUU
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado en una entrevista en la revista británica The New Stateman que su Ejecutivo está demostrando que "hay una forma española y progresista de hacer las cosas, y funciona".
Sánchez, al que la publicación calificó de "icono de la izquierda europea" y del que destacaron su oposición a las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subrayó ante ello que él encabeza un Gobierno proatlántico, pero que eso no significa sumisión.
Sobre su negativa a aumentar el gasto en defensa hasta un 5% del producto interior bruto (PIB), como el resto de países de la OTAN, el jefe del ejecutivo español justificó esa decisión y dijo creer que a veces es más sensato gastar más dinero en ayuda a la cooperación o en reforzar el multilateralismo que limitarse a comprar armas a la industria de defensa estadounidense.
Entre los asuntos que abordó en la entrevista se refirió a la migración, cuestión ante la que el Gobierno aprobó esta semana un real decreto que permitirá la regularización de medio millón de inmigrantes.
"La inmigración tiene una dimensión moral, pero también una dimensión pragmática", afirma Sánchez, que explica que existe una "fría realidad demográfica" a la que las sociedades occidentales deben enfrentarse y preguntarse si se abren e impulsan el crecimiento o si se cierran y se hacen más pequeñas.
Yolanda Díaz acusa a CEOE y Cepyme de "hacer partidismo" y negarse a llegar a un acuerdo para subir el SMI
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha acusado este viernes a la patronal de "no querer acordar nada con el Gobierno" y de "hacer partidismo" tras no apoyar la subida del SMI un 3,1% en 2026, hasta los 1.221 euros mensuales por 14 pagas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero.
En una entrevista en Cafè d'idees de Ràdio 4 de RNE, Díaz ha señalado que cuando llegó al Gobierno el SMI estaba en 735 euros y que "gracias a estas subidas España ha reducido la desigualdad, sobre todo entre la juventud y las mujeres".
El Ministerio de Trabajo ha alcanzado un acuerdo con CCOO y UGT, sin CEOE y Cepyme, para subir el SMI. La patronal lo ha calificado de "trampa" dado que Trabajo lo que realmente ha pactado con los sindicatos es la tramitación de la no compensación y absorción de los complementos salariales, "quebrando" la negociación colectiva.
En un comunicado, CEOE y Cepyme han asegurado que "nunca" había habido una falta de respeto y un desprecio "tan claro" al diálogo social como el "presenciando en estos días".
En este sentido, han recalcado que la subida del SMI acordada este jueves entre Trabajo y sindicatos se ha hecho "saltándose de nuevo el Estatuto de los Trabajadores y quebrando la negociación colectiva, lo que llevará a un incremento exponencial de los costes y asfixiará a gran número de empresas".
La ministra de Vivienda presenta hoy al Congreso sus planes en Casa 47, donde Sumar pide vetar a Alquiler Seguro
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, acudirá este viernes al Congreso para dar cuenta de la acción de su departamento y de las actuaciones de la entidad estatal Casa 47, y en especial del contrato que ha sacado a concurso para gestionar un lote de viviendas al que va a concurrir la empresa Alquiler Seguro, cuya exclusión ha sido reclamada por Sumar al haber sido multada por el Ministerio de Consumo.
La comparecencia de Rodríguez se aprobó el martes en la Diputación Permanente del Congreso con los votos de PP y Vox, pero también del PSOE, Sumar, ERC y Podemos. Junts y PNV se abstuvieron y Bildu votó en contra.
La ministra acudirá a la Comisión de Vivienda para dar cuenta de las acciones que están tomando desde su ministerio para contener los precios del alquiler y la compraventa de vivienda en España, así como para explicar las últimas medidas implementadas que están limitando gravemente la emancipación de los jóvenes en España.
Pero también informará de Casa 47 y especialmente del contrato de 62 millones de euros que ha sacado a concurso para gestionar varios lotes de viviendas al que se han presentado 12 empresas. De las doce empresas que se han presentado, el Ministerio de Vivienda ha excluido del proceso a Hipoges, una firma gestionada por el fondo británico Pollen Street, por no haber subsanado ciertos aspectos exigidos por el Gobierno en la presentación del concurso.
Un informe de Europol señala a España como epicentro de los submarinos de la droga y alerta del aumento del tráfico de coca
El tráfico de cocaína hacia Europa, y concretamente hacia España, continúa creciendo "a unos niveles sin precedentes". Tanto que el litoral peninsular se ha convertido en el epicentro de la llegada de narcosubmarinos.
Así lo revela el último informe de Europol, Diversificación del tráfico marítimo de cocaína: métodos operativos, al que ha tenido acceso este periódico.
España, señala el documento, no es el destino final exclusivo, sino punto de entrada, tránsito y redistribución dentro del continente.
"El uso de embarcaciones semisumergibles para el transporte de cocaína hacia Europa se ha incrementado de manera significativa en los últimos años", describe.
El PP acusa a Sánchez de buscar "alterar el censo electoral en el medio plazo" a través de la regularización de inmigrantes
El Partido Popular ha escalado significativamente sus críticas a la regularización masiva de inmigrantes aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez. La dirección del PP ha pasado de cuestionar el procedimiento y los criterios a acusar directamente al PSOE de "clientelismo político".
Según Génova, el presidente socialista busca "alterar el censo electoral en el medio plazo" mediante la entrada de "más de dos millones de nuevos votos", entre el decretazo y las consecuencias de la llamada ley de nietos.
Hasta ahora, el PP había centrado sus ataques en aspectos procedimentales y técnicos.
Feijóo expone este viernes ante el PPE su 'no' a regularización de migrantes de Sánchez
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llevará a la cumbre del Partido Popular Europeo (PPE) que se celebra este viernes y sábado en Zagreb (Croacia) su rechazo a la regulación extraordinaria de migrantes que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez y que los 'populares' ven contraria al pacto europeo de inmigración. Además, expondrá "las condiciones" del PP español para poder apoyar el acuerdo de Mercosur", según fuentes del PP.
En concreto, los líderes del PPE invitados por el presidente del PPE, Manfred Weber, y el primer ministro y presidente de la Unión Democrática Croata (HDZ), Andrej Plenkovic, se reunirán en Zagreb para debatir el papel de Europa el mundo "en estos tiempos de volatilidad geopolítica" y definir las prioridades del partido para 2026 en materias como el comercio, la agricultura, la seguridad o la inmigración.
Los populares europeos tratarán además -a petición del equipo de Feijóo- la situación de Venezuela, con el PP como "nexo entre Europa y la causa de los venezolanos, de Edmundo González y de María Corina Machado una vez que el Gobierno de España ha renunciado a hacerlo", según fuentes de la formación.