Musk critica la regularización migratoria en España y Sánchez responde: "Marte puede esperar. La humanidad no"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa el pasado 23 de enero. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Elon Musk criticó en X la regularización de migrantes en España, a lo que Pedro Sánchez respondió: "Marte puede esperar. La humanidad no". El Gobierno aprobó una ley para regularizar la situación de unos 500.000 migrantes que residían ilegalmente en España antes de diciembre pasado. El Partido Popular acusó al Gobierno de Sánchez de "clientelismo político" y de intentar alterar el censo electoral con esta medida. La ministra Elma Saiz explicó que las solicitudes de regularización podrán iniciarse en abril y se tramitarán en un máximo de 15 días.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha contestado en X a un mensaje publicado en esa misma red social por el empresario Elon Musk.

El propietario de Tesla (y de X) se hacía eco de una información en la que se criticaba la reciente regularización de migrantes en España. Y reaccionaba con un escueto "Wow".

Lo sorprendente fue que el presidente del Gobierno, que no suele contestar en sus redes sociales a los comentarios que hacen otros, esta vez sí lo hizo. "Mars can wait. Humanity can’t". (Marte puede esperar. La humanidad no), es la respuesta textual de Sánchez al comentario de Musk.

Mars can wait. Humanity can’t. https://t.co/Oc4qAYtd3f — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 29, 2026

El mensaje original que reproduce el empresario estadounidense oriundo de Sudáfrica es de Ian Miles Cheong, un polémico comentarista con más de un millón de seguidores en redes que sostiene que Sánchez ha recurrido a la regularización de 500.000 migrantes ilegales para asegurarse su voto durante los próximos dos años.

El pasado martes, el Gobierno aprobó una ley para regularizar antes del próximo 30 de junio la situación de unos 500.000 migrantes que se encuentran en España desde antes del pasado diciembre de manera ilegal, lo que no implica concederles la nacionalidad.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, confía en que a principios del mes de abril se puedan iniciar las solicitudes para la regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España.

Así lo dijo esta semana la ministra y portavoz del Gobierno en una entrevista en TVE en la que ha detalló que desde que se realice la solicitud -a partir de abril- habrá un plazo de no más de 15 días para que sea admitida a trámite; desde ese momento, los solicitantes ya podrán trabajar en cualquier sector y en cualquier lugar del país.

Además, ha explicado que esto va a dar derechos también a los menores que estén con los titulares para que tengan esa regularización de su situación.

Críticas del PP

El Partido Popular ha escalado significativamente sus críticas a la regularización masiva de inmigrantes aprobada por el Gobierno de Sánchez. La dirección del PP ha pasado de cuestionar el procedimiento y los criterios a acusar directamente al PSOE de "clientelismo político".

Según Génova, el presidente socialista busca "alterar el censo electoral en el medio plazo" mediante la entrada de "más de dos millones de nuevos votos", entre el decretazo y las consecuencias de la llamada ley de nietos.

Hasta ahora, el PP había centrado sus ataques en aspectos procedimentales y técnicos.

Alberto Núñez Feijóo acusó el lunes a Sánchez de "premiar la ilegalidad", pero sólo criticó que la medida se aprobara por real decreto, "sin pasar por el Congreso". Denunció que los filtros fueran "insuficientes", limitándose a exigir "no tener antecedentes penales" cuando el PP reclama también el control de antecedentes policiales.

También reprochó el líder del PP que la fecha límite de residencia, el 31 de diciembre de 2025, fuera más permisiva que la que proponía la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de 2024, que ponía el límite en diciembre de 2021.

Y cuestionaba, por supuesto, el timing político del anuncio, viéndolo como un intento de "desviar el foco" de la crisis ferroviaria causada por los trágicos accidentes de Adamuz y Gélida.