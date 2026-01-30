La Asamblea de Madrid tramita las siete peticiones de comparecencia de Miguel Ángel Rodríguez al obligarle el TC

Las claves nuevo Generado con IA La Asamblea de Madrid ha tramitado siete peticiones de comparecencia de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso, tras una sentencia del Tribunal Constitucional. El Constitucional anuló el veto previo de la Mesa de la Asamblea a 16 iniciativas de PSOE y Más Madrid, relacionadas principalmente con la gestión sanitaria y la actuación de Rodríguez. Más Madrid y PSOE habían solicitado investigar la contratación sanitaria durante la pandemia y la dimisión de Miguel Ángel Rodríguez. Vox también reclama libertad para registrar iniciativas, recordando que mantiene un recurso de amparo ante el Constitucional por el rechazo de algunas de sus propuestas.

La Mesa de la Asamblea de Madrid ha tramitado, obligada por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), las iniciativas parlamentarias que había vetado al PSOE y a Más Madrid y que el alto tribunal consideró rechazadas de forma irregular.

En su mayoría, las iniciativas estaban ligadas al jefe de Gabinete de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y a la gestión sanitaria de la pandemia. En total, son 16 iniciativas que ahora iniciarán su trámite en la Cámara de Vallecas.

El órgano rector de la Cámara regional ha dado curso a estas iniciativas en su reunión celebrada hoy, dando así cumplimiento al fallo del Tribunal de Garantías, que reprochó a la Mesa una interpretación restrictiva del reglamento que vulneraba los derechos de la oposición.

En el caso de Más Madrid, las iniciativas ahora tramitadas incluyen una comisión de investigación sobre la contratación sanitaria durante la pandemia en la Cámara de Cuentas de Vallecas; una Proposición No de Ley (PNL) que pide la dimisión de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso; siete solicitudes de comparecencia de este cargo; y otra PNL relativa a la colaboración público-privada en el ámbito sanitario.

Por parte del PSOE, las cinco iniciativas desbloqueadas están igualmente relacionadas con Miguel Ángel Rodríguez y su actuación al frente del gabinete de la presidenta madrileña.

Tras conocerse las sentencias, la Mesa de la Asamblea defendió que acataría el fallo del Tribunal Constitucional, aunque subrayó que este órgano había realizado una "interpretación diferente del reglamento".

Según alegó, los criterios ahora cuestionados por el TC se venían aplicando de manera continuada por las sucesivas Mesas desde la sexta legislatura (2003), la octava (2007) y la duodécima (2021).

'Éxito' para Más Madrid

Desde Más Madrid, la diputada autonómica María Pastor ha celebrado la tramitación de las iniciativas y ha advertido de que no se trata de un cambio de actitud del Gobierno regional.

"Esto no pasa porque Ayuso se haya levantado demócrata, sino por el varapalo del Tribunal Constitucional al presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio", ha afirmado en declaraciones remitidas a los medios.

Pastor ha acusado al Partido Popular de haber "jugado con las cartas marcadas demasiado tiempo" para proteger a la presidenta madrileña y evitar debates incómodos. Ahora, le tocará luchar la tramitación de todas estas iniciativas.

Por parte del PP, su portavoz en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha defendido que la tramitación de estas iniciativas es "el paso lógico" tras la resolución del tribunal, quitando importancia al asunto.

Ha subrayado, además, que de los más de "70.000 asuntos" abordados por la Mesa de la Asamblea, el Tribunal Constitucional solo ha modificado el criterio en 16 casos. Considerando este hecho algo muy puntual.

Finalmente, el portavoz adjunto de Vox, Íñigo Henríquez de Luna, ha reclamado "máxima libertad" y respeto a los grupos parlamentarios para registrar iniciativas y solicitar comparecencias.

Además, ha recordado también que su formación mantiene presentado un recurso de amparo ante el TC por el rechazo de algunas de sus propias iniciativas por parte de la Mesa. Sobre este respecto todavía no hay ningún tipo de pronunciamiento.