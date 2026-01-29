Feijóo anuncia una comisión de investigación en el Senado por el estado del sistema ferroviario: "Es una negligencia política"

Las claves nuevo Generado con IA Feijóo anuncia la creación de una comisión de investigación en el Senado sobre el mantenimiento y la seguridad del sistema ferroviario tras el accidente de Adamuz y las incidencias en Rodalies. El líder del PP califica la gestión del sistema ferroviario como una "negligencia política de primer nivel" y critica la falta de transparencia del Gobierno. Feijóo acusa a Pedro Sánchez de eludir responsabilidades tras el accidente y de intentar diluir las explicaciones sobre la tragedia de Adamuz en el Congreso. El presidente del PP también critica al ministro de Transportes, Óscar Puente, por presionar a los medios y dar explicaciones contradictorias sobre las causas del accidente.

El PP abre un nuevo frente para debilitar al Gobierno y creará una comisión de investigación en el Senado para indagar en el mantenimiento y la seguridad del sistema ferroviario tras el accidente de Adamuz y el caos vivido en Rodalies en los últimos días. Así lo ha anunciado este martes el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3.

"Esta negligencia continuada en el mantenimiento de la red ferroviaria de la alta velocidad y de Rodalies es una negligencia política de primer nivel", ha esgrimido Feijóo, añadiendo que "tenemos derecho a decir a los españoles cómo está el mantenimiento y la seguridad de nuestro ferrocarril".

El presidente del PP ha insistido en las críticas a Pedro Sánchez por su gestión de la crisis. "Ha desaparecido desde el accidente, hizo un mitin en Aragón felicitando a su ministro de Transportes y ha vuelto a desaparecer", ha subrayado. También ha cargado contra el intento del presidente de camuflar en la comparecencia del 11 de febrero en el Congreso las explicaciones de la tragedia de Adamuz con otros temas de política internacional.

"La única certeza que tenemos hasta ahora es que nos han mentido: que aquello no estaba renovado, que aquel mantenimiento era incorrecto, que los maquinistas habían advertido más de 20 veces que en esos puntos había irregularidades...", ha lamentado Feijóo sobre el choque entre el Iryo que descarriló y chocó con un Alvia que venía en sentido contrario, provocando 45 muertos.

La reprobación de Óscar Puente no ha sido menor. Feijóo ha denunciado que el ministro de Transportes "ha presionado a medios de comunicación y engañado con mentiras": "Desde el primer instante intentó decir que la vía no había sido el problema para responsabilizar al tren, luego que no era culpa de la soldadura...".

El jefe de la oposición ha afirmado que desde 2022, a raíz de la liberalización de las vías del AVE y el consiguiente aumento de trenes y pasajeros, el sistema "no se está manteniendo de forma diligente".

Feijóo, además, ha dicho en relación con la ausencia del presidente del Gobierno en el funeral por los fallecidos de Adamuz que se celebra este jueves en Huelva, que "Sánchez no quiere acompañar a las víctimas" y que tiene "un problema de conciencia". "Las víctimas tienen derecho a elegir cómo entierran y recuerdan a su gente. Si quieren hacer un funeral en una iglesia, quién es el Gobierno para impedírselo".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.