Ábalos pide la jubilación: "Privado de todo ingreso, díganme de qué vivo. No me queda otra que retirarme"

"Privado de todo ingreso y protección social, díganme de qué vivo". Con ese argumento, el exministro José Luis Ábalos ha anunciado este jueves que "opta por la jubilación".

"No me ha quedado otra más que retirarme", ha escrito en un mensaje publicado en redes sociales apenas 24 horas después de renunciar al acta en el Congreso.

Asimismo, se ha preguntado qué sentido tiene seguir siendo diputado tras haber agotado, según afirma, todas las vías a su alcance y una vez "desprovisto de todos sus derechos y deberes" y "despojado de toda función" parlamentaria.

Y ha añadido que, al quedar "privado de todo ingreso" tras la suspensión acordada por la Cámara Baja, no le queda otra opción para "mantener los compromisos con su familia y afrontar su defensa" que renunciar al escaño y "optar por la jubilación".

"¡Objetivo conseguido!", ha zanjado.

José Luis Ábalos renunció este miércoles a su acta de diputado. Vinculó su renuncia al aforamiento a la decisión tomada el pasado día 19 por la Sala de Apelación del Tribunal Supremo de mantenerle en prisión preventiva por riesgo de fuga.

"Una vez resuelto por la Sala II del Tribunal Supremo mi recurso de apelación contra el auto de prisión", escribió este miércoles Ábalos, "hoy he presentado ante la Mesa del Congreso mi renuncia al acta de diputado por València".

El antiguo brazo derecho de Pedro Sánchez añadió que, "pese a las prisas siempre de los órganos de gobierno de la Cámara por suspender mis derechos y deberes como diputado", siempre ha defendido "la importancia de hacer prevalecer la integridad del derecho de representación".

Ésa es la razón, afirmó, por la que había mantenido su acta hasta ayer mismo, cuando "entiendo no puedo sostener en mi actual situación procesal y sobre la que estoy proyectando toda mi actividad en ejercitar mi derecho de defensa y el amparo de mi inocencia".

Desde el 27 de noviembre pasado, el exsecretario de Organización del PSOE está en prisión provisional a la espera del juicio por una parte del llamado caso Ábalos.

En concreto, por las supuestas irregularidades en la compra, por parte del Ministerio de Transportes, de millones de mascarillas, al inicio de la pandemia de la Covid-19, a la empresa Soluciones de Gestión, entre otros hechos.

La Fiscalía Anticorrupción pide para Ábalos 24 años de cárcel. Las acusaciones populares, lideradas por el Partido Popular, piden penas que suman tres décadas de prisión.

Fuentes del Tribunal Supremo indican que la renuncia al acta no evitará que sea la Sala Penal la que celebre este primer juicio, que ya está señalado.

Las mismas fuentes señalan que el criterio que se ha seguido de forma constante es que la competencia del alto tribunal se mantiene si la pérdida de la condición de aforado se produce después de la apertura del juicio oral.

Esa resolución ya fue acordada en este caso por el magistrado instructor, Leopoldo Puente, el pasado 11 de diciembre.

La audiencia preliminar del juicio está señalada para el 12 de febrero y en ella, si

González es la actual alcaldesa de Llaurí (Valencia). En 2021, fue condenada, de conformidad, a pagar una multa de 960 euros y a ocho meses de retirada del carné por conducir ebria (con una tasa superior a los 0,6 miligramos de alcohol).

las partes lo desean, se podrá volver a plantear la competencia del Supremo.

La sucesora, condenada por conducir ebria

El escaño dejado por Ábalos corresponde al siguiente nombre en la lista electoral socialista a las últimas elecciones generales: Ana María González Herdaro.

Fuentes del PSPV-PSOE confirman a EL ESPAÑOL que ésta recogerá su acta y se convertirá en diputada.