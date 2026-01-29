Ábalos colabora con el PSOE renunciando al escaño para que Sánchez mantenga la mayoría con la abstención de Junts

Ana María González Herdaro, alcaldesa de Llaurí, será quien ocupe el escaño dejado por Ábalos en el Congreso.

El Partido Popular sospecha de un posible pacto entre Ábalos y Pedro Sánchez, poniendo en duda las motivaciones detrás de la renuncia.

La dimisión de Ábalos permite al PSOE recuperar un voto clave en el Congreso, facilitando la aprobación de leyes con la abstención de Junts.

José Luis Ábalos renuncia a su escaño de diputado tras perder el recurso contra su prisión preventiva por presunta corrupción en el caso Koldo.

José Luis Ábalos ha renunciado a su acta de diputado tras perder el recurso que presentó contra su ingreso en prisión preventiva. El movimiento devuelve un diputado al PSOE en un momento crítico para la supervivencia parlamentaria del Gobierno.

La decisión llega después de que el Tribunal Supremo mantuviera su prisión preventiva a mediados de enero.

El exministro de Transportes lleva encarcelado desde finales de noviembre en el marco de la investigación por el caso Koldo, donde se le acusa de presunta corrupción en contratos de mascarillas durante la pandemia.

En todo caso, la renuncia de Ábalos –que al ser ingresado en prisión perdió sus derechos como diputado, entre ellos su asignación económica–, no le permitirá retrasar el primero de los juicios.

El Tribunal Supremo seguirá siendo el que juzgue la causa de las mascarillas, para la que ya está decretada apertura de juicio oral. Los demás sumarios sí pasarán, previsiblemente, a la Audiencia Nacional.

Pero la clave de la operación tiene una lectura política: el paso dado por quien fue la mano derecha de Pedro Sánchez en el Gobierno y en el PSOE devuelve oxígeno parlamentario a un Ejecutivo en precario.

Con la renuncia al escaño, el bloque sanchista recupera un voto que perdió cuando Ábalos fue encarcelado.

Menos presión de Junts

Y con eso, al PSOE le puede ahora bastar con la abstención de los siete diputados de Junts para aprobar sus iniciativas legislativas.

El partido de Carles Puigdemont dice haber roto formalmente su apoyo al Gobierno desde noviembre y ha expresado públicamente que "todo lo que no tenga que ver con los intereses de Cataluña" no cuenta para ellos.

Pero a partir de ahora, la aritmética parlamentaria es más favorable al Ejecutivo.

"En las votaciones clave vuelve a bastar la abstención de Junts para sacar leyes", explica una fuente cercana al Congreso. Ello implica menos margen de bloqueo para los independentistas y menos presión sobre Sánchez en la Cámara Baja.

El Partido Popular sospecha, por ello, de un pacto subyacente. "Porque la dimisión de Ábalos hace que deje de tener escaño quien nunca debió haberlo tenido y que Sánchez recupere un voto que perdió con la entrada en prisión de uno de los suyos", afirma la formación de Alberto Núñez Feijóo.

Los populares cuestionan el timing de la renuncia. "El ex número dos del PSOE arrancó la Legislatura en el Congreso de los Diputados y la acabará en un centro penitenciario", señala el PP.

"A cambio de qué"

"Ábalos devuelve ahora el favor a Sánchez entregando el acta al partido que ambos dirigieron", añaden estas fuentes oficiales de Génova. "Querríamos saber a cambio de qué. O de cuánto. Porque con Pedro Sánchez nada es a cambio de nada".

La oposición subraya que fue el propio presidente del Gobierno quien dio aforamiento y sueldo a Ábalos, según el PP, pese a saber "perfectamente de sus corruptelas". El exministro disfrutó de inmunidad parlamentaria durante años mientras acumulaba supuestos ilícitos que ahora investiga la Justicia.

"Sánchez busca mitigar su precariedad parlamentaria recuperando el acta de su diputado encarcelado", sostiene el PP. Los populares confían en la Justicia y advierten de que, en todo caso, la acción judicial seguirá su curso independientemente de la renuncia al escaño.

"En una instancia o en otra tendrá que rendir cuentas por sus actos", afirma el PP respecto a Ábalos. La confianza del partido en el sistema judicial español "es absoluta. En todos los jueces, en todos los tribunales".

De momento, la renuncia de Ábalos es un hecho consumado. El Congreso registró de inmediato, en una reunión telemática de la Mesa, la baja del exministro y Ana María González Herdaro, alcaldesa de Llaurí en Valencia, ocupará el escaño.

González, condenada en su momento por conducir ebria, releva así a quien fuera una de las figuras más poderosas del sanchismo hasta que estalló el escándalo de corrupción en febrero de 2024. Y personifica el respiro legislativo para el PSOE, en una Legislatura agónica donde cada voto cuenta.